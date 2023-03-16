La UOC colabora para romper la brecha digital en los niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional de Colombia

Reducción de las desigualdades en Colombia

La colaboración con la institución educativa Josefa Campos muestra el compromiso de la UOC para contribuir a la reducción de las desigualdades sociales que marca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en su objetivo 10.

Para el director de la oficina de la UOC en Colombia, José Collazos Molina, "en Colombia, el desarrollo de políticas de equidad e inclusión en la educación tiene un largo recorrido de mejora, pues, aunque existen planes específicos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, estos tienden a la segregación de este colectivo y la invisibilización de otras particularidades que dificultan el aprendizaje. Más allá de la discriminación positiva, hay que volver la mirada a las y los docentes y estimularlos con el acceso a herramientas y conocimientos que les permitan atender esta diversidad en las aulas", remarca el director.

Por su parte, Roberto Enrique Villa Yepes, rector de la institución educativa Josefa Campos, explica los beneficios del proyecto: "Toda la comunidad educativa se verá beneficiada, pues sabemos que los ritmos de aprendizaje de los estudiantes son diferentes; unos aprenden más rápido que otros y esta alianza nos va a permitir nivelar a todos los niños y niñas, tanto los que tienen alguna dificultad en su aprendizaje como los que no. Eso facilitará tanto a los padres de los menores como a los cuidadores y el personal docente el trabajo al interior del aula".

Como comenta el rector, "no hay duda de que la falta de adaptación del sistema educativo a las necesidades del estudiantado, la brecha tecnológica y digital, las diferencias en el conocimiento de la lengua o la segregación por origen étnico y condición socioeconómica disminuyen la participación en el proceso formativo". "Una de las directrices educativas es la inclusión total de los niños, niñas y adolescentes, sin importar raza, religión, situación económica o condición. Sin embargo, el reto es aún mayor cuando nos enfocamos al colectivo de personas con diversidad funcional", enfatiza Villa Yepes, que también considera que es importante que los menores que tienen situaciones complejas de aprendizaje no se sientan excluidos y tengan procesos de socialización con todos sus compañeros.