Solicita información
Campus
Online y sin horarios
ÚLTIMAS PLAZAS

Grado Online en Educación Primaria

Presentación

El grado de Educación Primaria de la UOC es la titulación oficial 100 % online que te habilita para ejercer de maestro o maestra en la escuela pública, concertada y privada. Mediante cinco prácticums desde el primer curso, aprenderás a diseñar aulas inclusivas, aplicarás la evaluación formativa y dominarás la competencia digital docente. Este grado de Educación Primaria te prepara para el mercado laboral educativo, para superar unas oposiciones o integrarte en cualquier centro.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

Consulta el apartado matrícula y precio

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu grado.

Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la educación”

Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum

Más información

 

Por qué estudiar el grado de Educación Primaria en la UOC

El itinerario formativo te capacita para trabajar como maestro o maestra especialista en aulas de educación primaria y departamentos de atención a la diversidad o como creador o creadora de materiales didácticos en editoriales. Resolverás retos diarios como la adaptación de contenidos para alumnado con necesidades específicas gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje. La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. Sin horarios obligatorios ni clases presenciales, podrás compaginar la formación universitaria con tu trabajo y tu vida personal.

 

Por qué el grado de Educación Primaria de la UOC es único

Como profesional docente, sabrás evaluar a tu grupo clase de manera formativa, gestionar la convivencia escolar e integrar el inglés en el aula ordinaria. Además, el programa te ofrece cuatro menciones habilitantes para especializarte y concursar en plazas específicas en oposiciones:

Por qué estudiar el grado de Educación Primaria en la UOC


El itinerario formativo te capacita para trabajar como maestro o maestra especialista en aulas de educación primaria y departamentos de atención a la diversidad o como creador o creadora de materiales didácticos en editoriales. Resolverás retos diarios como la adaptación de contenidos para alumnado con necesidades específicas gracias al Diseño Universal para el Aprendizaje. La metodología flexible y 100 % online de la UOC te permite estudiar a tu ritmo. Sin horarios obligatorios ni clases presenciales, podrás compaginar la formación universitaria con tu trabajo y tu vida personal.

 

Por qué el grado de Educación Primaria de la UOC es único

Como profesional docente, sabrás evaluar a tu grupo clase de manera formativa, gestionar la convivencia escolar e integrar el inglés en el aula ordinaria. Además, el programa te ofrece cuatro menciones habilitantes para especializarte y concursar en plazas específicas en oposiciones: Lengua Inglesa, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje e Impulso Digital para la Transformación Educativa.

La titulación también abre oportunidades en:

  • equipos y servicios educativos
  • administración educativa
  • formación de adultos
  • aulas hospitalarias
  • editoriales y creación de materiales didácticos
  • empresas culturales y de servicios educativos
  • proyectos de innovación o cooperación educativa
  • actividades extraescolares 
  • departamentos de educación de museos, centros culturales u otras instituciones.

 

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La formación tecnológica del grado de Educación Primaria está alineada con el marco de Competencia Digital Docente y facilita acreditar tu nivel digital ante las consejerías educativas. Formándote con nuestro programa:

  • Crea materiales didácticos adaptados a la diversidad del aula utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, como Gemini.
  • Diseña rúbricas de evaluación mediante herramientas de IA.
  • Utilitza herramientas como Notebook LM y Nanobanana.
  • Analiza datos de progreso académico para mejorar los procesos de aprendizaje de tu alumnado.
  • Gestiona entornos virtuales colaborativos para trabajar en red con otros equipos docentes.
  • Aplica el pensamiento crítico para garantizar un uso ético y responsable de la tecnología en la escuela.

El grado desarrolla competencias profesionales clave para ejercer como maestro o maestra de Educación Primaria y para participar en otros proyectos educativos.  Estas competencias te preparan para intervenir en el aula, colaborar con equipos docentes, adaptar la enseñanza a la diversidad del alumnado y participar en proyectos educativos dentro y fuera de la escuela. También sabrás mejorar la práctica docente a partir de la reflexión, la innovación, la indagación educativa y el uso de evidencias.

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Catalán

  • Titulación oficial

Solicita el acceso

Si no dispones de la Prueba de Aptitud Personal (PAP), podrás presentarla durante los cuatro primeros semestres (consulta las exenciones). Docencia impartida íntegramente en catalán.

