La UOC acompaña a universidades públicas de Perú en su transformación digital

Fortalecer la creación de programas en modalidad semipresencial, a distancia o virtual en universidades públicas peruanas es uno de los objetivos en los que ha venido trabajando el Ministerio de Educación de Perú en marco del programa “Mejora de la gestión académica y pedagógica en universidades públicas” gestionado por Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través del eLearning Innovation Center (eLinC), se ha vinculado al proyecto acompañando universidades del país inca como la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana con sesiones de capacitación, asistencia técnica e intercambio de buenas prácticas.

Como primera universidad nativa digital del mundo y referente en e-learning, la UOC tiene un firme compromiso de transferencia del conocimiento para que otras instituciones puedan realizar con éxito su transformación digital y, de esta forma, garanticen la máxima calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea. Para Silvia Sivera, directora del eLinC, “en el acompañamiento a otras universidades condensamos grandes aprendizajes de nuestros 27 años de experiencia que pueden orientar eficazmente a otras instituciones”.

En distintas sesiones de trabajo, la UOC ahondará con gestores de ambas universidades en temas como diseño instruccional, evaluación digital, producción de contenidos y tecnología. “También será objeto de especial atención cuáles son los roles necesarios para asegurar este proceso de transformación, y el papel clave del soporte al profesorado”, indica Gemma Carrera, vicegerenta de Docencia de la UOC. Pues para la UOC representa un reto institucional y la oportunidad de poder acompañar a estas universidades en sus planes de transformación digital, compartiendo la experiencia y el conocimiento para la mejora de los sistemas educativos del mundo y contribuyendo al aumento del acceso y la cobertura de la educación superior.

Recientemente, gestores de las universidades implicadas participaron en una primera sesión de acompañamiento de la mano de expertos de diversas áreas de la UOC, la cual representó un punto de encuentro y una contribución para la reflexión estratégica y la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas de una institución pionera en la formación íntegramente en línea como lo es la UOC.

“Lo que más me llamó la atención fue la planificación: ahí está la piedra angular. Si nosotros planificamos con la suficiente antelación, nos damos cuenta de las necesidades que tenemos; primero, que nos ayuden a planificar; segundo, también, con el seguimiento del estudiante, y tercero, con la evaluación, que en la modalidad en línea es muy diferente”, explica Eduardo Sosa, gestor de la Universidad Nacional de Trujillo.

A lo que Perla Magnolia Vásquez, gestora de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, reflexiona: “Nosotros lo que queremos es ajustar aquello que ya tenemos. Si bien es cierto que ya tenemos el seguimiento y el monitoreo a los docentes, requerimos el seguimiento y el monitoreo a los estudiantes”. Pues la realidad de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana es la de la diversidad de culturas con una comunidad donde existen siete etnias, y en este sentido “se requiere un apoyo especializado”, añade Vásquez. Por otro lado, Pilar Bardales, también gestora de esta universidad y compañera de Vásquez, quiso hacer énfasis en la importancia que tiene verificar la identidad del estudiante: “Me llamó la atención la forma de verificar la identidad; lo podemos también implementar”, concluye.