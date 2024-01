Con motivo de la celebración de los cinco años de recorrido del eHealth Center, el centro de investigación en salud digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entrevistamos a Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación y presidenta del Consejo de Dirección del eHealth Center. En esta entrevista, Aymerich hace una valoración de los hitos conseguidos a lo largo de este periodo y de los retos de futuro.

El eHealth Center ha cumplido cinco años. ¿Cuáles son las metas principales que se han logrado durante este tiempo?

Creo que hemos trabajado mucho y estamos empezando a ver los resultados de este trabajo. Durante este periodo nos han guiado tres propósitos: impulsar la investigación y el intercambio de conocimiento dentro y fuera de la universidad; facilitar el trabajo interdisciplinario y transversal en red, y catalizar la salud digital, difundiendo la actividad de investigación, innovación y formación que se lleva a cabo desde la universidad en este ámbito y dándole notoriedad.

Actualmente, hay quince grupos que realizan investigación en salud digital en la UOC y hemos generado espacios de discusión científica internacional como los eHealth Talks, que celebramos con una periodicidad mensual. También hemos consolidado convocatorias anuales de impulso y promoción de la investigación y hemos ido tejiendo un mapa de alianzas estratégicas, con organizaciones globales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Asociación Internacional de Universidades (IAU), y con instituciones punteras del ecosistema de salud de nuestro contexto, como la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) o el Hospital Sant Joan de Déu, por citar dos ejemplos.

Gran parte de los esfuerzos del centro se han centrado en impulsar el crecimiento de la investigación en salud digital dentro de la UOC. ¿Cómo valoras estos esfuerzos?

Los valoro positivamente. Hoy por hoy, podemos decir que el eje de investigación en salud digital está muy consolidado dentro de la universidad como uno de los tres ámbitos de especialización propios, junto con la sociedad red y el aprendizaje en línea.

Como decía, son 15 los grupos de investigación, de un total de 51 en toda la UOC, que se dedican a la salud digital y, de estos, hay 4 adscritos directamente al eHealth Center que fueron seleccionados en 2021 mediante un proceso de evaluación con comité científico externo. El investigador o investigadora principal de estos grupos adscritos se dedica de forma mayoritaria, si no exclusiva, a hacer investigación en salud digital.

Cabe decir que desde el paraguas del eHealth Center procuramos dar visibilidad a toda la comunidad investigadora en salud digital y potenciamos toda la investigación que se genera de este ámbito, independientemente de si sale o no de los grupos que están directamente adscritos.

Durante este periodo hemos promovido y consolidado actividades de carácter periódico, como los eHealth Talks mensuales que he mencionado o las convocatorias anuales de ayudas a trabajos finales de máster, en colaboración con los Estudios de Ciencias de la Salud y los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. También hemos impulsado las convocatorias anuales de prueba de concepto, que fomentan la investigación interdisciplinaria y transversal en salud digital dentro de la universidad.

El eHealth Center colabora con varias instituciones nacionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué contribuciones puede hacer la UOC en este tejido?

Trabajamos en red con varios centros e instituciones de ámbito local e internacional. Desde 2018 lideramos el clúster global de universidades de la IAU sobre el objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar. Lo hacemos con universidades de todos los continentes. Además, damos soporte a los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, que son un centro colaborador de la OMS en eHealth desde abril de 2018. Hemos colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Argentina llevando a cabo un curso de posgrado sobre salud digital para profesionales de Argentina, con quienes se ha establecido una comunidad de práctica con los alumnis.

También trabajamos para reforzar nuestra presencia dentro del ecosistema de salud y de investigación de nuestro entorno. Cooperamos con instituciones como el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) o con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) del Ayuntamiento de Barcelona, por poner algunos ejemplos.

Además, durante este periodo nos hemos unido a la asociación CataloniaBio & Health Tech con el fin de encontrar espacios comunes para generar sinergias. Precisamente con esta vocación de encontrar espacios de intercambio, el eHealth Center impulsó la iniciativa The eHealth What if Forum , un espacio de debate y reflexión sobre salud digital que se celebró en noviembre de 2021 y que, de algún modo, recogía el testigo del Congreso Internacional de Investigación sobre eHealth llevado a cabo por el eHealth Center en 2018.