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

 
+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Educación Primaria

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
30
ECTS
Optativa
100
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final
38
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Ten en cuenta que algunas asignaturas requieren del dominio del catalán tanto escrito como oral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación básica

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas obligatorias

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Asignatura que acredita la competencia lingüística. Se requiere un dominio del catalán tanto escrito como oral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas optativas

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas y TFM

Créditos

6
6
10
8
Prácticum V
8
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por semestres

Semestre 1

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 2

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 3

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 4

Créditos

6
6
6
6
6

Semestre 5

Créditos

10
6
6
6

Semestre 6

Créditos

8
6
Optativa o asignatura de mención 1
6
6
Optativa o asignatura de mención 2
6

Semestre 7

Créditos

5
5
6
Optativa o asignatura de mención 3
6
12

Semestre 8

Créditos

6
Optativa o asignatura de mención 4
6
Optativa o asignatura de mención 5
6
Prácticum V
8

 

Perfil de optatividad

Mención de Lengua Inglesa

6
6
6
6
6

Mención de Pedagogía terapéutica

6
6
6
6
6

Mención de Audición y lenguaje

6
6
6
6
6

Mención de Impuso digital para la transformación educativa

6
6
6
6
6

El sistema de evaluación continua en el grado de Educación Primaria

  • Evaluación continua progresiva.
  • Actividades basadas en casos reales.
  • Conecta directamente con el mundo laboral.
¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua es el sistema principal de evaluación de la UOC. Se basa en el desarrollo de actividades prácticas a lo largo de la asignatura. Así, aprenderás de forma progresiva para afrontar situaciones reales del mundo profesional.

Características de la evaluación

  • Aprendizaje basado en casos reales y simulados.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.
  • Enfoque orientado a la resolución de problemas.
  • Validación online de competencias adquiridas.

Las actividades del grado de Educación Primaria te ayudan a desarrollar competencias profesionales de forma directa. A través de situaciones basadas en casos reales, podrás adquirir pensamiento crítico, capacidad de análisis y habilidades para la resolución de problemas complejos. El sistema de evaluación presenta un diseño inclusivo que garantiza siempre el rigor académico.

En algunas asignaturas, la evaluación continua se puede complementar con una prueba final online. Esta prueba final permite validar los conocimientos adquiridos durante el semestre. Así, aplicarás el aprendizaje teórico a situaciones propias del mundo laboral.

Carga lectiva

El grado de Educación Primaria consta de 240 ECTS y tienen una duración prevista de cuatro años en caso de dedicación a tiempo completo. La principal finalidad del grado es formar a profesionales de la educación para dotarlos de unos niveles muy altos de conocimientos, competencias y actitudes que les permitan ejercer la profesión de maestro o maestra de educación primaria de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones de los documentos de referencia en el desarrollo del plan de estudios.

La UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución de asignaturas facilita que los estudiantes dispongan de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Con todo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y al tiempo de que disponga.

Carga lectiva


El grado de Educación Primaria consta de 240 ECTS y tienen una duración prevista de cuatro años en caso de dedicación a tiempo completo. La principal finalidad del grado es formar a profesionales de la educación para dotarlos de unos niveles muy altos de conocimientos, competencias y actitudes que les permitan ejercer la profesión de maestro o maestra de educación primaria de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las recomendaciones de los documentos de referencia en el desarrollo del plan de estudios.

La UOC ofrece un cuadro de asignaturas repartidas de manera progresiva, diseñado de acuerdo con las aptitudes adquiridas en el transcurso de cada semestre. Esta distribución de asignaturas facilita que los estudiantes dispongan de un criterio sólido de elección, orientado hacia sus preferencias y cualidades personales.

Con todo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y al tiempo de que disponga.

Prácticas

Tipo de asignaturasEl grado de Educación Primaria consta de cinco asignaturas obligatorias de prácticas. En todos los casos, la asignatura incluye tanto actividad académica en el aula virtual de la asignatura como actividad presencial en un centro.
DuraciónPrácticum I: 6 créditos, 70 h presenciales, 150 h totales
Prácticum II: 6 créditos, 70 h presenciales, 150 h totales
Prácticum III: 10 créditos, 150 h presenciales, 250 h totales
Prácticum IV: 8 créditos, 130 h presenciales, 200 h totales
Prácticum V: 8 créditos, 130 h presenciales, 200 h totales

Todas las prácticas del grado son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial
Requisitos

Cada asignatura de prácticas cuenta con sus propios requisitos.
Las asignaturas de prácticas deben cursarse simultáneamente con asignaturas concretas de Didáctica.

