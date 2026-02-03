Màster universitari Online en Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia
Presentació
Transforma la teva pràctica docent amb el màster universitari d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia de la UOC. Aprendràs a fer servir i aplicar eines digitals de forma crítica, efectiva i pedagògica per millorar l'aprenentatge d'idiomes, amb una atenció especial a la intel·ligència artificial i a altres tecnologies emergents que estan transformant l'ensenyament dels idiomes.
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Del 16 de juliol al 28 de setembre.
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Per què estudiar el màster online d'Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia de la UOC?
Estudiant aquest màster podràs:
- Integrar la tecnologia en els processos d'ensenyament i aprenentatge d'idiomes per fer una docència més efectiva, atractiva i motivadora.
- Aplicar la tecnologia fent servir criteris conceptuals i metodològics per mitjà de tècniques com la gamificació, el treball col·laboratiu en línia i el disseny de tasques per a diferents enfocaments pedagògics (Enfocament per Tasques i Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres o AICLE)
- Entendre els processos implicats a l'aprenentatge d'un idioma mitjançant la tecnologia.
- Cursar un programa eminentment pràctic i de millora professional, en un sector amb demanda creixent de professionals amb aquest perfil.
- Adoptar solucions basades en intel·ligència artificial (IA) que facilitin l’ensenyament i aprenentatge d’idiomes.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Castellà, Anglès
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.