Existen varios grupos de investigación que trabajan en colaboración con centros de salud y otros actores del ecosistema de salud de Cataluña. ¿Por qué es importante que se cree esta transferencia del conocimiento que sale de la universidad hacia la sociedad?

El centro tiene el objetivo de promover la investigación y la innovación en salud digital para convertirse en un agente de cambio social promotor de la transformación del sistema de salud. Para conseguirlo, consideramos que es importante que los actores involucrados en el cambio dispongan de espacios comunes en los que todo el mundo aporte su experiencia en su rama de conocimiento para unir estas experiencias y avanzar hacia un sistema de salud beneficioso para usuarios y profesionales.

Estar interconectados con otras organizaciones del ámbito de la salud representa una buena oportunidad para construir proyectos con una perspectiva interdisciplinaria y transversal. Por ejemplo, formamos parte del Barcelona Aging Collaboratory (BALL), que está ubicado en el Parque Sanitario Pere Virgili y que incluye varias instituciones del ecosistema de salud de Cataluña que lo impulsan.

La UOC ha apostado por la construcción del Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación, que aloja el eHealth Center. ¿Qué representa este compromiso para la investigación en salud digital que se realiza en la UOC?

La construcción del hub nos permite impulsar la investigación interdisciplinaria para aportar soluciones en tres ejes globales clave en los que tenemos, como decía, reconocida experiencia: el aprendizaje en línea, la salud digital y la sociedad red. Toda la comunidad investigadora de la UOC y de los equipos que la apoyan se concentra bajo un mismo techo equipado con laboratorios de experimentación y espacios de trabajo, y pensamos que esta situación es idónea para que afloren ideas, nuevas colaboraciones y proyectos que, de otro modo, no se habrían producido.

En el caso de la salud digital, hay varios grupos que cuentan con líneas de investigación que podrían estar relacionadas con el ámbito de la salud digital y esperamos que con el hub se puedan suscitar situaciones de acercamiento entre estos grupos y los que hoy en día ya hacen investigación en salud digital. Uno de los grandes objetivos del eHealth Center es promover la investigación en este ámbito dentro de la UOC y, gracias a estos espacios, divisamos que surgirán nuevas ideas, colaboraciones y sinergias.

¿Qué objetivos persigue el eHealth Center para los próximos años y a qué retos se enfrenta?

Durante estos cinco años, hemos asistido a un crecimiento y una evolución del uso de la salud digital. En gran parte, ha sido una situación propiciada por la pandemia de COVID-19. Entrevemos muchos retos asociados al futuro de la salud digital, en torno a cómo se han adoptado estas tecnologías y todo el trabajo que todavía queda por hacer para conseguir una implementación real de la salud digital.

Dicha implementación debe estar basada en la evidencia científica y, por ello, se necesita mucha investigación traslacional, es decir, una investigación que se centre en acortar el tiempo entre la obtención de los resultados de la investigación y su aplicación a la práctica clínica y de salud pública. También hace falta mucha investigación interdisciplinaria que permita avanzar en el modelo de atención a la salud, personalizándolo más y haciéndolo más salutogénico, o, dicho de otro modo, que esté más orientado a la salud, a cómo promoverla y cómo mantenerla, y no tan enfocado en la enfermedad. La participación de los ciudadanos en la investigación, el codiseño y la cocreación con ellos son sin duda desafíos importantes para avanzar hacia este modelo.

Para hacer frente a estos retos, desde el eHealth Center investigamos cómo las tecnologías digitales contribuyen a mejorar la salud y el bienestar individuales y colectivos, cómo nos permite reforzar —a partir de la tecnología, la comunicación y los datos— los sistemas de salud y sus profesionales, y cómo la salud digital nos ayuda a tener más conocimiento y una mejor capacidad de decisión sobre la propia salud.