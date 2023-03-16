La UOC colabora con los CIEES en la transformación de la educación superior de México

Desde antes de la pandemia, el desconocimiento en relación a la calidad educativa de los programas de educación superior ofertados en México generaba que la cifra de acceso a dichos programas fuera reducida. Sin embargo, a partir de la pandemia, apostarle a la mejora de la calidad educativa fortaleciendo los sistemas educativos, ha significado para las Instituciones de Educación Superior Mexicanas un reto. “Los procesos de evaluación de la calidad deben contar con una mayor participación de los distintos grupos de interés para que estos sean conocedores de los mismos, sepan interpretar los resultados de calidad, y se genere confianza en la calidad de la educación superior” indica Maria Taulats Pahissa, Directora del área de Planificación y Calidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Por este motivo, comprometida con la mejora de la calidad de la enseñanza en línea y en su experiencia de más de 25 años en educación superior de calidad 100 % en línea, la UOC, en su más reciente colaboración, ha suscrito una alianza con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) de México. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la calidad de la educación superior que se imparte en el país, a través de la formación y el desarrollo de los profesionales vinculados a los CIEES.

"A través de esta colaboración, queremos contribuir, desde la experiencia y con un enfoque académico, al desarrollo de profesionales a fin de fomentar la calidad en el contexto de la educación superior en México", explica Luis Alí Hernández, director de la oficina de la UOC en Ciudad de México.

Los profesionales mexicanos podrán acceder a programas de formación continua, de posgrado o máster universitario en el ámbito de la educación. Además, podrán beneficiarse de una ayuda del 45 % del importe de la matrícula.

"La colaboración entre los CIEES y la UOC para la generación de competencias de los académicos de las instituciones de educación superior (IES) mexicanas —en las funciones de planeación y evaluación de la calidad—, así como de las competencias para el seguimiento y la evaluación de las políticas, estrategias y acciones establecidas en materia de educación superior y el planteamiento de recomendaciones de mejora continua, será de gran utilidad para nuestras universidades y otras instituciones afines de la educación superior", explica Miguel Ángel Tamayo, coordinador general de los CIEES.

La pandemia ha obligado a las instituciones de educación superior a replantear los sistemas de evaluación, la metodología y la implicación de herramientas tecnológicas en el desarrollo de la labor docente y la gestión organizacional, lo que ha convertido la calidad educativa en un reto necesario para garantizar que la formación ofrecida cumple con los requisitos que propone la institución. Por esto, es imprescindible reafirmar la cultura de la calidad en el aprendizaje virtual, pues esta modalidad educativa no solo beneficia a aquellas personas que no pueden acceder a la educación presencial, sino que incluso puede mejorar la presencialidad en varios aspectos.