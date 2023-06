Els estudiants que provinguin de titulacions d'altres àmbits de coneixement, diferents als perfils d'ingrés recomanats, podran ser admesos al màster -prèvia valoració per part de la Comissió d'Admissió- i complint un d'aquests dos requisits:

1) Tenir un mínim de dos anys d'experiència docent o pedagògica (per exemple, en creació de materials d'aprenentatge) en un idioma,

o bé:

2) Estar en possessió ja sigui d'un títol d'especialització o màster orientat a l'ensenyament d'un idioma o bé d'un certificat que capaciti per a l'ensenyament d'un idioma. Per exemple, certificats tipus CELTA (Certificate of Teaching English to Speakers of Other Languages) de la Cambridge University, tipus CLTA Spanish (Spanish Certificate in Language Teaching to Adults) de la London International House, o tipus DPAFP-FLE (Diplôme Professionnel de l'Alliance Française Paris Ile-de-France a Français Langue étrangère) de l'Alliance...