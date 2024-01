Esta investigación se enmarca en el proyecto Like-BCN, financiado por la convocatoria extraordinaria de subvenciones para proyectos de investigación científica y es fruto de un convenio de colaboración entre la Fundación ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Barcelona que se enmarca en el Plan Barcelona Ciencia 2020-2023 y que quiere consolidar la línea de subvenciones de investigación para afrontar los retos urbanos más urgentes.

Este estudio sobre la ciudad de los quince minutos andando está estrechamente ligado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas números 3, 11 y 13. El 3 porque busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, especialmente niños y ancianos con movilidad reducida. El 11 por su búsqueda de unas ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y, finalmente, el 13 por su aportación a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes de la actual crisis climática que sufre el planeta.

Artículo de referencia

Rhoads, D.; Solé, A.; Borge, J. The inclusive 15-minute city: Walkability analysis with sidewalk networks. Computers, Environment and Urban Systems. Volume 100. Marzo 2023. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2022.101936