Prácticas


Tipo de asignaturasEl grado de Educación Primaria consta de cinco asignaturas obligatorias de prácticas. En todos los casos, la asignatura incluye tanto actividad académica en el aula virtual de la asignatura como actividad presencial en un centro.
DuraciónPrácticum I: 6 créditos, 70 h presenciales, 150 h totales
Prácticum II: 6 créditos, 70 h presenciales, 150 h totales
Prácticum III: 10 créditos, 150 h presenciales, 250 h totales
Prácticum IV: 8 créditos, 130 h presenciales, 200 h totales
Prácticum V: 8 créditos, 130 h presenciales, 200 h totales

Todas las prácticas del grado son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial
Requisitos

Cada asignatura de prácticas cuenta con sus propios requisitos.
Las asignaturas de prácticas deben cursarse simultáneamente con asignaturas concretas de Didáctica.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, cada estudiante recibe seguimiento docente personalizado por parte de un profesional que actúa de tutor del centro de prácticas y un profesor que actúa de tutor académico. Ambos se aseguran de que las prácticas se lleven a cabo siguiendo el proyecto formativo.

 

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final

Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Educación Primaria el trabajo final consta de 12 créditos ECTS y es una asignatura anual.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que los estudiantes deben cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Educación Primaria se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Los estudiantes deberán elegir qué tema desean desarrollar en su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final debe haberse cumplimentado previamente un formulario de intenciones. Los tutores académicos de la UOC tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

Trabajo Final


Los estudios de grado concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Educación Primaria el trabajo final consta de 12 créditos ECTS y es una asignatura anual.

El trabajo final de grado consiste en realizar un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del grado. Es una asignatura que los estudiantes deben cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por eso, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.

En el grado de Educación Primaria se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. Los estudiantes deberán elegir qué tema desean desarrollar en su trabajo de fin de grado. Para matricularse del trabajo final debe haberse cumplimentado previamente un formulario de intenciones. Los tutores académicos de la UOC tienen un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la orientación del director o la directora del trabajo final, que acompaña en todo lo necesario a cada estudiante para que lo pueda llevar a cabo con éxito. El director o la directora del trabajo final es la persona encargada de orientar a cada estudiante y de realizar el seguimiento del proyecto; además, asesora en todos estos aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que cada estudiante debe realizar una exposición pública ante una comisión de evaluación formada por al menos dos personas evaluadoras.

La calificación del trabajo final de grado consta de tres partes: a) seguimiento y proceso de elaboración del trabajo, b) memoria, producto, proyecto o estudio final realizado por cada estudiante y c) defensa pública del trabajo.

Si necesitas más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, consulta el plan docente en la Secretaría del Campus Virtual una vez hayas solicitado el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Duración

El grado de Educación Primaria tiene una duración mínima de cuatro años académicos, distribuidos en ocho semestres. Con todo, flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y al tiempo de que disponga. De esta manera, los estudiantes pueden decidir en cada semestre qué asignaturas desean cursar.

Estudia el grado con una metodología 100 % online y flexible

  • Estudia de forma asíncrona.
  • Cuenta con orientación docente.
  • Resuelve casos prácticos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

Con la metodología 100 % online de la UOC disfrutarás de una gran flexibilidad horaria. Este modelo sin clases te permite estudiar a tu ritmo y adaptar el grado de Educación Primaria a ti.

Características principales de la metodología de la UOC:

  • Aprendizaje asíncrono y digital.
  • Sin horarios ni clases magistrales.
  • Acompañamiento y orientación constantes.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

En el grado de Educación Primaria, aprenderás mediante recursos digitales y actividades prácticas que refuerzan un aprendizaje activo. La docencia asíncrona facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional, puesto que no hay clases presenciales ni videoclases que te limiten. Además, desarrollarás competencias como la gestión del tiempo y el uso de la IA, trabajando en colaboración con otros estudiantes. Durante todo este proceso, recibirás el acompañamiento docente continuo y el asesoramiento del equipo de tutoría para avanzar con seguridad.

Explora el Campus Virtual: el entorno central de estudio en la UOC

  • Entra directamente en las aulas virtuales
  • Estudia con recursos actualizados
  • Haz trámites y gestiona la matrícula
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es el espacio central donde desarrollarás todo el aprendizaje y la gestión académica del grado de Educación Primaria. Esta plataforma digital te ofrece acceso permanente para que estudies cuando quieras.

