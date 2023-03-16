La UOC acompaña a la Universidad Cayetano Heredia de Perú en la formación para el proceso de transformación digital

Tras la pandemia, una tarea pendiente de muchas universidades era incursionar en los procesos de transformación digital para atender a los desafíos que la sociedad actual demanda. Para ello, diferentes instituciones educativas han iniciado el proceso de formación de sus docentes en temáticas relacionadas con los ecosistemas digitales de aprendizaje. En este sentido, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), nativa digital y con más de 25 años de experiencia en la modalidad online, ha acompañado a universidades como la Cayetano Heredia en la formación de docentes y en el proceso holístico de la transformación digital.

La más reciente colaboración con esta universidad se dio en la creación de un módulo de "Transformación digital y plataformas en la toma de decisiones", que busca garantizar la máxima calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en línea.

El curso, de naturaleza teórico-práctica, es uno de los ocho módulos planteados en el diplomado en Políticas, Gobierno y Gestión Universitaria de la UPCH, que fue impartido durante el mes de diciembre del 2022 en una modalidad híbrida y que tuvo como propósito desarrollar habilidades y competencias en los participantes para liderar la transformación digital y aplicar las herramientas necesarias para desempeñar un rol activo en la evolución digital educativa.

En colaboración con los profesores de la UOC, se impartieron algunos contenidos como los siguientes:

Planificación de la transformación digital y su aporte a la certidumbre en la organización. Tecnologías digitales para transformar los procesos y ser más eficientes y competitivos. Aplicaciones para la innovación educativa. Tecnologías disruptivas: cloud computing, inteligencia artificial, big data y robótica. Diagnóstico predictivo y toma de decisiones.

De acuerdo con la secretaria académica de la Unidad de Formación Básica Integral de la UPCH, "han sido cinco meses intensos de gestionar el diplomado en Políticas, Gobierno y Gestión Universitaria. Para este programa, identificamos docentes de diferentes partes del mundo y con ellos, 31 docentes se profesionalizaron en liderazgo, innovación y transformación digital, finanzas, internacionalización, investigación y comunicación. Este reto cumplido ha sido más dinámico gracias al aporte de instituciones como la Universidad de Miami y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), agradecemos este impulso al desarrollo de la educación superior peruana".

Desde la UOC, la Dra. Silvia Sivera Bello, directora del eLearning Innovation Center (eLinC), estuvo a cargo del curso junto con Alessandro Manetti, PhD doctorado industrial de la UOC; Guillem García Brustenga, ingeniero, experto en gestión de la innovación y transformación digital, y Toni Martínez Aceituno, licenciado, experto en diseño formativo y asesor pedagógico sénior. El módulo fue desarrollado en 80 horas, de las cuales, 16 correspondían al ámbito teórico y 64 horas a la práctica.