Grado Online en Educación Primaria
Presentación
El grado de Educación Primaria de la UOC es la titulación oficial 100 % online que te habilita para ejercer de maestro o maestra en la escuela pública, concertada y privada. Mediante cinco prácticums desde el primer curso, aprenderás a diseñar aulas inclusivas, aplicarás la evaluación formativa y dominarás la competencia digital docente. Este grado de Educación Primaria te prepara para el mercado laboral educativo, para superar unas oposiciones o integrarte en cualquier centro.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
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Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la educación”
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Por qué estudiar el grado de Educación Primaria en la UOC
El itinerario formativo te capacita para trabajar como maestro o maestra especialista en aulas de educación primaria y departamentos de atención a la diversidad o como creador o creadora de materiales didácticos en editoriales. Resolverás retos diarios como la adaptación de contenidos para alumnado con necesidades específicas gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje. La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. Sin horarios obligatorios ni clases presenciales, podrás compaginar la formación universitaria con tu trabajo y tu vida personal.
Por qué el grado de Educación Primaria de la UOC es único
Como profesional docente, sabrás evaluar a tu grupo clase de manera formativa, gestionar la convivencia escolar e integrar el inglés en el aula ordinaria. Además, el programa te ofrece cuatro menciones habilitantes para especializarte y concursar en plazas específicas en oposiciones:
Por qué estudiar el grado de Educación Primaria en la UOC
El itinerario formativo te capacita para trabajar como maestro o maestra especialista en aulas de educación primaria y departamentos de atención a la diversidad o como creador o creadora de materiales didácticos en editoriales. Resolverás retos diarios como la adaptación de contenidos para alumnado con necesidades específicas gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje. La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. Sin horarios obligatorios ni clases presenciales, podrás compaginar la formación universitaria con tu trabajo y tu vida personal.
Por qué el grado de Educación Primaria de la UOC es único
Como profesional docente, sabrás evaluar a tu grupo clase de manera formativa, gestionar la convivencia escolar e integrar el inglés en el aula ordinaria. Además, el programa te ofrece cuatro menciones habilitantes para especializarte y concursar en plazas específicas en oposiciones: Lengua Inglesa, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje e Impulso Digital para la Transformación Educativa.
La titulación también abre oportunidades en:
- equipos y servicios educativos
- administración educativa
- formación de adultos
- aulas hospitalarias
- editoriales y creación de materiales didácticos
- empresas culturales y de servicios educativos
- proyectos de innovación o cooperación educativa
- actividades extraescolares
- departamentos de educación de museos, centros culturales u otras instituciones.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
La formación tecnológica del grado de Educación Primaria está alineada con el marco de Competencia Digital Docente y facilita acreditar tu nivel digital ante las consejerías educativas. Formándote con nuestro programa:
- Crea materiales didácticos adaptados a la diversidad del aula utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, como Gemini.
- Diseña rúbricas de evaluación mediante herramientas de IA.
- Utilitza herramientas como Notebook LM y Nanobanana.
- Analiza datos de progreso académico para mejorar los procesos de aprendizaje de tu alumnado.
- Gestiona entornos virtuales colaborativos para trabajar en red con otros equipos docentes.
- Aplica el pensamiento crítico para garantizar un uso ético y responsable de la tecnología en la escuela.
El grado desarrolla competencias profesionales clave para ejercer como maestro o maestra de Educación Primaria y para participar en otros proyectos educativos. Estas competencias te preparan para intervenir en el aula, colaborar con equipos docentes, adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado y participar en proyectos educativos dentro y fuera de la escuela. También sabrás mejorar la práctica docente a partir de la reflexión, la innovación, la indagación educativa y el uso de evidencias.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
Si no dispones de la Prueba de Aptitud Personal (PAP), podrás presentarla durante los cuatro primeros semestres (consulta las exenciones). Docencia impartida íntegramente en catalán.
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.