La innovación y la digitalización, aspectos claves para que las empresas sobrevivan a las crisis económicas

Es la pregunta que se hicieron los investigadores Joan Torrent-Sellens, Catedrático de Economía en los Estudios de Economía y Empresa e Investigador Principal del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre las TIC (i2TIC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de Barcelona; Susana Herrero Olarte, profesora de la Universidad de las Américas, e Iván López Pinar, vicerrector académico del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Estas dos últimas instituciones, de Ecuador, centraron su estudio en conocer qué condicionó la capacidad de las empresas en Quito, Ecuador, para continuar operando en la nueva realidad que dejó la pandemia.

Después de usar los datos de una encuesta realizada entre abril y mayo de 2020 a 1.730 microempresas y pymes en Quito, el equipo investigador confirmó que la probabilidad de funcionamiento continuo de las empresas en dicho país estaba relacionada con las innovaciones desarrolladas después del inicio de la pandemia. Pero, de acuerdo con esto, ¿qué es la innovación? Para la profesora Susana Herrero, innovar: “es cualquier cosa que cambie significativamente el negocio. Hay muchas formas de innovar, pero aquí, en realidad, queríamos concentrarnos en innovaciones que pudieran cambiar significativamente el negocio o el producto, porque realmente el contexto daba para eso. Era un contexto cambiante que te permite generar todo el tiempo ideas nuevas, productos nuevos y en el cual la sociedad exigía innovación. En ese sentido, el momento era un caldo de cultivo positivo para poder evaluar esos cambios, que fueran efectivamente significativos". En cuanto a esto, el profesor Joan Torrent indica que la innovación “es ese proceso de aprendizaje que les permite a las empresas mejorar y que, una vez superado, es más fácil desarrollar habilidades cada vez más innovadoras”.

El éxito empresarial repercute en el bienestar social y, para ello, las empresas deben cuidar cuatro factores muy importantes: el producto (sean bienes o servicios), el marketing, la financiación y la productividad. De estos, el equipo investigador tuvo en cuenta para su análisis factores de innovación como el producto, el proceso, el marketing, el mercado, el teletrabajo y la digitalización, y evidenció que la diversificación de las competencias innovadoras, es decir, el aumento de la innovación en su variedad de tipos, permitió a las empresas con mayor dinamismo en sus competencias operar a un nivel significativamente superior en función de la variedad de innovaciones realizadas, lo que conduce a una relación fundamental entre la capacidad de adaptación, el dinamismo empresarial y la diversificación innovadora.

Además, en palabras de la profesora Susana Herrero, las empresas que lograron llevar sus productos hasta las personas y quienes tomaron la decisión de innovar son quienes, en definitiva, hicieron la diferencia y lograron sobrevivir a la pandemia. "Hubo mucho interés e intentos por acercarse al usuario final, pero fueron pocos quienes lograron hacerlo", afirma.

Para el profesor Joan Torrent, existe una relación fundamental entre innovación y digitalización. "Las empresas hicieron un esfuerzo muy importante en organizar sus flujos de trabajo o sus formas de producción a través de la digitalización y del teletrabajo, por lo cual es importante capitalizar este conocimiento y este esfuerzo para mantenerlo y de la necesidad hacer virtud".