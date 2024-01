Se acaba el mes de mayo y muchas familias ya tienen el foco puesto en el próximo curso. Esto incluye las actividades extraescolares, que, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este año han costado entre 59 y 86 euros al mes a cada hogar, con cifras más altas para los alumnos de infantil y primaria. A la hora de escoger las extraescolares, muchas familias dan prioridad al aprendizaje de idiomas. ¿A partir de qué edad es adecuado? ¿Cómo conseguir que sea una experiencia agradable? ¿Qué podemos hacer en casa? ¿Es mejor esto o unas colonias en verano? ¿Y una estancia en el extranjero?

Según los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Gisela Grañena, profesora e investigadora de los Estudios de Artes y Humanidades, y Joseph Hopkins, director del Centro de Idiomas Modernos, los beneficios cognitivos de aprender dos o más idiomas son indiscutibles, y hacerlo desde muy pequeños tiene la ventaja de que no requiere esfuerzo. Con todo, es prioritario no presionar a los niños y mirarlos individualmente para entender cuál es la mejor opción para cada uno. Porque no hay fórmulas mágicas, y el ejemplo de madres y padres es clave.