Ni la intel·ligència artificial ni el metavers definiran les ciutats del futur, sinó que tot apunta al fet que serà una cosa tan terrenal com la proximitat dels serveis. És el que es coneix com la ciutat dels quinze minuts caminant i en la qual ja treballen urbs com Barcelona, París, Bogotà, Xangai o Melbourne. En aquest nou model de ciutat, basat en els desplaçaments a peu, cobra especial rellevància un element urbà al qual no sempre es dona la importància que requereix: les voreres. Al seu estudi s'han dedicat tres investigadors del grup Complex Systems (CoSIN3), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Daniel Rhoads, Albert Solé Ribalta i Javier Borge Holthoefer.

"Hem desenvolupat un marc flexible per provar la solidesa de les xarxes de voreres de la ciutat enfront de les diverses limitacions de mobilitat dels residents i ho hem aplicat a Barcelona", explica Rhoads, qui també és estudiant del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes. El resultat: "Fins i tot una urbs amigable per als vianants com Barcelona no resisteix la ciutat de quinze minuts quan es tenen en compte limitacions físiques a la mobilitat de caràcter moderat", assenyala l'investigador de la UOC.

"En els últims cent anys, la humanitat ha creat ciutats pensades per anar amb cotxe; ara s'estan començant a adaptar per anar a peu", afirma Rhoads. En l'estudi, els resultats del qual han estat publicats en obert a la revista científica Computers, Environment and Urban Systems, els autors discuteixen diferents enfocaments per millorar la xarxa de voreres. "Proposem un marc per avaluar la transitabilitat multifactorial fent servir la teoria de la percolació i informació sobre el comportament dels vianants", concreta l'investigador.

Els autors han treballat sobre una representació digital del sistema de voreres de Barcelona, amb informació com l'amplada de les voreres, el pendent i el nivell de risc basat en dades d'accidents de trànsit. El mètode que s'ha utilitzat permet veure com varia la connectivitat de la xarxa en funció de les necessitats de mobilitat de les persones. "Una persona en cadira de rodes, per exemple, necessita, almenys, dos metres d'amplada i pendents que no superin els dos graus", especifica Rhoads. "Centrant l'anàlisi en qualsevol punt de la ciutat, es pot esbrinar a quants serveis bàsics pot accedir una persona en un rang de quinze minuts caminant, amb qualsevol combinació de condicions", afegeix l'expert.