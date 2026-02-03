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Grau Online en Educació Primària

Presentació

El grau d'Educació Primària de la UOC és la titulació oficial 100% online que t'habilita per exercir de mestre o mestra a l'escola pública, concertada i privada. Mitjançant cinc pràcticums des del primer curs, aprendràs a dissenyar aules inclusives, aplicaràs l'avaluació formativa i dominaràs la competència digital docent. Aquest grau d'Educació Primària et prepara per al mercat laboral educatiu, per superar unes oposicions o integrar-te en qualsevol centre.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

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Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en educació”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

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Per què estudiar el grau d'Educació Primària a la UOC

L'itinerari formatiu et capacita per treballar com a mestre o mestra especialista en aules d'educació primària i departaments d'atenció a la diversitat o com a creador o creadora de materials didàctics en editorials. Resoldràs reptes diaris com l'adaptació de continguts per a alumnat amb necessitats específiques gràcies al Disseny Universal per a l'Aprenentatge. La metodologia flexible i 100% online de la UOC et permet estudiar al teu ritme. Sense horaris obligatoris ni classes presencials, podràs compaginar la formació universitària amb la teva feina i la teva vida personal.

Per què el grau d'Educació Primària de la UOC és únic

Com a professional docent, sabràs avaluar el teu grup classe de manera formativa, gestionar la convivència escolar i integrar l'anglès a l'aula ordinària. A més, el programa t'ofereix quatre mencions habilitants per especialitzar-te i concursar a places específiques en oposicions: Llengua Anglesa, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge i Impuls Digital per a la Transformació Educativa.

Per què estudiar el grau d'Educació Primària a la UOC


L'itinerari formatiu et capacita per treballar com a mestre o mestra especialista en aules d'educació primària i departaments d'atenció a la diversitat o com a creador o creadora de materials didàctics en editorials. Resoldràs reptes diaris com l'adaptació de continguts per a alumnat amb necessitats específiques gràcies al Disseny Universal per a l'Aprenentatge. La metodologia flexible i 100% online de la UOC et permet estudiar al teu ritme. Sense horaris obligatoris ni classes presencials, podràs compaginar la formació universitària amb la teva feina i la teva vida personal.

Per què el grau d'Educació Primària de la UOC és únic

Com a professional docent, sabràs avaluar el teu grup classe de manera formativa, gestionar la convivència escolar i integrar l'anglès a l'aula ordinària. A més, el programa t'ofereix quatre mencions habilitants per especialitzar-te i concursar a places específiques en oposicions: Llengua Anglesa, Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge i Impuls Digital per a la Transformació Educativa.

La titulació també obre oportunitats en:

  • equips i serveis educatius.
  • administració educativa.
  • formació d'adults.
  • aules hospitalàries.
  • editorials i creació de materials didàctics.
  • empreses culturals i de serveis educatius.
  • projectes d'innovació o cooperació educativa.
  • activitats extraescolars.
  • departaments d'educació de museus, centres culturals o altres institucions. 

 

Formem els i les professionals que busquen les empreses

La formació tecnològica del grau en Educació Primària està alineada amb el marc de Competència Digital Docent i et facilita acreditar el teu nivell digital davant les conselleries educatives. Formant-te amb el nostre programa:

  • Crea materials didàctics adaptats a la diversitat de l'aula utilitzant eines d'intel·ligència artificial generativa, com Gemini.
  • Dissenya rúbriques d'avaluació mitjançant eines d’IA.
  • Utilitza eines com Notebook LM i Nanobanana.
  • Analitza dades de progrés acadèmic per millorar els processos d'aprenentatge del teu alumnat.
  • Gestiona entorns virtuals col·laboratius per treballar en xarxa amb altres equips docents.
  • Aplica el pensament crític per garantir un ús ètic i responsable de la tecnologia a l'escola.

El grau desenvolupa competències professionals clau per exercir com a mestre o mestra d'Educació Primària i per participar en altres projectes educatius. Aquestes competències et preparen per intervenir a l'aula, col·laborar amb equips docents, adaptar l'ensenyament a la diversitat de l'alumnat i participar en projectes educatius dins i fora de l'escola. També sabràs millorar la pràctica docent a partir de la reflexió, la innovació, la indagació educativa i l'ús d'evidències. 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Si no disposes de la Prova d'Aptitud Personal (PAP), podràs presentar-la durant els quatre primers semestres (consulta les exempcions). Docència impartida íntegrament en català.

