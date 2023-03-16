El trabajo colaborativo y el aseguramiento de la calidad de la educación señalan la labor del rector de la UOC en CINDA

Desde el 17 de octubre de 2016, el rector de la UOC, Josep A. Planell, presidió el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), una red internacional sin ánimo de lucro de la que forman parte universidades de América Latina y Europa.

La transformación tecnológica de las universidades fue el tema central que reunió el pasado 13 y 14 de octubre a más de 30 instituciones que, a su vez, realizaron un recuento de los procesos y proyectos más destacables del último periodo.

"Una de las principales fortalezas de CINDA es que aúna el trabajo colaborativo de rectoras y rectores, vicerrectorados y personal académico y de gestión de las universidades miembro, lo que permite el intercambio de buenas prácticas y la relación entre pares", señala Planell al hablar sobre los desarrollos de mayor relevancia durante su periodo.

La creación del Observatorio de Administración y Finanzas Universitarias (OAF) y el fortalecimiento de proyectos como el de Internacionalización Transformadora, el de Transformación del Proceso de Aprendizaje – Enseñanza – Evaluación (TAEE) y el Programa de Intercambio Universitario PIU-CINDA, son algunos de los logros remarcables, así como la posibilidad de estar a la vanguardia de los movimientos que se están dando mundialmente en el ámbito de la educación superior, de los que es una de las voces en la región. "La red de vicerrectores de investigación e innovación, por ejemplo, ha impulsado un gran trabajo en el ámbito de la ciencia abierta y la reforma de la evaluación de la investigación, con iniciativas como la colaboración con la Declaración de San Francisco (DORA) y la traducción al español su rúbrica SPACE para una evaluación científica más responsable", indica el rector de la UOC.

Josep Planell recuerda que aceptó esta labor con gran ilusión, "dado que los compromisos de la UOC se alinean perfectamente con los de CINDA, puesto que buscan una docencia e investigación de calidad y, a la vez, contribuir a la mejora de las políticas de enseñanza superior y de gestión universitaria". Hoy, seis años después, evalúa y asiente que "en estos años, la red se ha consolidado aún más si cabe como actor de referencia en el marco de la calidad universitaria, tanto en lo que respecta a otras universidades o redes de universidades de la región como a iniciativas multilaterales, como atestigua la invitación que recibí, en calidad de presidente de CINDA, al acto de constitución del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (SIACES). Esta consolidación no solo ha sido externa, sino también interna".