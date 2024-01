Arrenca el procés de selecció del nou rector o rectora de la UOC

Atès que el mes d'abril del 2023 finalitzarà el mandat de l'actual rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha iniciat el procés de selecció del nou rector o rectora. Tal com preveuen els seus Estatuts, el Patronat de la FUOC va designar una comissió de cerca constituïda per quatre patrons, la qual ha definit el perfil que ha de complir el candidat o candidata i ha nomenat un comitè de selecció format per tres experts de reconegut prestigi internacional que s'ocuparà de seleccionar les candidatures finalistes entre les persones que hi concorrin. El període per rebre candidatures està obert fins al 30 de setembre.

El Comitè de Selecció està constituït per Belinda Tynan, Jaume Valls i Xavier Prats-Monné, que s'encarregaran de presentar un informe amb les seves propostes a la Comissió de Cerca. Després, aquesta comissió presentarà al Patronat una terna d'aspirants. Finalment, serà aquest, en votació plenària, qui triarà la persona proposada com a màxima autoritat acadèmica de la Universitat per als set anys vinents, tal com estableixen els Estatuts de la Universitat. Després, el nomenament del nou rector o rectora serà ratificat pel Govern de la Generalitat, a instàncies del Patronat de la Fundació, un cop escoltat el Consell Assessor de la Fundació i el Consell d'Universitat, màxim òrgan de participació de la comunitat universitària.

El nou rector o rectora ha de ser un acadèmic o acadèmica (catedràtic o catedràtica, full professor o equivalent), de trajectòria docent i de recerca distingida, reflectida en un bon reconeixement internacional, i amb experiència acreditada de gestió. Compromès amb la missió, els principis i els valors de la UOC, ha de tenir una visió global i un coneixement profund del sector de l'ensenyament superior, tant a escala local com internacional. Ha de liderar l'estratègia present i futura de la institució i representar-la davant la societat; garantir els més alts estàndards acadèmics de qualitat de l'oferta formativa i la recerca, i mantenir i reforçar el lideratge internacional de la Universitat en les missions que li són pròpies.