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Educació Primària

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
30
ECTS
Optativa
100
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final
38
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Les assignatures s'aniran oferint de manera progressiva fins al moment de tenir desplegat el Grau sencer. Tingues en compte que algunes assignatures requereixen dominar el català tan escrit com oral.

Formació bàsica

Crèdits

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures obligatòries

Crèdits

6
Competència lingüística*              
6
6
6
6
6
Educació artística               
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6

 * Assignatura que acredita la competència lingüística. Es requereix domini del català tant escrit com oral.

Assignatures optatives

Crèdits

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Escenaris educatius digitals            
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Pràctiques i TFM

Crèdits

6
6
10
8
8
12



Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Semestres

Semestre 1

Crèdits

6
6
6
6
6

Semestre 2

Crèdits

6
6
6
6
6

Semestre 3

Crèdits

6
6
6
6
6

Semestre 4

Crèdits

6
6
6
6
6

Semestre 5

Crèdits

10
6
6
6

Semestre 6

Crèdits

8
6
Optativa o assignatura de menció 1
6
6
Optativa o assignatura de menció 2
6

Semestre 7

Crèdits

5
5
6
Optativa o assignatura de menció 3
6
12

Semestre 8

Crèdits

6
Optativa o assignatura de menció 4
6
Optativa o assignatura de menció 5
6
8

 

Perfil d'optativitat

Menció de Llengua Anglesa

6
6
6
6
6

Menció de Pedagogia Terapèutica

6
6
6
6
6

Menció d'Audició i Llenguatge

6
6
6
6
6

Menció d'Impuls Digital per a la Transformació Educativa

6
6
6
6
6

El sistema d'avaluació contínua al grau d'Educació Primària

  • Avaluació contínua progressiva.
  • Activitats basades en casos reals.
  • Connecta directament amb el món laboral.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua és el sistema principal d'avaluació de la UOC. Es basa en el desenvolupament d'activitats pràctiques al llarg de l'assignatura. Així, aprendràs de manera progressiva per afrontar situacions reals del món professional.

Característiques de l’avaluació

  • Aprenentatge basat en casos reals i simulats.
  • Aplicació directa de coneixements teòrics.
  • Enfocament orientat a resolució de problemes.
  • Validació online de competències adquirides.

Les activitats del grau d'Educació Primària t'ajuden a desenvolupar competències professionals de manera directa. A través de situacions basades en casos reals, podràs adquirir pensament crític, capacitat d’anàlisi i habilitats per a la resolució de problemes complexos. El sistema d’avaluació presenta un disseny inclusiu que garanteix sempre el rigor acadèmic.

En algunes assignatures, l'avaluació contínua es pot complementar amb una prova final online. Aquesta prova final permet validar els coneixements adquirits durant el semestre. Així, aplicaràs l'aprenentatge teòric a situacions pròpies del món laboral.

Càrrega lectiva

El grau d'Educació Primària240 ECTS i una durada prevista de quatre anys en el cas d'una dedicació a temps complet. La principal finalitat del grau és formar professionals de l'educació amb uns nivells molt alts de coneixements, competències i actituds per exercir la professió de mestre o mestra d'educació primària, d'acord amb la normativa vigent i seguint les recomanacions dels documents de referència en el desenvolupament del pla d'estudis.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. 

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaEl grau d'Educació Primària té cinc assignatures obligatòries de pràctiques. En tots els casos l'assignatura inclou tant activitat acadèmica a l'aula virtual de l'assignatura com activitat presencial en un centre.
Durada 

Pràcticum I: 6 crèdits, 70 h presencials, 150 h totals

Pràcticum II: 6 crèdits, 70 h presencials, 150 h totals

Pràcticum III: 10 crèdits, 150 h presencials, 250 h totals

Pràcticum IV: 8 crèdits, 130 h presencials, 200 h totals

Pràcticum V: 8 crèdits, 130 h presencials, 200 h totals

Totes les pràctiques del grau són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/sPresencial
Requisits

Cada assignatura de pràctiques compta amb els seus propis requisits.

Les assignatures de pràctiques cal cursar-les de manera simultània a assignatures concretes de Didàctica.

