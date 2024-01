S'acaba el mes de maig i moltes famílies ja tenen el focus posat en el curs vinent. Això inclou les activitats extraescolars, que, segons dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), aquest any han costat entre 59 i 86 euros al mes a cada llar, amb xifres més altes per als alumnes d'infantil i primària. A l'hora d'escollir les extraescolars, moltes famílies donen prioritat a l'aprenentatge d'idiomes. A partir de quina edat és adequat? Com aconseguir que sigui una experiència agradable? Què podem fer a casa? És millor això o unes colònies a l'estiu? I una estada a l'estranger?

Segons els experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Gisela Grañena, professora i investigadora dels Estudis d'Arts i Humanitats, i Joseph Hopkins, director del Centre d'Idiomes Moderns, els beneficis cognitius d'aprendre dos o més idiomes són indiscutibles, i fer-ho des de ben petits té l'avantatge que no requereix esforç. Amb tot, és prioritari no pressionar els infants i mirar-los individualment per entendre quina és la millor opció per a cadascú. Perquè no hi ha fórmules màgiques i l'exemple de mares i pares és clau.