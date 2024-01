Recursos y verdaderas necesidades

En el estudio se les preguntó también por la valoración que hacen de los servicios recibidos. Aunque solo un 20 % los considera directamente "malos", la gran mayoría valora las medidas proporcionadas por la Administración como esencialmente "ineficaces". Esto no se debe a que no sean importantes las soluciones propuestas, sino al hecho de que estén basadas en estereotipos que no se ajustan a la realidad. Cuando se les pregunta por las prestaciones que realmente necesitan, lo que más demandan es la atención domiciliaria, que cumple una función de respiro y que podría desvelar "la carga" real que estas personas están soportando. "Menos empoderamiento y más descarga, eso es lo que reclaman", resume Rueda.

"Las administraciones deben entender que no se trata solo de aumentar recursos y contentarse con ello", explica el profesor de la UOC, "sino que es importante gestionarlos bien". "Deben llegar a quien lo necesita y de la forma en que lo necesita, y no basarse en protocolos generales", añade. Curiosamente, aunque el ámbito rural suele disponer de menos servicios, en el trabajo apenas se detecta una demanda para que se apoye de forma específica estas zonas. "Es probable que en los pueblos exista una red vecinal de apoyo que compense la menor cobertura", explica Rueda.

En realidad, "nunca se ha puesto en la balanza el verdadero valor del cuidado en el PIB, a pesar de que vivimos en una sociedad en la que todo está mercantilizado", lamenta el experto. Y la respuesta "no puede venir solo del ámbito familiar o del tercer sector". "Las administraciones deben asumir de una vez que tienen la obligación de garantizar la igualdad de todo el mundo, y esto incluye tanto a las personas con discapacidad como a quienes las cuidan, que son las grandes olvidadas", concluye.

Artículo de referencia:

Álamo-Martín, M. T. del; Rueda-Estrada, J. D. (2022). El cuidado y sus protagonistas. Diagnóstico de una realidad oculta. Trabajo Social Global-Global Social Work, 12, 1-25. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v12.23447.

