Arranca el proceso de selección del nuevo rector o rectora de la UOC

La investigación es una parte esencial de la misión de la UOC

La investigación de la UOC tiene vocación interdisciplinaria y pone el foco en la interacción entre las ciencias humanas y sociales y la tecnología. Se impulsa desde los centros de investigación y desde los estudios, gracias a los más de 500 investigadores e investigadoras y 51 grupos de investigación. Somos la universidad en línea mejor valorada de España según el ranking CYD, la primera universidad en línea de Iberoamérica y nos sitúan entre las 200 mejores universidades jóvenes del mundo, según Times Higher Education.

Retos de futuro

La UOC mira hacia el futuro con la ambición de contribuir a la transformación de la educación superior en la era digital, con el convencimiento de que las universidades tienen que lograr un papel más estratégico y un mayor impacto social ejerciendo de puntos de intercambio de conocimiento entre los diferentes actores de la sociedad.

La estrategia de la universidad se vehicula a través de los sucesivos planes estratégicos que impulsamos. Desde el último trimestre del 2019, la UOC ha estado inmersa en un proceso participativo para la construcción de un nuevo Plan estratégico 2022-2025, que toma el relevo al anterior, el 2014-2021, y que constituye la hoja de ruta de la organización para los próximos años.

Una universidad sin ánimo de lucro

Como fundación sin ánimo de lucro, la UOC presta un servicio público y se gestiona de forma privada. Se financia con los ingresos de las matrículas y la captación de fondos para proyectos de investigación. La Generalitat de Cataluña subvenciona una parte del presupuesto mediante un convenio programa vinculado a objetivos.

Toda la actividad de la UOC se rige por los principios de sostenibilidad y rendición de cuentas. En este sentido, aparte de tener un patronato como máximo órgano de gobierno y administración, que, entre otras cuestiones, aprueba el presupuesto y los balances de la institución, la UOC y sus responsables pasan los controles que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña determinan (ratificación del rector escogido, cuentas anuales, comparecencia anual en el Parlamento, normativa de contrataciones, supervisión de la intervención, supervisión de la Sindicatura de Cuentas, supervisión del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de la Generalitat, supervisión de la Dirección General de Universidades, etc.).

En este sentido, recientemente, el actual rector de la UOC, Josep A. Planell, compareció ante la Comisión de Investigación y Universidades del Parlamento de Cataluña para hacer balance del trabajo hecho, explicar la evolución de los proyectos en marcha y adelantar los retos y las prioridades estratégicas que nos hemos fijado para los próximos años.

Comité de Selección

Belinda Tynan

Doctora en Educación a Distancia por la Universidad de Australia Occidental, es graduada en Educación por la Universidad de Melbourne y por la Universidad Católica de Australia, y en Administración de Educación Superior por la Universidad de Sydney. Máster en Educación en Línea por la Universidad de Australia Occidental y título en Dirección por el Instituto Australiano de Directores de Empresas. Es también coach por el Instituto de Coaching Ejecutivo y Liderazgo (IECL).

Es miembro de la Junta no Ejecutiva de Aspire Learning Resources (febrero de 2022) y principal asesora de Deloitte (mayo de 2022).

Ha sido directora ejecutiva de la Commonwealth of Learning (2019-2022) y tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la gestión universitaria en varias instituciones de educación superior. Destaca la dirección de RMIT Online y del centro de investigación de educación a distancia de la Universidad de Nueva Inglaterra.

Jaume Valls

Catedrático de universidad del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Barcelona, ha trabajado, también, en la Universitat Politècnica de Catalunya y en la Universidad de Girona. Su especialización académica es la gestión de la innovación y el emprendimiento.

Ejerció como vicerrector de Economía, Campus y PAS en la Universidad de Girona en el periodo 1999-2002. En la Universidad de Barcelona fue director del Departamento de Empresa, director de la Cátedra de Emprendimiento, coordinador del Grupo de Investigación en Empresa (SGR 1168) en el periodo 2014-2018 y director del Barcelona Instituto de Emprendimiento. Es miembro del Grupo de Innovación Docente en Herramientas de Aprendizaje en Dirección de Empresas, G-IDEA.

También es fundador y codirector (2009-2018) de la International Summer School on Creativity Management, una iniciativa conjunta entre HEC Montreal y la Universidad de Barcelona, y es coeditor de la revista de acceso abierto Journal of Evolutionary Studies in Business (JESB), promovida desde la Universidad de Barcelona.

Entre el 2018 y el 2021 presidió la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Comisión de Evaluación Institucional y de Programas (CAIP) de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Cataluña). Desde noviembre del 2021, es director de AQU Catalunya.

Xavier Prats Monné

Licenciado en Antropología Social (Universidad Complutense de Madrid), en Economía del Desarrollo (Centro Internacional de Estudios Agronómicos Mediterráneos Avanzados de Francia) y en Estudios Europeos (College of Europe de Bruges). Es doctor honoris causa por la Universitat Rovira i Virgili (2019).

Desde el 2018 es asesor especial de Teach For All, una organización global sin ánimo de lucro cuya misión es expandir las oportunidades educativas en todo el mundo. También es presidente del Comité Europeo de la Fundación Rey Balduino y consejero jefe del Patronato del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT-Health).

Con anterioridad, durante más de diez años trabajó en la Comisión Europea (CE) ocupando varios ámbitos de responsabilidad política en torno a la modernización de la educación europea y los sistemas de aprendizaje; la movilidad y la cooperación en educación, incluyendo el programa Erasmus, entre otros, y las relaciones internacionales en los campos de la educación, la cultura y la juventud.

Los cargos que ha ocupado son el de director general de Salud y Seguridad Alimentaria (2015-2018), director general (2014-2015) y director general adjunto de Educación y Cultura (2010-2014), miembro fundador del Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión Europea (2007-2010), director de Políticas de Ocupación, Estrategia y Asuntos Internacionales (2007-2010), director del Fondo Social Europeo y asesor del Comisionado de la CE sobre política regional (1999-2001). También ha sido director adjunto del Gabinete de la Vicepresidencia de Relaciones Internacionales (1995-1999) y portavoz adjunto del presidente Jacques Delors.