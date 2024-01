¿Influyen las clases extraescolares en el futuro laboral de los niños y niñas?

Más del 90 % de los alumnos españoles de enseñanza obligatoria (de seis a dieciséis años) hacen alguna actividad extraescolar, mientras que algo más de la mitad acuden dos o más veces a la semana a clases extraescolares, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional . A través de ellas, pueden estar mejorando su futuro laboral. La razón es que las actividades extraescolares tienen un papel relevante en el desarrollo de los niños y niñas, porque les ayudan a descubrir intereses y potencialidades mientras favorecen su autonomía, su autoestima y el máximo desarrollo de sus capacidades. "Pueden completar e impulsar la formación y el desarrollo de los niños y niñas, además de contribuir a formar personas únicas y con un perfil formativo diferenciado, lo que favorece su futura inserción social y laboral", afirma Sylvie Pérez, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

En su opinión, cuando las actividades extraescolares que se cursan son del agrado de los niños y niñas, les generan experiencias positivas y ayudan a la formación de su autoestima. "Ello favorece un buen desarrollo socioafectivo, imprescindible para su futuro social y laboral. Además, son nuevos entornos socializadores y, en este sentido, son imprescindibles para que puedan aprender a identificar y gestionar emociones, formarse con otros referentes adultos, establecer amistades diferentes de las del colegio y el instituto, etc. Asimismo, les aportan conocimientos y competencias que en el sistema educativo reglado pueden no trabajarse profundamente", añade Jordi Perales, tutor del máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje de la UOC.

Sin embargo, para que las extraescolares puedan aportar toda esa lista de beneficios, los expertos consideran clave tener presente que no se trata de un tiempo obligado. Por lo tanto, deberían ser un espacio donde los niños y niñas puedan desarrollar habilidades que consideren que pueden gustarles o encontrar ambientes en los que se sientan cómodos, aceptados y contentos.

"Deberíamos alejarnos de actividades que sean simples refuerzos escolares. Si a un niño o niña no le gusta una determinada área, ¿qué nos hace pensar que le va a gustar esa misma área en una extraescolar? Los alumnos ya pasan muchas horas en la escuela; las horas de extraescolares deberían ser las que más les gusten. Eso sí, conviene tener claro que una actividad extraescolar no puede convertirse en algo sin criterio ni rigor", explica Perales. El experto añade que no se trata solo de "compensar" aquello que la escuela no pueda ofrecer, sino de permitir al niño o niña que pueda dedicar su tiempo a actividades que le gusten.