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Resolver dudas con profesorado experto
  • Intercambiar ideas en los foros de debate
  • Acceder a materiales de estudio actualizados
  • Entregar ejercicios de evaluación continua
  • Completar la matrícula y otros trámites

El Campus Virtual está siempre abierto, las 24 horas del día, para ofrecerte flexibilidad total. Gracias a los calendarios integrados, podrás planificar cómodamente tu progreso en el grado de Educación Primaria. Además, desde las aulas Canvas tendrás acceso inmediato a todos los recursos necesarios para entregar tus actividades.

Este entorno online facilita la resolución de dudas con los compañeros y las compañeras y la interacción con el profesorado experto. Finalmente, permite gestionar fácilmente trámites del grado de Educación Primaria, como solicitar becas o el reconocimiento de créditos.

Vive el aprendizaje práctico en el grado de Educación Primaria

  • Trabaja con simulaciones prácticas
  • Aplica los conocimientos directamente
  • Conecta con el entorno profesional
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

Esta metodología basada en casos reales te prepara para los retos de la enseñanza. En el grado de Educación Primaria resolverás actividades orientadas a la realidad del mundo profesional para desarrollar competencias útiles para el mercado laboral.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Resolución de problemas profesionales
  • Casos reales y prácticos
  • Desarrollo de habilidades
  • Aplicación directa del conocimiento

El modelo educativo de la UOC responde directamente a las necesidades que demanda el mercado laboral actual. Mediante el aprendizaje práctico, la formación se vincula estrechamente con la práctica docente y las aulas reales.

Las actividades del grado de Educación Primaria te permitirán analizar situaciones cotidianas, tomar decisiones y argumentarlas correctamente. De este modo, gracias al aprendizaje basado en casos reales, aprenderás haciendo y potenciarás capacidades como la autonomía, el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas.

 

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en educación
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de la educación: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en educación y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Educación Primaria

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Según tu CFGS de origen, puedes convalidar hasta 36 créditos del grado en Educación Primaria.

Convalidaciones CFGS

Con un ciclo formativo de grado superior podrás convalidar algunos créditos de los grados online de la UOC.

Consulta si tu ciclo formativo está entre los que permiten esta convalidación y cuantos créditos puedes llegar a convalidar.

Ciclo formativo de Grado SuperiorCréditos convalidados
Técnico Superior en Acondicionamiento Físico36 créditos
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva36 créditos
Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística36 créditos
Técnico Superior en Educación Infantil36 créditos
Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible36 créditos
Técnico Superior en Integración Social36 créditos
Técnico Superior en Mediación Comunicativa36 créditos
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género36 créditos

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Educación Primaria

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Acompañamiento docente constante

Avanza con seguridad en la UOC. Recibes acompañamiento docente en el grado de Educación Primaria y apoyo académico continuo durante todo el proceso formativo.

De la mano del equipo de tutoría

Planifica tus estudios con el equipo de tutoría y recibe orientación laboral. El grado de Educación Primaria te habilita como maestro o maestra y te proyecta hacia aulas hospitalarias, museos y editoriales.

Apoyo del profesorado experto

Resuelve las dudas con el profesorado experto, que te guía en cada asignatura. Aprovecha el feedback para consolidar un aprendizaje progresivo.

Grado en Educación Primaria

Salidas profesionales

Salidas profesionales

  • Este grado habilita en el ejercicio de la profesión regulada de maestro o maestra de educación primaria.
  • El acceso a los centros de titularidad pública puede realizarse mediante la bolsa de interinos del Departamento de Educación, o bien mediante las convocatorias de oposiciones.
  • Otras salidas: Equipos de servicios educativos, administración educativa, formación de adultos, aulas en hospitales, editoriales de materiales educativos, empresas culturales y de servicios educativos, o departamentos de educación en determinadas instituciones, como por ejemplo los museos.
+ 90%
de los graduados y graduadas en Educación Primaria trabajan, según la AQU.