Pràctiques


Tipologia de l'assignaturaEl grau d'Educació Primària té cinc assignatures obligatòries de pràctiques. En tots els casos l'assignatura inclou tant activitat acadèmica a l'aula virtual de l'assignatura com activitat presencial en un centre.
Durada 

Pràcticum I: 6 crèdits, 70 h presencials, 150 h totals

Pràcticum II: 6 crèdits, 70 h presencials, 150 h totals

Pràcticum III: 10 crèdits, 150 h presencials, 250 h totals

Pràcticum IV: 8 crèdits, 130 h presencials, 200 h totals

Pràcticum V: 8 crèdits, 130 h presencials, 200 h totals

Totes les pràctiques del grau són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/sPresencial
Requisits

Cada assignatura de pràctiques compta amb els seus propis requisits.

Les assignatures de pràctiques cal cursar-les de manera simultània a assignatures concretes de Didàctica.

AcompanyamentDurant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Educació Primària el treball final té 12 crèdits ECTS i és una assignatura anual.

El treball final de grau consisteix a realitzar un producte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Educació Primària. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Educació Primària s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar la temàtica a desenvolupar en el seu treball de final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver emplenat un formulari d'intencions. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

Treball final


Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau d'Educació Primària el treball final té 12 crèdits ECTS i és una assignatura anual.

El treball final de grau consisteix a realitzar un producte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Educació Primària. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau d'Educació Primària s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar la temàtica a desenvolupar en el seu treball de final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver emplenat un formulari d'intencions. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director o la directora del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director o la directora del treball final és la persona encarregada d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte, i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició pública davant una comissió d'avaluació formada per com a mínim dues persones avaluadores.

La qualificació del treball final de grau consta de tres parts: a) el seguiment i el procés d'elaboració del treball, b) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final realitzat per l'estudiant i c) la defensa pública del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus Virtual un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El grau d'Educació Primària té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Estudia el grau amb una metodologia 100 % online i flexible.

  • Estudia de manera asíncrona.
  • Compta amb orientació docent.
  • Resol casos pràctics reals.
Com és la metodologia de la UOC?

Amb la metodologia 100 % online de la UOC gaudiràs d'una gran flexibilitat horària. Aquest model sense classes et permet estudiar al teu ritme i adaptar el grau d'Educació Primària a tu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Aprenentatge asíncron i digital.
  • Sense horaris ni lliçons magistrals.
  • Acompanyament i orientació constants.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

En el grau d'Educació Primària, aprendràs mitjançant recursos digitals i activitats pràctiques que reforcen un aprenentatge actiu. La docència asíncrona facilita compaginar els estudis amb la vida personal i professional, ja que no hi ha classes presencials ni videoclasses que et limitin. A més, desenvoluparàs competències com la gestió del temps i l'ús de la IA, treballant en col·laboració amb altres estudiants. Durant tot aquest procés, rebràs l'acompanyament docent continu i l'assessorament de l'equip de tutoria per avançar amb seguretat.

Explora el Campus Virtual: l'entorn central d'estudi a la UOC

  • Entra directament a les aules virtuals
  • Estudia amb recursos actualitzats
  • Fes tràmits i gestiona la matrícula
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és l’espai central on desenvoluparàs tot l'aprenentatge i la gestió acadèmica del grau d'Educació Primària. Aquesta plataforma digital t'ofereix accés permanent perquè estudiïs quan vulguis.

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Resoldre dubtes amb professorat expert
  • Intercanviar idees als fòrums de debat
  • Accedir a materials d'estudi actualitzats
  • Lliurar exercicis d'avaluació contínua
  • Completar la matrícula i altres tràmits

El Campus Virtual està sempre obert, les 24 hores del dia, per oferir-te flexibilitat total. Gràcies als calendaris integrats, podràs planificar còmodament el teu avenç al grau d'Educació Primària. A més, des de les aules Canvas tindràs accés immediat a tots els recursos necessaris per lliurar les teves activitats.

Aquest entorn online facilita la resolució de dubtes amb els companys i les companyes i la interacció amb el professorat expert. Finalment, permet gestionar fàcilment tràmits del grau d'Educació Primària, com sol·licitar beques o el reconeixement de crèdits.

