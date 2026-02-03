Máster universitario Online en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología
Presentación
Transforma tu práctica docente con el Máster Universitario en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología de la UOC. Aprenderás a utilizar y aplicar herramientas digitales de forma crítica, efectiva y pedagógica para mejorar el aprendizaje de idiomas, con especial atención a la inteligencia artificial y a otras tecnologías emergentes que están transformando la enseñanza de idiomas.
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Del 16 de julio al 28 de septiembre.
Consulta la fecha de la sesión de tu programa.
¿Por qué estudiar el máster online de Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas mediante la Tecnología de la UOC?
Estudiando este máster podrás:
- Integrar la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje de idiomas para hacer una docencia más efectiva, atractiva y motivadora.
- Aplicar la tecnología usando criterios conceptuales y metodológicos por medio de técnicas como la gamificación, el trabajo colaborativo en línea y el diseño de tareas para diferentes enfoques pedagógicos (Enfoque por Tareas y Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras o AICLE)
- Entender los procesos implicados al aprendizaje de un idioma mediante la tecnología.
- Cursar un programa eminentemente práctico y de mejora profesional, en un sector con demanda creciente de profesionales con este perfil.
- Adoptar soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) que faciliten la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Inglés
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Titulación oficial
Si quieres cursar este máster en inglés, tienes que hacer el acceso desde la versión inglesa del programa.
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La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.