En 2018, más del 48 % de las personas doctoradas en la Unión Europea eran mujeres. Sin embargo, detrás de estos datos se esconde una realidad que se aleja mucho de la igualdad: las mujeres están sobrerrepresentadas en campos como la educación o los cuidados e infrarrepresentadas en otros ámbitos, como las matemáticas o la ingeniería. Así, persisten importantes brechas de género que tienen un gran impacto en nuestras sociedades.

Con el objetivo de promover la igualdad de género en las disciplinas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y en las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), el grupo de investigación Género y TIC (GenTIC), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha celebrado la primera edición del Premio Cecilia Castaño.

Este galardón reconoce los mejores trabajos de investigación sobre la desigualdad de género en estas disciplinas. El primer premio ha sido para Izaskun Zuazu, investigadora posdoctoral del Instituto de Socioeconomía de la Universidad de Duisburgo-Essen (Alemania), por su artículo "Graduates' Opium? Cultural Values, Religiosity and Gender Segregation by Field of Study". Hablamos con Izaskun Zuazu para conocer mejor los resultados y las implicaciones de su trabajo.