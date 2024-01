Medalla d'or per al documental 'Chinampas de Xochimilco', una producció de la UOC i El Claustro de Sor Juana a la ciutat de Mèxic

Amb prop de 2.000 anys d'antiguitat, les chinampas, uns illots agrícoles artificials construïts sobre zones lacustres de la vall de Mèxic, es resisteixen a desaparèixer i, amb aquests, tota la saviesa ancestral i cultural relacionada amb les formes de producció i cultiu, declarades com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1987 i com a Patrimoni Agrícola Mundial (Sistemes Importants del Patrimoni Agrícola Mundial (SIPAM)) el 2018 per la Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura (FAO, per les sigles en anglès).

D'acord amb això, i amb l'objectiu d'analitzar algunes de les problemàtiques socials i mediambientals existents actualment en una àrea declarada com a Patrimoni Mundial com és la de Xochimilco i, des d'aquestes, observar i matisar les estratègies que s'han dut a terme en els últims anys per posar en valor els productes chinamperos dins de l'escena gastronòmica de la Ciutat de Mèxic, va néixer el documental Chinampas de Xochimilco. Riesgo, patrimonio y producción sustentable en la Ciudad de México, dirigit per F. Xavier Medina Luque, director de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament, i per Marco Covarrubias, director del Centre de Recerca i Capacitació en Gastronomia de la Universitat del Claustre de Sor Juana de la Ciutat de Mèxic, i fruit de la col·laboració entre totes dues entitats.

Gràcies al treball conjunt d'aquestes dues institucions, s'han realitzat una sèrie de col·laboracions centrades en la recerca i la difusió del coneixement entorn de la comprensió dels aliments com un element social i cultural.