Viu l'aprenentatge pràctic en el grau d'Educació Primària

  • Treballa amb simulacions pràctiques
  • Aplica els coneixements directament
  • Connecta amb l'entorn professional
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

Aquesta metodologia basada en casos reals et prepara per als reptes de l'ensenyament. Al grau d'Educació Primària resoldràs activitats orientades a la realitat del món professional per desenvolupar competències útils per al mercat laboral.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Resolució de problemes professionals
  • Casos reals i pràctics
  • Desenvolupament d'habilitats
  • Aplicació directa del coneixement

El model educatiu de la UOC respon directament a les necessitats que demana el mercat laboral actual. Mitjançant l'aprenentatge pràctic, la formació es vincula estretament amb la pràctica docent i les aules reals.

Les activitats del grau d'Educació Primària et permetran analitzar situacions quotidianes, prendre decisions i argumentar-les correctament. D'aquesta manera, gràcies a l'aprenentatge basat en casos reals, aprendràs fent i potenciaràs capacitats com l'autonomia, el treball en equip i les habilitats comunicatives.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en educació
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'educació: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'educació i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Educació Primària

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Segons el teu CFGS d'origen, pots convalidar fins a 36 crèdits del grau d'Educació Primària.

Convalidacions CFGS

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

Cicle formatiu de Grau SuperiorCrèdits convalidats
Tècnic Superior en Condicionament Físic36 crèdits
Tècnic Superior en Ensenyament i animació socioesportiva36 crèdits
Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística36 crèdits
Tècnic Superior en Educació Infantil36 crèdits
Tècnic Superior en Formació per a la Mobilitat Segura i Sostenible36 crèdits
Tècnic Superior en Integració Social36 crèdits
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa36 crèdits
Tècnic Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere36 crèdits

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Educació Primària

Professorat

Direcció d'estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Acompanyament docent constant

Avança amb seguretat a la UOC. Reps acompanyament docent al grau d'Educació Primària i suport acadèmic continu durant tot el procés formatiu.

Guiatge de l'equip de tutoria

Planifica els teus estudis amb l'equip de tutoria i rep orientació laboral. El grau d'Educació Primària t'habilita com a mestre o mestra i et projecta cap a aules hospitalàries, museus i editorials.

Suport del professorat expert

Resol els dubtes amb el professorat expert, que et guia en cada assignatura. Aprofita el feedback per consolidar un aprenentatge progressiu.

Grau en Educació Primària

Sortides professionals

Sortides professionals

  • Aquest grau habilita en l'exercici de la professió regulada de mestre o mestra d'educació primària.
  • L'accés als centres de titularitat pública es pot fer per mitjà de la borsa d'interins del Departament d'Educació, o bé mitjançant les convocatòries d'oposicions.
  • Altres sortides: Equips de serveis educatius, administració educativa, formació d'adults, aules en hospitals, editorials de materials educatius, empreses culturals i de serveis educatius, o departaments d'educació en determinades institucions, com per exemple els museus.

 
+ 90%
dels graduats i les graduades en Educació Primària treballen, segons l'AQU.

Objectius

Al llarg del grau d'Educació Primària l'estudiantat assolirà els objectius següents:

  • Fonamentar una proposta formativa de màxima qualitat, rigor i actualitat científica, globalitzada i crítica, amb uns referents de recerca i innovació nacionals i internacionals, i alhora fortament arrelada a la realitat del nostre entorn cultural i social, aprofitant les seves potencialitats i responent a les seves necessitats de formació.
  • Desenvolupar una metodologia formativa en la qual la proactivitat i la responsabilitat de l'estudiant estiguin presents, es dugui a terme una atenció personalitzada mitjançant professorat especialista i tutors acadèmics, es proporcionin uns materials didàctics fonamentats en el coneixement científic i en l'ús avançat dels entorns i les eines digitals aplicades a la formació de mestres, on es promogui la utilització intensiva de les possibilitats comunicatives, formatives, i d'accés i gestió de la informació que ens ofereixen els entorns i les eines digitals, on s'afavoreixi el contacte directe amb la realitat professional, amb unes pràctiques professionals en centres innovadors de reconegut prestigi per part de la comunitat i l'administració educativa.

