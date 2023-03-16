La innovación y la digitalización, aspectos claves para que las empresas sobrevivan a las crisis económicas

La innovación y la digitalización, aspectos claves para que las empresas sobrevivan a las crisis económicasLas familias, las empresas y el sector público son agentes de la economía, pero, entre estos, las empresas son quienes crean un mayor valor económico y permiten vivir con mayor calidad al conjunto social
Un nuevo estudio concluyó que el aumento del número de tipos de innovación incrementó la probabilidad de que las empresas ecuatorianas siguieran operando, entre un 3,5 % y un 5 %, por cualquier tipo de innovación desarrollada, durante la pandemia
La crisis generada por la COVID-19 causó un impacto drástico en el aumento de la pobreza y la desigualdad en todo el mundo. De acuerdo con los datos de diversas encuestas, durante el 2020 el desempleo temporal entre los trabajadores y trabajadoras que solo tienen educación primaria completa se elevó en el 70 % de los países. La pérdida de ingresos también fue mayor entre las personas jóvenes, las mujeres, los autónomos y los trabajadores ocasionales con niveles más bajos de educación formal. En cuanto a las empresas, se evidenció un comportamiento similar, y es que según el Banco Mundial, con la declaración de la emergencia sanitaria, las pequeñas empresas, las informales y las que tenían acceso limitado al crédito formal, se vieron más afectadas por las pérdidas de ingresos. Sin duda, la pandemia fue una situación que dio lugar a la desaparición forzada de muchas organizaciones, que no pudieron adaptarse y responder a las necesidades que surgieron en el momento.
¿Cómo podrían las empresas sobrevivir a la pandemia?
Es la pregunta que se hicieron los investigadores Joan Torrent-Sellens, Catedrático de Economía en los Estudios de Economía y Empresa e Investigador Principal del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre las TIC (i2TIC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de Barcelona; Susana Herrero Olarte, profesora de la Universidad de las Américas, e Iván López Pinar, vicerrector académico del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Estas dos últimas instituciones, de Ecuador, centraron su estudio en conocer qué condicionó la capacidad de las empresas en Quito, Ecuador, para continuar operando en la nueva realidad que dejó la pandemia.
Después de usar los datos de una encuesta realizada entre abril y mayo de 2020 a 1.730 microempresas y pymes en Quito, el equipo investigador confirmó que la probabilidad de funcionamiento continuo de las empresas en dicho país estaba relacionada con las innovaciones desarrolladas después del inicio de la pandemia. Pero, de acuerdo con esto, ¿qué es la innovación? Para la profesora Susana Herrero, innovar: “es cualquier cosa que cambie significativamente el negocio. Hay muchas formas de innovar, pero aquí, en realidad, queríamos concentrarnos en innovaciones que pudieran cambiar significativamente el negocio o el producto, porque realmente el contexto daba para eso. Era un contexto cambiante que te permite generar todo el tiempo ideas nuevas, productos nuevos y en el cual la sociedad exigía innovación. En ese sentido, el momento era un caldo de cultivo positivo para poder evaluar esos cambios, que fueran efectivamente significativos". En cuanto a esto, el profesor Joan Torrent indica que la innovación “es ese proceso de aprendizaje que les permite a las empresas mejorar y que, una vez superado, es más fácil desarrollar habilidades cada vez más innovadoras”.
El éxito empresarial repercute en el bienestar social y, para ello, las empresas deben cuidar cuatro factores muy importantes: el producto (sean bienes o servicios), el marketing, la financiación y la productividad. De estos, el equipo investigador tuvo en cuenta para su análisis factores de innovación como el producto, el proceso, el marketing, el mercado, el teletrabajo y la digitalización, y evidenció que la diversificación de las competencias innovadoras, es decir, el aumento de la innovación en su variedad de tipos, permitió a las empresas con mayor dinamismo en sus competencias operar a un nivel significativamente superior en función de la variedad de innovaciones realizadas, lo que conduce a una relación fundamental entre la capacidad de adaptación, el dinamismo empresarial y la diversificación innovadora.
Además, en palabras de la profesora Susana Herrero, las empresas que lograron llevar sus productos hasta las personas y quienes tomaron la decisión de innovar son quienes, en definitiva, hicieron la diferencia y lograron sobrevivir a la pandemia. "Hubo mucho interés e intentos por acercarse al usuario final, pero fueron pocos quienes lograron hacerlo", afirma.
Para el profesor Joan Torrent, existe una relación fundamental entre innovación y digitalización. "Las empresas hicieron un esfuerzo muy importante en organizar sus flujos de trabajo o sus formas de producción a través de la digitalización y del teletrabajo, por lo cual es importante capitalizar este conocimiento y este esfuerzo para mantenerlo y de la necesidad hacer virtud".
Retos y desafíos para fortalecer la economía empresarial
La innovación es un proceso constante, que no puede dejarse nunca. Las empresas deben incorporar la dinámica de la innovación como algo natural y la persistencia en esto es lo que les va a permitir a las organizaciones ser competitivas. Ante esto, el reto de la política pública es facilitar todos los caminos para que las organizaciones puedan ser innovadoras, comenta el profesor Torrent. Además, indica que no se pueden dejar de lado a las empresas informales, las cuales, en muchos casos, implementan prácticas innovadoras, a través de las cuales podrían formalizar su actividad económica y que podrían ser ejemplo para las empresas formales.
También se debe tener en cuenta que en América Latina el emprendimiento es forzoso. Más del 80 % de las microempresas y pymes son lideradas por personas en extrema pobreza, y esto repercute en que, por ejemplo, Ecuador es uno de los países que más crea empresas y, a su vez, donde más se destruyen, porque en su mayoría no son creadas con un propósito y claridad de negocio, sino como una forma de subsistir, afirma la profesora Susana Herrero.
En este sentido, la región necesita fortalecer sus políticas públicas en pro de reconocer y dignificar la figura de las empresas como actor principal del escenario económico. Son estas las que generan empleo, crean oportunidades de desarrollo económico y mantienen un orden social. Asimismo, Joan Torrent afirma que: “el éxito de la innovación y de la digitalización está relacionado con el capital humano de las organizaciones, por ello son importantes los procesos de formación”.
Impulsar el acceso a la educación, capacitar a las personas en habilidades de dirección y ejecutivas, facilitar los métodos de financiación y apoyar los procesos de transformación digital son algunos de los retos que debe asumir la región, ya que, como bien lo menciona la investigadora Susana Herrero, ahora que todos saben que es imprescindible innovar persistentemente, la pregunta que surge actualmente es: ¿cómo podemos lograr que esto se lleve a cabo?
Artículo de referencia:
Herrero Olarte, S.; Lopez-Pinar, I.; Torrent-Sellens, J. How could Ecuadorian firms survive to the pandemic? Innovating. March 2023
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