No cabe duda de que la pandemia ha obligado a las instituciones educativas a acelerar el proceso de transformación digital, lo que implica no solo un cambio en los planes de estudio y mallas curriculares o en los procesos administrativos, sino también un proceso de adaptación y de formación del profesorado frente a las nuevas tecnologías y las transformaciones que conlleva. Las cifras lo demuestran: alrededor del 60 % del personal docente latinoamericano indica tener la necesidad de realizar más actividades de desarrollo profesional en materia de competencias TIC para la enseñanza. Comprometida con la transformación digital de la educación y con más de 25 años de experiencia en la educación superior en línea de calidad, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha abierto una nueva convocatoria de becas para docentes y profesional de gestión de Iberoamérica a través de la postulación de sus instituciones educativas.

Con el objetivo de acompañar a las universidades en su proceso de transformación digital, las becas se otorgarán a un máximo de diez universidades de educación superior de Iberoamérica. Cada una de las instituciones seleccionadas recibirá treinta becas dirigidas al personal docente y a los profesionales de gestión de sus instituciones, que se beneficiarán del 45 % del importe de la matrícula en los diferentes programas profesionalizadores de los ámbitos de Educación y TIC y Aseguramiento de la calidad que forman parte de la oferta.

Los programas se iniciarán en octubre de 2022, serán 100 % en línea y tendrán una duración de cinco a diez semanas, dependiendo del programa. Gemma Xarles Jubany, directora del Área de Globalización y Cooperación de la UOC, afirma que "estas becas son una apuesta de la UOC para compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la educación en línea de calidad con aquellas instituciones iberoamericanas que quieran profundizar en su transformación digital. Sabemos que la formación de los equipos docentes y de gestión es clave para esta transformación y con estas becas queremos facilitarla".

Las becas se otorgarán a universidades o instituciones educativas, públicas o privadas, constituidas en un país iberoamericano (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay o Venezuela). Además, es necesario que la institución beneficiaria tenga como objetivo la transformación digital y garantice la paridad de género en la asignación de las ayudas entre el personal de la institución.

Los programas incluidos en esta convocatoria son los siguientes:

Diseño para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel inicial.

Diseño para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel avanzado.

Evaluación para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel inicial.

Evaluación para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel avanzado.

Docencia en línea. Nivel inicial.

Docencia en línea. Nivel avanzado.

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La UOC, pionera en e-learning y transformación digital educativa

La Universitat Oberta de Catalunya es la primera universidad nativa digital del mundo y lleva más de 25 años facilitando el acceso a la educación a lo largo de la vida mediante una metodología online de calidad.

Con más de 20 grupos que investigan en e-learning y el centro de innovación pedagógica eLearning Innovation Center (eLinC), la UOC ha acompañado a diferentes universidades, agencias de calidad y gobiernos en el proceso de diseñar sus modelos de educación online de calidad, y se ha convertido así en un referente en transformación digital educativa.

Más información en: Comprometidos con la transformación digital de la educación #UOC4LearningEvolution.