Objetivos

Durante el grado de Educación Primaria los estudiantes alcanzarán los siguientes objetivos:

  • Fundamentar una propuesta formativa con el máximo de calidad, rigor y actualidad científica, globalizada y crítica, con referentes de investigación e innovación nacionales e internacionales, a la vez que fuertemente arraigada a la realidad de nuestro entorno cultural y social, aprovechando sus potencialidades y respondiendo a sus necesidades de formación.
  • Desarrollar una metodología formativa en la que la proactividad y la responsabilidad de cada estudiante estén presentes, se lleve a cabo una atención personalizada por medio de profesorado especialista y tutores académicos, se proporcionen materiales didácticos fundamentados en el conocimiento científico y en el uso avanzado de los entornos y las herramientas digitales aplicadas a la formación de maestros, donde se promueva la utilización intensiva de las posibilidades comunicativas, formativas y de uso y gestión de la información que ofrecen los entornos y las herramientas digitales, donde se favorezca el contacto directo con la realidad profesional, con prácticas profesionales en centros innovadores de reconocido prestigio por parte de la comunidad y la administración educativa.

Objetivos


Durante el grado de Educación Primaria los estudiantes alcanzarán los siguientes objetivos:

  • Fundamentar una propuesta formativa con el máximo de calidad, rigor y actualidad científica, globalizada y crítica, con referentes de investigación e innovación nacionales e internacionales, a la vez que fuertemente arraigada a la realidad de nuestro entorno cultural y social, aprovechando sus potencialidades y respondiendo a sus necesidades de formación.
  • Desarrollar una metodología formativa en la que la proactividad y la responsabilidad de cada estudiante estén presentes, se lleve a cabo una atención personalizada por medio de profesorado especialista y tutores académicos, se proporcionen materiales didácticos fundamentados en el conocimiento científico y en el uso avanzado de los entornos y las herramientas digitales aplicadas a la formación de maestros, donde se promueva la utilización intensiva de las posibilidades comunicativas, formativas y de uso y gestión de la información que ofrecen los entornos y las herramientas digitales, donde se favorezca el contacto directo con la realidad profesional, con prácticas profesionales en centros innovadores de reconocido prestigio por parte de la comunidad y la administración educativa.
  • Conseguir que los maestros graduados sean capaces de lograr el desarrollo integral de la infancia en los ámbitos cognitivo, físico, afectivo y social mediante el desarrollo máximo de sus capacidades y potencialidades, y que lo consigan a través de propuestas educativas de máxima calidad, del diseño de entornos de aprendizaje motivadores, variados, colaborativos y rigurosos que hagan partícipes del proceso de aprendizaje a los niños y las niñas, actores principales, pero también a toda la comunidad educativa y a otros agentes educativos y sociales, siempre atentos a proteger el bienestar integral de la infancia.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El perfil académico de los estudiantes podrá ser más específico si eligen una de las menciones establecidas en el plan de estudios. Las menciones tienen el objetivo de promover la capacitación de los estudiantes para el ejercicio de ciertas competencias educativas relevantes en el actual contexto educativo español, como la enseñanza de la lengua inglesa, la inclusión y la atención a la diversidad, los procesos de adquisición del lenguaje y el uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Competencias

Competencias básicas

  • Haber demostrado que se poseen y comprenden los conocimientos de un área de estudio que parte de la base de la enseñanza secundaria general, que suele encontrarse a un nivel que, si bien se fundamenta en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio propio.
  • Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y contar con las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio elegida.
  • Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de la propia área de estudio) para emitir juicios que pasen por reflexionar sobre temas destacados de índole social, científica o ética.
  • Tener la capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Competencias


Competencias básicas

  • Haber demostrado que se poseen y comprenden los conocimientos de un área de estudio que parte de la base de la enseñanza secundaria general, que suele encontrarse a un nivel que, si bien se fundamenta en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de estudio propio.
  • Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y contar con las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio elegida.
  • Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de la propia área de estudio) para emitir juicios que pasen por reflexionar sobre temas destacados de índole social, científica o ética.
  • Tener la capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
  • Haber desarrollado las destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

Competencias generales

  • Resolver situaciones de diversidad cultural complejas tras analizar sus componentes, encontrar alternativas de resolución, llegar a consensos en su aplicación y evaluar los resultados de su implementación.
  • Trabajar con equipos interdisciplinarios y multiculturales, presencialmente y en red, para desarrollar actitudes de participación y colaboración proactiva.
  • Aplicar el pensamiento creativo para aportar mejoras, soluciones, relevancia o diferenciación en ámbitos y situaciones de complejidad diversa.
  • Aprender a aprender: conducir el propio aprendizaje de manera autorregulada y consciente de las propias destrezas, capacidades y motivaciones, con un objetivo concreto y en función del contexto especifico académico, profesional y personal.
  • Adoptar actitudes y comportamientos emprendedores y promover propuestas de emprendimiento y liderazgo para solucionar de manera viable y sostenible cualquier tipo de situación surgida en la práctica profesional.
  • Comprender y expresar adecuadamente el conocimiento, oralmente y por escrito, en los diversos contextos académicos o profesionales propios de la especialidad.
  • Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.
  • Valorar la responsabilidad personal y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

