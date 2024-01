Soluciones a la alta siniestralidad

De este modo, los expertos abogan por el establecimiento de políticas de gobierno y medidas para las empresas que consigan equiparar las condiciones laborales entre inmigrantes y españoles. "En general, proponemos una mayor sensibilización y especialmente dirigida a este colectivo de trabajadores inmigrantes, puesto que, en este sentido, hablamos de un caso de falta de justicia social", apunta Baraza.

Entre las estrategias más efectivas para reducir la siniestralidad, destaca la potenciación de la formación continua a lo largo de la vida laboral, especialmente a los empleados con mayor experiencia y más edad, y explicar los derechos laborales a todos los trabajadores. Con ello, se garantiza un acceso equitativo de ambos colectivos a la salud laboral. "Llevar a cabo estas estrategias es una cuestión de justicia social imperiosa que merecen todos los trabajadores y trabajadoras del sector primario", detallan los expertos de la UOC.

Es más, actualmente están haciéndose otros estudios en profundidad de otras variables, como la edad y la experiencia, así como de valoración de riesgos asociados al trabajo y de saber valorar las propias habilidades en el lugar de trabajo. En el caso del colectivo, estos trabajos se centran en estudiar sus condiciones laborales para que no se produzca el doble factor de precariedad laboral.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es necesario realizar estudios más concretos de accidentes específicos, mejorar el reporte de datos y concienciar a las personas que conforman este sector de su alta precariedad, tanto en las grandes empresas como en las pequeñas. "Deben implementarse planes específicos para mejorar la situación de este tipo de trabajadores y así conseguir mejorar el sector e incrementar la inspección de trabajo, aspectos fundamentales para reducir los accidentes", concluyen los expertos.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar; 8, de trabajo decente y crecimiento económico, y 10, de reducción de las desigualdades.

Referencia

Baraza X., & Cugueró Escofet N. (2022). Immigration and occupational accidents: A comparative study of accident severity among foreign and Spanish citizens in the agricultural sector. Spanish Journal of Agricultural Research, 20 (3), e0105. https://doi.org/10.5424/sjar/2022203-18792

