IA generativa: un desafío en el panorama educativo

Con el despliegue de la inteligencia artificial (IA) y los avances que esta logra día a día, son muchos los desafíos que enfrentan diversos sectores económicos como son el industrial, el comercio, el académico o el cultural. En ese sentido, también surgen múltiples preguntas con respecto a las ventajas y desventajas de estas nuevas herramientas y, en especial, sobre su uso.

En la medida que avanza la tecnología, la IA viene desempeñando un papel cada vez más importante en nuestras vidas y en la sociedad en general, aún más cuando la rama de la inteligencia artificial conocida como la IA generativa abrió las puertas a la creación de contenido nuevo y original como imágenes, música, texto y otro tipo de datos que hasta ahora se consideraban una habilidad exclusiva del ser humano, dada su capacidad creativa. Ante este nuevo panorama y para el caso puntual de la educación, se plantean varios retos que deben ser abordados para garantizar su uso efectivo y beneficioso. No obstante, en torno a esto se ha generado toda una discusión sobre si debe o no aceptarse el uso de dichas herramientas, lo cual podría abrir, aún más, las brechas ya existentes.

Existen diversos desafíos que desde el sector educativo deben afrontarse, entre ellos:

• La calidad y confiabilidad de los resultados generados.

La calidad y confiabilidad de los resultados generados. • La privacidad y seguridad de los datos.

La privacidad y seguridad de los datos. • La dependencia tecnológica, que puede derivar en problemas de pensamiento crítico y resolución de problemas en los estudiantes.

La dependencia tecnológica, que puede derivar en problemas de pensamiento crítico y resolución de problemas en los estudiantes. • La evaluación de habilidades adquiridas por los estudiantes.

La evaluación de habilidades adquiridas por los estudiantes. • La ética y responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Adicional a esto, debe tenerse en cuenta que, aunque la IA generativa puede mejorar la experiencia educativa, es fundamental mantener el papel de los educadores. Las tecnologías no deben reemplazar la interacción humana ni la experiencia pedagógica con los profesores, sino que, por el contrario, deben ser una herramienta complementaria que ayude a personalizar la enseñanza, a brindar retroalimentación y apoyo, así como a mejorar la eficiencia de las tareas administrativas. Además, no puede dejarse de lado la formación y el desarrollo profesional que deben tener los educadores para utilizar de manera adecuada la IA en el aula, comprender sus limitaciones y tomar decisiones informadas sobre cómo integrarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Cabe destacar que, en el futuro, los estudiantes utilizarán asistentes basados en IA generativa en el ámbito personal y profesional. Por ello, es muy importante que los estudiantes aprendan sus capacidades y limitaciones y sepan aprovechar la IA generativa para ser más productivos como profesionales. "Debemos explicar a los estudiantes a construir prompts, las instrucciones que recibirá una IA generativa", explica el profesor Robert Clarisó Viladrosa de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "escribir un buen prompt es clave para sacar provecho de las IAs generativas" afirma.

Lo anterior resalta la importancia de un enfoque ético en la implementación de la IA generativa en la educación que implique a diferentes actores relevantes para abordar estos desafíos y garantizar que la IA se utilice de manera responsable, equitativa y efectiva en los entornos educativos.