Abierta la nueva convocatoria de becas para la transformación digital dirigida a instituciones de educación superior de Iberoamérica

Abierta la nueva convocatoria de becas para la transformación digital dirigida a instituciones de educación superior de IberoaméricaComo novedad, en su segunda convocatoria, la UOC ha ampliado el número de profesionales que puede formar cada institución, y ha pasado de treinta a cincuenta becas para cada una de las instituciones seleccionadas.
Las instituciones beneficiarias deben tener como objetivo la transformación digital y garantizar la paridad de género al asignar las ayudas entre sus profesionales.
Se han añadido tres programas a la oferta formativa de la convocatoria, con lo cual ahora el total de programas formativos para escoger es de doce.
Con la llegada de la pandemia se evidenció la importancia de las tecnologías digitales como herramientas que permitían cubrir las necesidades de la ciudadanía en materia de salud, educación y gobierno, además de brindar a las empresas una nueva manera de continuar con sus actividades. No obstante, también se pusieron sobre la mesa algunas deficiencias en cuanto a las habilidades digitales de la población para adaptarse a esta nueva situación.
De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe "Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe", en 2020, cerca del 30 % de la población adulta de más de quince años de Latinoamérica contaba con habilidades digitales básicas, porcentaje muy inferior al observado en los países desarrollados, donde se alcanzaban valores en torno al 80 %.
Dicha situación ha obligado a las instituciones educativas a acelerar el proceso de transformación digital, lo cual implica un cambio de paradigma entre su personal y su cultura organizacional hacia la adaptación y la formación del profesorado frente a las nuevas tecnologías y, con ellas, las nuevas necesidades de la sociedad.
Convocatoria de becas
Teniendo en cuenta esto, así como el compromiso con la transformación digital de la educación y sus veintisiete años de experiencia en la educación superior en línea de calidad, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha abierto una nueva convocatoria de becas para docentes y profesionales de gestión a través de la postulación de sus instituciones educativas.
Con el objetivo de acompañar a las universidades en su proceso de transformación digital, las becas se otorgarán a un máximo de diez instituciones de educación superior de Iberoamérica. Cada una de ellas recibirá un máximo de cincuenta becas dirigidas al personal docente y a los profesionales de gestión, que se beneficiarán del 45 % del importe de la matrícula en los diferentes programas profesionalizadores de los ámbitos de la educación y las TIC, el aseguramiento de la calidad, y las competencias digitales que forman parte de la oferta.
Desde el 19 de abril hasta el 13 de septiembre de 2023, las instituciones podrán hacer la solicitud de postulación a beca enviando un correo electrónico a global_access@uoc.edu. Los programas se iniciarán en octubre de 2023, serán 100 % en línea y tendrán una duración de cinco a diez semanas o de cuatro meses, dependiendo del programa.
Gemma Xarles Jubany, directora del Área de Globalización y Cooperación, afirma que "estas becas son una apuesta de la UOC para compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia en la educación en línea de calidad con aquellas instituciones iberoamericanas que apuesten por la transformación digital de sus instituciones y para abrir nuevas posibilidades de formación a sus profesionales. Sabemos que la formación de los equipos docentes y de gestión es clave para esta transformación y, con estas becas, queremos facilitarla".
Las becas se otorgarán a universidades o instituciones educativas, públicas o privadas, reconocidas por la administración competente de un país iberoamericano (Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay o Venezuela). Además, es necesario que la institución beneficiaria tenga como objetivo la transformación digital y garantice la paridad de género en la asignación de las ayudas entre el personal de la institución.
Los programas incluidos en esta convocatoria son los siguientes:
- Diseño para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel inicial.
- Diseño para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel avanzado.
- Evaluación para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel inicial.
- Evaluación para el aprendizaje con el apoyo de las TIC. Nivel avanzado.
- Docencia en línea. Nivel inicial.
- Docencia en línea. Nivel avanzado.
- Modelos de calidad del e-learning: hacia la aceptación del e-learning como enfoque formativo en las culturas institucionales de las IES.
- Construir culturas de calidad del e-learning: instrumentos y prácticas de evaluación.
- Calidad del e-learning e innovación tecnológica: un proceso en continuo desarrollo.
- Competencias digitales para la ciudadanía. Nivel medio. NUEVO.
- Competencias digitales para la ciudadanía. Nivel avanzado. NUEVO.
- Metodología AICLE / CLIL. NUEVO.
Sobre la primera convocatoria de becas
Esta es la segunda vez en la cual la UOC ofrece la convocatoria de becas para la transformación digital dirigida a instituciones educativas iberoamericanas. En su primera edición, fueron 8 instituciones y más de 180 personas, entre profesorado y personal de gestión administrativa, las que tuvieron la oportunidad de avanzar hacia esta nueva era de la educación superior.
Las instituciones beneficiarias fueron las universidades Simón Bolívar, EIA, Rosario y Jorge Tadeo Lozano de Colombia; los institutos Santo Tomás y AIEP de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
La UOC, pionera en e-learning y transformación digital educativa
La Universitat Oberta de Catalunya es la primera universidad nativa digital del mundo y lleva veintisiete años facilitando el acceso a la educación a lo largo de la vida mediante una metodología en línea de calidad.
Con más de veinte grupos que investigan en e-learning y el centro de innovación pedagógica eLearning Innovation Center (eLinC), la UOC ha acompañado a diferentes universidades, agencias de calidad y gobiernos en el proceso de diseñar sus modelos de educación en línea de calidad, y se ha convertido así en un referente en transformación digital educativa.
Más información en: Comprometidos con la transformación digital de la educación #UOC4LearningEvolution.