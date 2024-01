Un 8% de los adolescentes en España afirma haber realizado un reto viral peligroso

El entorno digital favorece el contagio de los retos

Según la Academia Americana de Pediatría, las redes sociales premian el comportamiento escandaloso. Cuanto más extravagante sea, más se puede alardear. El entorno digital, sin duda, facilita que el cerebro de los adolescentes, todavía sin madurar, no se pare a pensar en las consecuencias de sus acciones. Los adolescentes no se toman el tiempo necesario para considerar si el detergente para lavar la ropa es un veneno que podría quemarles la garganta si lo ingiriesen ni si el uso inapropiado de medicamentos como la difenhidramina (Benadryl) puede ocasionar graves problemas en el corazón, convulsiones o coma. Ellos se centran en que alguien de su clase lo hizo y consiguió cientos de me gusta y comentarios en una determinada plataforma digital.

Según un estudio financiado por la red social TikTok, un 21% de los jóvenes de entre 13 y 19 años ha participado en retos en línea (el 14 % de los encuestados tenía entre 13 y 15 años y el 9 % correspondía a jóvenes de entre 18 y 19 años), y un 2% afirma haber hecho retos que ellos mismos consideran peligrosos (Praesidio Safeguarding, 2021).

En el caso de España, según un estudio reciente de la Universidad Internacional de La Rioja (Viral internet challenges scale in preadolescents: An exploratory study, diciembre de 2021) que busca conocer el tipo de retos, el grado de satisfacción y las motivaciones sociales que tienen los adolescentes para hacer retos virales en internet, un 80 % ha llevado a cabo retos virales de tipo social (que no entrañan ningún peligro para los participantes y tienen un componente social o familiar), un 20 % ha hecho retos solidarios (por una causa social o de ayuda) y un 8 % ha completado retos peligrosos (que ponen en riesgo la vida o la integridad física o psicológica de las personas). Además, el 15,3 % de los adolescentes hace retos sociales inofensivos a la vez que retos virales peligrosos.