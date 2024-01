Medalla de oro para el documental 'Chinampas de Xochimilco', una producción de la UOC y El Claustro de Sor Juana en la ciudad de México

Un modelo de agricultura sostenido en el tiempo con sabiduría ancestral

En el área chinampera, un área de humedales localizada en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta y que comprende más de 2.000 hectáreas, trabajan cerca de 12.000 personas cultivando principalmente hortalizas y flores, que incluyen 51 especies agrícolas domesticadas y 131 especies de plantas ornamentales. Igualmente, en las chinampas aún pueden encontrarse cuatro de los cinco principales cultivos cuyo consumo se tiene registrado desde tiempos precolombinos, como son el amaranto, el frijol, la calabaza y el maíz.

La agricultura que se lleva a cabo en las chinampas aprovecha integralmente el agua de los humedales, la riqueza del suelo y los abonos naturales de los sedimentos, y de este modo maximiza los recursos del medio.

No obstante, y de acuerdo con los investigadores del proyecto (Marco Covarrubias, F. Xavier Medina, José Antonio Vázquez-Medina y Alaide Jiménez Serna), una de las principales tareas que han venido asumiendo las personas en los últimos años es la de cambiar la percepción de quienes consideran los productos cosechados en las chinamperas como de mala calidad. "Los productos que se cultivan en Xochimilco y en otras áreas alrededor de la ciudad no están bien vistos, porque la gente los asocia al riego con aguas negras, lo que provoca que no quieran comerlos. Entonces, hay que hacer todo un trabajo de limpiar la cara a esos productos en relación con su público local, que es el de la misma Ciudad de México; estos productos tienen que ser puestos en valor, tienen que ser comunicados como productos inocuos y que tienen una calidad muy particular", comenta el profesor Medina.