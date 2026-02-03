Grau Online en Educació Primària
Presentació
El grau d'Educació Primària de la UOC és la titulació oficial 100% online que t'habilita per exercir de mestre o mestra a l'escola pública, concertada i privada. Mitjançant cinc pràcticums des del primer curs, aprendràs a dissenyar aules inclusives, aplicaràs l'avaluació formativa i dominaràs la competència digital docent. Aquest grau d'Educació Primària et prepara per al mercat laboral educatiu, per superar unes oposicions o integrar-te en qualsevol centre.
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Per què estudiar el grau d'Educació Primària a la UOC
L'itinerari formatiu et capacita per treballar com a mestre o mestra especialista en aules d'educació primària i departaments d'atenció a la diversitat o com a creador o creadora de materials didàctics en editorials. Resoldràs reptes diaris com l'adaptació de continguts per a alumnat amb necessitats específiques gràcies al Disseny Universal per a l'Aprenentatge. La metodologia flexible i 100% online de la UOC et permet estudiar al teu ritme. Sense horaris obligatoris ni classes presencials, podràs compaginar la formació universitària amb la teva feina i la teva vida personal.
Per què el grau d'Educació Primària de la UOC és únic
Com a professional docent, sabràs avaluar el teu grup classe de manera formativa, gestionar la convivència escolar i integrar l'anglès a l'aula ordinària. A més, el programa t'ofereix quatre mencions habilitants per especialitzar-te i concursar a places específiques en oposicions: Llengua Anglesa, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge i Impuls Digital per a la Transformació Educativa.
Per què estudiar el grau d'Educació Primària a la UOC
L'itinerari formatiu et capacita per treballar com a mestre o mestra especialista en aules d'educació primària i departaments d'atenció a la diversitat o com a creador o creadora de materials didàctics en editorials. Resoldràs reptes diaris com l'adaptació de continguts per a alumnat amb necessitats específiques gràcies al Disseny Universal per a l'Aprenentatge. La metodologia flexible i 100% online de la UOC et permet estudiar al teu ritme. Sense horaris obligatoris ni classes presencials, podràs compaginar la formació universitària amb la teva feina i la teva vida personal.
Per què el grau d'Educació Primària de la UOC és únic
Com a professional docent, sabràs avaluar el teu grup classe de manera formativa, gestionar la convivència escolar i integrar l'anglès a l'aula ordinària. A més, el programa t'ofereix quatre mencions habilitants per especialitzar-te i concursar a places específiques en oposicions: Llengua Anglesa, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge i Impuls Digital per a la Transformació Educativa.
La titulació també obre oportunitats en:
- equips i serveis educatius.
- administració educativa.
- formació d'adults.
- aules hospitalàries.
- editorials i creació de materials didàctics.
- empreses culturals i de serveis educatius.
- projectes d'innovació o cooperació educativa.
- activitats extraescolars.
- departaments d'educació de museus, centres culturals o altres institucions.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
La formació tecnològica del grau en Educació Primària està alineada amb el marc de Competència Digital Docent i et facilita acreditar el teu nivell digital davant les conselleries educatives. Formant-te amb el nostre programa:
- Crea materials didàctics adaptats a la diversitat de l'aula utilitzant eines d'intel·ligència artificial generativa, com Gemini.
- Dissenya rúbriques d'avaluació mitjançant eines d’IA.
- Utilitza eines com Notebook LM i Nanobanana.
- Analitza dades de progrés acadèmic per millorar els processos d'aprenentatge del teu alumnat.
- Gestiona entorns virtuals col·laboratius per treballar en xarxa amb altres equips docents.
- Aplica el pensament crític per garantir un ús ètic i responsable de la tecnologia a l'escola.
El grau desenvolupa competències professionals clau per exercir com a mestre o mestra d'Educació Primària i per participar en altres projectes educatius. Aquestes competències et preparen per intervenir a l'aula, col·laborar amb equips docents, adaptar l'ensenyament a la diversitat de l'alumnat i participar en projectes educatius dins i fora de l'escola. També sabràs millorar la pràctica docent a partir de la reflexió, la innovació, la indagació educativa i l'ús d'evidències.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
Si no disposes de la Prova d'Aptitud Personal (PAP), podràs presentar-la durant els quatre primers semestres (consulta les exempcions). Docència impartida íntegrament en català.
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.