En el máster universitario de Enseñanza de Idiomas mediante la Tecnología el trabajo de final de máster incluye una aplicación didáctica en un contexto de enseñanza / aprendizaje. El proyecto puede consistir en el diseño de una unidad didáctica que implique la tecnología o la creación de materiales en línea para una actuación pedagógica en un contexto de enseñanza de idiomas elegido por el estudiante.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Enseñanza de Idiomas mediante la Tecnología. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por esto que para matricularse de esta asignatura, se debe haber superado un número determinado de créditos del programa (mínimo 30 créditos).

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Enseñanza de Idiomas mediante la Tecnología, el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Enseñanza de Idiomas mediante la Tecnología, el trabajo final consta de 6 créditos ECTS.

El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto, producto, memoria y/o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster universitario de Enseñanza de Idiomas mediante la Tecnología. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Es por esto que para matricularse de esta asignatura, se debe haber superado un número determinado de créditos del programa (mínimo 30 créditos).

En el máster universitario de Enseñanza de Idiomas mediante la Tecnología el trabajo de final de máster incluye una aplicación didáctica en un contexto de enseñanza / aprendizaje. El proyecto puede consistir en el diseño de una unidad didáctica que implique la tecnología o la creación de materiales en línea para una actuación pedagógica en un contexto de enseñanza de idiomas elegido por el estudiante. Si bien el contexto de enseñanza / aprendizaje puede ser en línea o presencial, el proyecto a realizar tiene que tratar sobre el uso de las tecnologías. El estudiante tendrá que elegir el ámbito de conocimiento en el cual quiere hacer su trabajo de final de grado o máster universitario. La tutoría académica de la UOC tiene un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y el guiaje del director o directora del trabajo final, que realiza el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevarlo a cabo con éxito. El director o directora del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y le asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con la defensa sincrónica del trabajo ante una comisión de evaluación formada por tres personas. El trabajo ha sido previamente grabado en una presentación audiovisual.

La calificación del trabajo final consta de tres partes:

1) el seguimiento y la elaboración del trabajo,

2) la memoria, producto, proyecto o estudio final realizado y

3) la defensa del trabajo (se hará de manera sincrónica).

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, hay que consultar el plan docente, en la secretaría del campus una vez se ha pedido el acceso al programa.

Puedes ver trabajos finales de otros programas en el repositorio institucional O2.

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