Objectius


Al llarg del grau d'Educació Primària l'estudiantat assolirà els objectius següents:

  • Fonamentar una proposta formativa de màxima qualitat, rigor i actualitat científica, globalitzada i crítica, amb uns referents de recerca i innovació nacionals i internacionals, i alhora fortament arrelada a la realitat del nostre entorn cultural i social, aprofitant les seves potencialitats i responent a les seves necessitats de formació.
  • Desenvolupar una metodologia formativa en la qual la proactivitat i la responsabilitat de l'estudiant estiguin presents, es dugui a terme una atenció personalitzada mitjançant professorat especialista i tutors acadèmics, es proporcionin uns materials didàctics fonamentats en el coneixement científic i en l'ús avançat dels entorns i les eines digitals aplicades a la formació de mestres, on es promogui la utilització intensiva de les possibilitats comunicatives, formatives, i d'accés i gestió de la informació que ens ofereixen els entorns i les eines digitals, on s'afavoreixi el contacte directe amb la realitat professional, amb unes pràctiques professionals en centres innovadors de reconegut prestigi per part de la comunitat i l'administració educativa.
  • Aconseguir que els mestres graduats siguin capaços d'aconseguir el desenvolupament integral de la infància en els àmbits cognitiu, físic, afectiu i social, mitjançant el desenvolupament màxim de les seves capacitats i potencialitats, i que ho sàpiguen fer mitjançant propostes educatives de màxima qualitat, mitjançant el disseny d'entorns d'aprenentatge motivadors, variats, col·laboratius i rigorosos, fent partícips del procés d'aprenentatge els nens com a actors principals, però també tota la comunitat educativa i altres agents educatius i socials, i estant sempre a la cura del benestar integral de la infància.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El perfil acadèmic de l'estudiant podrà ser més específic si tria una de les mencions establertes en el pla d'estudis. Aquestes mencions tenen com a objectiu promoure que l'estudiantat es capaciti per a l'exercici de certes competències educatives que són rellevants en l'actual context educatiu espanyol, com ara l'ensenyament de la llengua anglesa, la inclusió i l'atenció a la diversitat, els processos d'adquisició del llenguatge, i l'ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències

Competències bàsiques

  • Que l'estudiantat hagi demostrat que té i comprèn coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tingui les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències


Competències bàsiques

  • Que l'estudiantat hagi demostrat que té i comprèn coneixements d'una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, que se sol trobar a un nivell que, si bé es fonamenta en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que l'estudiantat sàpiga aplicar els coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tingui les competències que s'acostumen a demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
  • Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Que l'estudiantat hagi desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

  • Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant-ne els components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant els resultats de la seva implementació.
  • Treballar en equips interdisciplinaris i multiculturals, presencialment i en xarxa, desenvolupant actituds de participació i col·laboració proactiva.
  • Aplicar el pensament creatiu per aportar millores, solucions, rellevància o diferenciació en àmbits i situacions de complexitat diversa.
  • Aprendre a aprendre: conduir el propi aprenentatge de manera autoregulada i conscient de les pròpies habilitats, capacitats i motivacions, amb un objectiu determinat i en funció del context especificoacadèmic, professional i personal.
  • Adoptar actituds i comportaments emprenedors i promoure propostes d'emprenedoria i lideratge per solucionar de manera viable i sostenible qualsevol tipus de situació sorgida en la pràctica professional.
  • Comprendre i expressar adequadament el coneixement, oralment i per escrit, en els diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.
  • Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa.
  • Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.

Competències transversals

  • Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i la producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional.
  • Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional

Competències específiques

  • Saber aplicar adequadament en la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
  • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre d'educació primària.
  • Analitzar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
  • Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el currículum escolar.
  • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que formen els valors de la formació ciutadana.
  • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
  • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en l'estudiantat.
  • Analitzar l'organització dels centres d'educació primària i proposar millores en la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
  • Exercir les funcions de tutoria i d'orientació amb l'estudiantat i les seves famílies, atenent les necessitats educatives singulars de l'estudiantat.
  • Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
  • Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social del centre d'educació primària.
  • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
  • Reflexionar sobre les metodologies a l'aula per innovar i millorar la tasca docent en l'educació primària, i fomentar actituds positives cap a models d'ensenyament per indagació centrats en l'estudiant.
  • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre l'estudiantat.
  • Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules de l'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.
  • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten les escoles d'educació primària i els seus professionals.
  • Saber utilitzar adequadament models de millora de la qualitat educativa per aplicar-los als centres d'educació primària

