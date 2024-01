«Es complicado acabar con el machismo en el fútbol»

La periodista Irene Junquera, nacida en Madrid y de 37 años, es conocida por su trayectoria en el periodismo deportivo y en el de entretenimiento. Ha colaborado en numerosos programas como Punto Pelota, El chiringuito de Jugones o Zapeando. Junquera, que sigue colaborando en distintos medios, participó el pasado 25 de septiembre en la VII Jornada de Periodismo Móvil MoJo Innova UOC-EFE , que se celebró en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. La jornada se centró en los dos hechos históricos que ha vivido el mundo deportivo este año: el fenómeno de la Kings y la Queens League y la victoria del equipo femenino de la selección española de fútbol, eclipsada por el caso Rubiales.

¿Qué ha significado el fenómeno Kings/Queens League en el mundo del periodismo deportivo? ¿Qué retos os ha abierto?

El reto ha sido enterarse de qué iba esta competición. No olvidemos que se trata de algo completamente nuevo que, aunque se parezca al fútbol sala, realmente no lo es. Es un juego donde cambian las reglas prácticamente cada semana y, por lo tanto, te tienes que poner al día y conocer también a los jugadores, que cambian muchísimo y que además no son profesionales. Como nota positiva, te permite estar muy cerca de ellos y meterte en las tripas de la competición, que es algo que se echa de menos en el mundo del fútbol.

Con fenómenos como estos, ¿está en peligro el trabajo de los periodistas deportivos teniendo en cuenta que se transmite todo en directo y los usuarios pueden hacer directamente preguntas?

Creo que hay que adaptarse. Al final es como todo, tú eliges como consumidor de dónde quieres que te llegue la información. Un realizador de directos, si tiene delante un futbolista, probablemente no le hará las mismas preguntas que le pueda hacer un periodista: un realizador de directosno va a tener la vocación fiscalizadora que debe tener por definición un periodista.

¿Le ves un recorrido largo a estas ligas?

En España ha bajado algo el consumo de este tipo de ligas, pero sí es cierto que se están expandiendo y ahora van a ir a México. Yo creo que pueden tener un largo recorrido, pero, cuando los consumidores de ahora crezcan, vamos a ver adónde llega esto. Es un poco difícil de saber hoy por hoy.

Las redes sociales se han convertido en un medio clave para ti. ¿Qué te ha permitido esta vía de comunicación en el periodismo deportivo?

Tengo las redes sociales interiorizadas de una forma natural en mi vida, no me suponen un esfuerzo, y sí creo que son un complemento muy importante de mi trabajo. Al final, yo tengo una audiencia en las redes sociales que es mayor que la que tengo en algunos programas de televisión o de radio. Se trata de aprovechar este escaparate y generar contenido, dar mi opinión y dar información. Para mí es un complemento maravilloso.

¿Cómo puedes fidelizar al público sin renunciar a tus principios?

No me propongo fidelizar al público. Bien, no es que no me lo proponga, es que creo que es algo que tiene que darse de una forma natural. Intento dar un contenido que sea atractivo y, por supuesto, sin renunciar a mis principios. Al final, mis redes son mis redes y nunca voy a hacer algo con lo que no esté de acuerdo. Si por eso me sigue menos gente... bueno, pero será gente que realmente me sigue por lo que soy y no por lo que podría hacer y no pienso hacer.

Hablemos del clickbait, que se ha colado en todas las redacciones, también en las deportivas. ¿Todo vale para que te vean, escuchen o lean? ¿Qué opinas?

Es algo con lo que yo lucho muchísimo y me pone de los nervios, porque antes recuerdo que, cuando te metías en una página de noticias, con un vistazo podías ver los titulares del día. Ahora para enterarte de lo que pasa tienes que pinchar en todos los contenidos, porque lo que hacen los titulares es: "¿Quieres saber cómo ha quedado el partido tal y cual?". El clickbait me parece una total desinformación, es todo lo contrario a lo que debería ser un titular. Me parece un despropósito absoluto.

Tampoco podemos obviar el caso Rubiales. ¿Ha estado a la altura el periodismo deportivo?

Ha habido dos tendencias. Al principio el periodismo tardó en reaccionar, no mucho, pero se tardó en pasar de ver aquello como normal a verlo como lo que realmente es: algo no normal. Luego hubo una buena reacción, pero sí que es cierto que, a medida que ha ido evolucionando el caso, han empezado a asomar la cabeza aquellas personas que siguen viendo que no ha pasado nada y que creen que somos unas exageradas. Pero, si me preguntas en líneas generales, creo que finalmente se ha sabido llevar de una manera más correcta si lo comparamos con cómo se hubiera reaccionado hace años. Por supuesto aún queda trabajo por hacer.

Cubriste la Copa del Mundo del 2010, entre otros muchos campeonatos, y has pisado muchas redacciones deportivas. ¿Hay muchos casos Rubiales en el periodismo deportivo siendo mujer? ¿Te has visto en alguna situación en que hayas dicho: "Esto es una línea roja"?

No quiero focalizarlo en las redacciones de deportes, porque creo que es un error. Creo que todas las mujeres, o el 90 % o el 99 %, en algún momento han vivido situaciones de este tipo, situaciones en la que estás incómoda, que crees que no se deberían dar y se dan. Recuerdo una vez en el programa Punto Pelota que un contertuliano me mandó a fregar los platos. Salvo este caso, que es bastante flagrante y en que luego la persona en cuestión me pidió perdón y quedó todo aclarado, no he tenido experiencias más allá de las que pueda tener en la vida normal cualquier mujer.

¿Se logrará en algún momento acabar con este machismo en el mundo del fútbol y conseguir la reclamada igualdad?

Yo creo que es complicado, y me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que no tengo todas las esperanzas de que sea así. Sí que es cierto que estamos evolucionando en el periodismo deportivo y en el fútbol. El problema es que queda muchííísimo trabajo por hacer, porque veníamos del inframundo y, claro, ahora se están dando pasitos que parecen insuficientes. Pero creo que hay más conciencia y que lo que antes era una excepción ahora es mucho más normal, como, por ejemplo, que hay periodistas deportivas mujeres.