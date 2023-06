Los estudiantes que provengan de titulaciones de otros ámbitos de conocimiento, diferentes a los perfiles de ingreso recomendados, podrán ser admitidos al máster -previa valoración por parte de la Comisión de Admisión- y cumpliendo uno de estos dos requisitos:

1) tener un mínimo de dos años de experiencia docente o pedagógica (por ejemplo, en creación de materiales de aprendizaje) en un idioma,

o bien:

2) estar en posesión ya sea de un título de especialización o máster orientado a la enseñanza de un idioma o bien de un certificado que capacite para la enseñanza de un idioma. Por ejemplo, certificados tipo CELTA (Certificate of Teaching English to Speakers of Other Languages) de la Cambridge University, tipo CLTA Spanish (Spanish Certificate in Language Teaching to Adultos) de la London International House, o tipo DPAFP-FLE (Diplôme Professionnel de l'Alliance Française Paris Ile-de-France a Français Langue étrangère) de la Alliance Française.