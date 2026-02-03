Como profesional docente, sabrás evaluar a tu grupo clase de manera formativa, gestionar la convivencia escolar e integrar el inglés en el aula ordinaria. Además, el programa te ofrece cuatro menciones habilitantes para especializarte y concursar en plazas específicas en oposiciones:

El itinerario formativo te capacita para trabajar como maestro o maestra especialista en aulas de educación primaria y departamentos de atención a la diversidad o como creador o creadora de materiales didácticos en editoriales. Resolverás retos diarios como la adaptación de contenidos para alumnado con necesidades específicas gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje. La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. Sin horarios obligatorios ni clases presenciales , podrás compaginar la formación universitaria con tu trabajo y tu vida personal.

Por qué estudiar el grado de Educación Primaria en la UOC

El itinerario formativo te capacita para trabajar como maestro o maestra especialista en aulas de educación primaria y departamentos de atención a la diversidad o como creador o creadora de materiales didácticos en editoriales. Resolverás retos diarios como la adaptación de contenidos para alumnado con necesidades específicas gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje. La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. Sin horarios obligatorios ni clases presenciales, podrás compaginar la formación universitaria con tu trabajo y tu vida personal.

Por qué el grado de Educación Primaria de la UOC es único

Como profesional docente, sabrás evaluar a tu grupo clase de manera formativa, gestionar la convivencia escolar e integrar el inglés en el aula ordinaria. Además, el programa te ofrece cuatro menciones habilitantes para especializarte y concursar en plazas específicas en oposiciones: Lengua Inglesa, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje e Impulso Digital para la Transformación Educativa.

La titulación también abre oportunidades en:

equipos y servicios educativos

administración educativa

formación de adultos

aulas hospitalarias

editoriales y creación de materiales didácticos

empresas culturales y de servicios educativos

proyectos de innovación o cooperación educativa

actividades extraescolares

departamentos de educación de museos, centros culturales u otras instituciones.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La formación tecnológica del grado de Educación Primaria está alineada con el marco de Competencia Digital Docente y facilita acreditar tu nivel digital ante las consejerías educativas. Formándote con nuestro programa:

Crea materiales didácticos adaptados a la diversidad del aula utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, como Gemini.

a la diversidad del aula utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, como Gemini. Diseña rúbricas de evaluación mediante herramientas de IA.

Utilitza herramientas como Notebook LM y Nanobanana.

Analiza datos de progreso académico para mejorar los procesos de aprendizaje de tu alumnado.

Gestiona entornos virtuales colaborativos para trabajar en red con otros equipos docentes.

para trabajar en red con otros equipos docentes. Aplica el pensamiento crítico para garantizar un uso ético y responsable de la tecnología en la escuela.

El grado desarrolla competencias profesionales clave para ejercer como maestro o maestra de Educación Primaria y para participar en otros proyectos educativos. Estas competencias te preparan para intervenir en el aula, colaborar con equipos docentes, adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado y participar en proyectos educativos dentro y fuera de la escuela. También sabrás mejorar la práctica docente a partir de la reflexión, la innovación, la indagación educativa y el uso de evidencias.