Competencias transversales

  • Demostrar un nivel B2 (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCERL) de un idioma moderno a la hora de comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional.
  • Utilizar y aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

Competencias específicas

  • Saber aplicar adecuadamente en la práctica educativa el conocimiento sobre las áreas curriculares de la educación primaria, la relación interdisciplinar existente entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos sobre los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
  • Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro de educación primaria.
  • Analizar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües.
  • Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
  • Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos humanos que conforman los valores de la formación ciudadana.
  • Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos.
  • Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal de los estudiantes.
  • Analizar la organización de los centros de educación primaria y proponer mejoras en las diversas áreas que comprende su funcionamiento.
  • Ejercer las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo a las necesidades educativas singulares del estudiantado.
  • Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
  • Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social del centro de educación primaria.
  • Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
  • Reflexionar sobre las metodologías utilizadas en el aula para innovar y mejorar la labor docente en la educación primaria y fomentar actitudes positivas hacia modelos de enseñanza por indagación centrados en los estudiantes.
  • Adquirir hábitos y destrezas de aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
  • Aplicar de manera adecuada las tecnologías de la información y de la comunicación en las aulas de educación primaria y en el ámbito académico y profesional.
  • Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
  • Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a las escuelas de educación primaria y sus profesionales.
  • Saber utilizar adecuadamente modelos de mejora de la calidad educativa para aplicarlos a los centros de educación primaria.

Competencias que obtienes con el grado de Educación Primaria:

 

  • Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje.
  • Aplicar metodologías didácticas en las distintas áreas curriculares.
  • Crear entornos de aprendizaje inclusivos
  • Acompañar al alumnado y sus familias.
  • Utilizar tecnologías digitales e inteligencia artificial con criterio pedagógico.
  • Elaborar materiales educativos
  • Analizar la organización de los centros escolares.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Educación Primaria

Requisitos de acceso

Conocimientos previos

Se recomienda que exista un interés previo por el trabajo con niños y niñas desde una perspectiva educativa, una buena comprensión de los procesos sociales, culturales y educativos de la sociedad y un alto grado de compromiso con la transformación de la sociedad a través de la educación. Por ello, los futuros estudiantes deberán estar dispuestos a asumir una actitud crítica frente a los problemas educativos y sociales, a trabajar de manera constante para analizar los procesos educativos y a reflexionar sobre las implicaciones éticas, sociales y políticas de la profesión.

Grado en Educación Primaria

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Acceso en la Universidad para colectivos específicos

Reserva de plazas para deportistas de alto nivel, personas con discapacidad, juventud tutelada o extutelada y estudiantado del pueblo gitano.

Consulta más detalles

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Cómo se estudia en la UOC

El grado de Educación Primaria online de la UOC es una titulación flexible que permite formarse para ejercer de maestro o maestra. Con la UOC puedes estudiar el grado desde donde quieras, sin clases ni horarios, y con flexibilidad académica. Cuentas con el Campus Virtual, abierto las 24 horas, desde el que tienes acceso a aulas Canvas, materiales digitales, actividades y todos los recursos necesarios para avanzar a tu ritmo.

El modelo de aprendizaje del grado online de Educación Primaria se basa en una metodología práctica con la que adquirirás una base sólida de conocimiento pedagógico y del desarrollo infantil, así como el dominio de las áreas curriculares y la didáctica de la educación primaria. La evaluación continua te permitirá desarrollar competencias para diseñar, planificar y evaluar procesos de aprendizaje, con una atención especial a la diversidad y la educación inclusiva, e incorporarás el uso de tecnologías educativas como parte clave de tu práctica docente.

Desde el primer momento, el grado de Educación Primaria online de la UOC incluye acompañamiento docente, tutorías y apoyo del profesorado para resolver dudas y guiar tu aprendizaje.

Al terminar el grado en línea de Educación Primaria, podrás trabajar como maestra o maestro de educación primaria o desarrollar tu actividad en espacios de servicios educativos, entre otros ámbitos, con las habilidades necesarias para analizar, tomar decisiones y afrontar nuevos retos con solidez y visión estratégica.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

Programas relacionados

¿Quieres más información?

Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

Género
¿En qué idioma deseas recibir la información?