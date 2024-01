Recursos i veritables necessitats

En l'estudi també se'ls va preguntar per la valoració que fan dels serveis que reben. Tot i que només un 20 % els considera directament "dolents", la gran majoria valora les mesures proporcionades per l'Administració com a essencialment "ineficaces". Això no es deu al fet que no siguin importants les solucions proposades, sinó al fet que estiguin basades en estereotips que no s'ajusten a la realitat. Quan se'ls pregunta per les prestacions que realment necessiten, el que demanen més és l'atenció domiciliària, que compleix una funció de descans i que podria revelar "la càrrega" real que aquestes persones suporten. "Menys empoderament i més descàrrega, això és el que reclamen", resumeix Rueda.

"Les administracions han d'entendre que no es tracta només d'augmentar els recursos i de mostrar-se satisfetes amb això", explica el professor de la UOC, "sinó que és important gestionar-los bé". "Han d'arribar a qui ho necessita i de la manera com ho necessita, i no basar-se en protocols generals", afegeix. Curiosament, tot i que l'àmbit rural acostuma a disposar de menys serveis, en el treball gairebé no es detecta una demanda perquè s'ajudi de manera específica aquestes zones. "És probable que als pobles hi hagi una xarxa veïnal de suport que compensi aquesta cobertura més limitada", explica Rueda.

En realitat, "no s'ha posat mai en la balança el veritable valor de la cura en el PIB, tot i que vivim en una societat en què tot està mercantilitzat", lamenta l'expert. I la resposta "no pot venir només de l'àmbit familiar o del tercer sector". "Les administracions han d'assumir d'una vegada que tenen l'obligació de garantir la igualtat de tothom, i això inclou tant les persones amb discapacitat com les que les cuiden, que són les grans oblidades", conclou.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 10, reducció de les desigualtats.

Article de referència:

Álamo-Martín, M. T. del; Rueda-Estrada, J. D. (2022). El cuidado y sus protagonistas. Diagnóstico de una realidad oculta. Trabajo Social Global-Global Social Work, 12, 1-25. https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v12.23447.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.