Competències que obtens amb el grau d'Educació Primària:

  • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge.
  • Aplicar metodologies didàctiques.
  • Crear entorns d'aprenentatge inclusius.
  • Acompanyar l'alumnat i les seves famílies.
  • Uutilitzar tecnologies digitals i d’IA amb criteri pedagògic.
  • Elaborar materials educatius.
  • Analitzar l'organització dels centres escolars.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Educació Primària

Requisits d'accés

Prova de competència en català

Si ets estudiant de primer semestre del Grau d'Educació Primària de la UOC i t’agradaria saber el teu nivell de competència en català, podràs fer una prova gratuïta a l'inici del teu primer semestre (tardor de 2024). 

El Centre d'Idiomes Moderns (CIM) de la universitat organitza aquesta prova diagnòstica a la qual tindran accés els nous estudiants del grau.

Aquest projecte s’inscriu en un marc de col·laboració estreta entre les Facultats d’Educació i els Serveis Lingüístics de les diferents universitats.

Participants: 75 places

Coneixements previs

És recomanable un interès previ pel treball amb nens i nenes des d'una perspectiva educativa, una comprensió i interès alts cap als processos socials, culturals i educatius de la societat, i un compromís alt amb la transformació de la societat mitjançant l'educació.

Per això, el futur estudiant ha d'estar disposat a tenir una actitud crítica davant les problemàtiques educatives i socials, a treballar de manera constant per analitzar els processos educatius, i reflexionar sobre les implicacions ètiques, socials i polítiques de la professió de mestre.

Prova de competència en català

Si ets estudiant de primer semestre del Grau d'Educació Primària de la UOC i t’agradaria saber el teu nivell de competència en català, podràs fer una prova gratuïta a l'inici del teu primer semestre (tardor de 2024). 

El Centre d'Idiomes Moderns (CIM) de la universitat organitza aquesta prova diagnòstica a la qual tindran accés els nous estudiants del grau.

Aquest projecte s’inscriu en un marc de col·laboració estreta entre les Facultats d’Educació i els Serveis Lingüístics de les diferents universitats.

Participants: 75 places

Coneixements previs

És recomanable un interès previ pel treball amb nens i nenes des d'una perspectiva educativa, una comprensió i interès alts cap als processos socials, culturals i educatius de la societat, i un compromís alt amb la transformació de la societat mitjançant l'educació.

Per això, el futur estudiant ha d'estar disposat a tenir una actitud crítica davant les problemàtiques educatives i socials, a treballar de manera constant per analitzar els processos educatius, i reflexionar sobre les implicacions ètiques, socials i polítiques de la professió de mestre.
Grau en Educació Primària

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
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L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

El grau d'Educació Primària online de la UOC és una titulació flexible que permet formar-se per exercir de mestre o mestra. Amb la UOC pots estudiar el grau des d'on vulguis, sense classes ni horaris, i amb flexibilitat acadèmica. Disposes del Campus Virtual, obert les 24 hores, des del qual tens accés a aules Canvas, materials digitals, activitats i tots els recursos necessaris perquè avancis al teu ritme.

El model d'aprenentatge del grau online d'Educació Primària es basa en una metodologia pràctica amb la qual adquiriràs una base sòlida de coneixement pedagògic i del desenvolupament infantil, així com el domini de les àrees curriculars i la didàctica de l'educació primària. L'avaluació contínua et permetrà desenvolupar competències per dissenyar, planificar i avaluar processos d'aprenentatge, amb una atenció especial a la diversitat i l'educació inclusiva, i incorporaràs l'ús de tecnologies educatives com a part clau de la teva pràctica docent.

Des del primer moment, el grau d'Educació Primària online de la UOC inclou acompanyament docent, tutories i suport del professorat per resoldre dubtes i guiar el teu aprenentatge.

En acabar el grau en línia d'Educació Primària, podràs treballar com a mestra o mestre d'educació primària o desenvolupar la teva activitat en espais de serveis educatius, entre altres àmbits, amb les habilitats necessàries per analitzar, prendre decisions i afrontar nous reptes amb solidesa i visió estratègica.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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