Solucions a l'alta sinistralitat

Així doncs, els experts defensen l'establiment de polítiques de govern i mesures per a les empreses que aconsegueixin equiparar les condicions laborals entre immigrants i espanyols. "En general proposem més sensibilització i especialment adreçada a aquest col·lectiu de treballadors immigrants, ja que, en aquest sentit, parlem d'un cas de manca de justícia social", apunta Baraza.

Entre les estratègies més efectives per reduir la sinistralitat, destaca la potenciació de la formació contínua al llarg de la vida laboral, especialment als empleats amb més experiència i edat, i explicar els drets laborals a tots els treballadors. Amb això, es garanteix un accés equitatiu de tots dos col·lectius a la salut laboral. "Dur a terme aquestes estratègies és una qüestió de justícia social imperiosa que mereixen tots els treballadors i treballadores del sector primari", detallen els experts de la UOC.

Encara més, actualment s'estan fent altres estudis en profunditat d'altres variables, com l'edat i l'experiència, així com de valoració de riscos associats a la feina i del fet de saber valorar les pròpies habilitats en el lloc de treball. En el cas del col·lectiu, aquests treballs se centren a estudiar les seves condicions laborals perquè no es produeixi el doble factor de precarietat laboral.

Tanmateix, hem de tenir en compte que cal fer estudis més concrets d'accidents específics, millorar el report de dades i conscienciar les persones que constitueixen aquest sector de la seva alta precarietat, tant en les grans empreses com en les petites. "S'han d'implementar plans específics per millorar la situació d'aquests treballadors a fi d'aconseguir millorar el sector i incrementar la inspecció de treball, aspectes fonamentals per reduir els accidents", conclouen els experts.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 8, de treball decent i creixement econòmic, i 10, de reducció de les desigualtats.

