Abierta la nueva convocatoria de becas para la transformación digital dirigida a instituciones de educación superior de Iberoamérica

Convocatoria de becas

Teniendo en cuenta esto, así como el compromiso con la transformación digital de la educación y sus veintisiete años de experiencia en la educación superior en línea de calidad, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha abierto una nueva convocatoria de becas para docentes y profesionales de gestión a través de la postulación de sus instituciones educativas.

Con el objetivo de acompañar a las universidades en su proceso de transformación digital, las becas se otorgarán a un máximo de diez instituciones de educación superior de Iberoamérica. Cada una de ellas recibirá un máximo de cincuenta becas dirigidas al personal docente y a los profesionales de gestión, que se beneficiarán del 45 % del importe de la matrícula en los diferentes programas profesionalizadores de los ámbitos de la educación y las TIC, el aseguramiento de la calidad, y las competencias digitales que forman parte de la oferta.

Desde el 19 de abril hasta el 13 de septiembre de 2023, las instituciones podrán hacer la solicitud de postulación a beca enviando un correo electrónico a global_access@uoc.edu. Los programas se iniciarán en octubre de 2023, serán 100 % en línea y tendrán una duración de cinco a diez semanas o de cuatro meses, dependiendo del programa.

Gemma Xarles Jubany, directora del Área de Globalización y Cooperación, afirma que "estas becas son una apuesta de la UOC para compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la educación en línea de calidad con aquellas instituciones iberoamericanas que apuesten por la transformación digital de sus instituciones y para abrir nuevas posibilidades de formación a sus profesionales. Sabemos que la formación de los equipos docentes y de gestión es clave para esta transformación y, con estas becas, queremos facilitarla".

Las becas se otorgarán a universidades o instituciones educativas, públicas o privadas, reconocidas por la administración competente de un país iberoamericano (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay o Venezuela). Además, es necesario que la institución beneficiaria tenga como objetivo la transformación digital y garantice la paridad de género en la asignación de las ayudas entre el personal de la institución.

Los programas incluidos en esta convocatoria son los siguientes:

Sobre la primera convocatoria de becas

Esta es la segunda vez en la cual la UOC ofrece la convocatoria de becas para la transformación digital dirigida a instituciones educativas iberoamericanas. En su primera edición, fueron 8 instituciones y más de 180 personas, entre profesorado y personal de gestión administrativa, las que tuvieron la oportunidad de avanzar hacia esta nueva era de la educación superior.

Las instituciones beneficiarias fueron las universidades Simón Bolívar, EIA, Rosario y Jorge Tadeo Lozano de Colombia; los institutos Santo Tomás y AIEP de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.