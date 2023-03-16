La UOC y la Junta de Andalucía organizan 'Almanzora Comparte' para dinamizar la creación de empleo en esta comarca almeriense

Los encuentros colaborativos de Almanzora Comparte que organizan la Universitat Oberta de Catalunya y la Escuela del Mármol de Fines (Almería), centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), celebran el próximo 19 de octubre la sexta edición de ‘Almanzora Comparte’. El espíritu de esta jornada es el de la puesta en común e intercambio de experiencias por parte de representantes de empresas, instituciones y asociaciones de diversos campos. El objetivo: compartir conocimientos para impulsar la economía del territorio en la Comarca del Almanzora. En este año se conmemora la sexta edición, la tercera en forma de hackatón, término que aúna los conceptos «hacker» y «maratón», y en los que destaca el espíritu de puesta en común de experiencias para perseguir un reto. En la edición de este año, los participantes trabajarán en torno a cinco ejes: Turismo, Despoblación, Formación e Industria, Agricultura y ganadería y Sostenibilidad y Economía circular.

Sandra Sanz, vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, ha señalado que “para la Comarca de Almanzora supone una oportunidad para poder explorar nuevas vías de crecimiento económico, social y cultural. Y para la UOC, la posibilidad de, a través de una actividad de transferencia, cumplir con su misión y compromiso con la sociedad para reducir el desequilibrio territorial”.

Según la vicedecana, el formato hackatón “nos permite facilitar y propiciar que se establezcan sinergias y futuras colaboraciones que de otro modo, quizás, no se hubieran dado. La hackathon social es una dinámica que permite el intercambio de experiencias y buenas prácticas. A la vez que fomenta la cohesión entre los integrantes del tejido empresarial e institucional de la comarca y la provincia”.

Por su parte, Aránzazu Martín Moya, delegada del Gobierno andaluz, ha querido “agradecer a la UOC que celebre estas jornadas en nuestra escuela de mármol de Fines, por sexta ocasión”. Ha explicado que “para Almería es un lujo poder estar a la última en innovación y acercarla a una comarca tan puntera como es la del Almanzora, cuna de nuestra industria extractora de piedra natural”. De esta forma, Martín ha asegurado que “el próximo 19 de octubre volveremos a ser el referente innovador de toda España con la celebración de unas jornadas que suponen un gran reto para nuestra Escuela del Mármol, y para la Delegación de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, como responsable de la misma”.

El delegado territorial de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, Amós García, también director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, ha señalado que estas jornadas se han convertido “en un referente en la Comarca del Almanzora como foro para poner en común conocimientos y experiencias para impulsar la creación de empleo y la actividad económica en la zona” y ha destacado la importancia de usar “el diálogo directo con los agentes clave del territorio para conocer sus demandas y realizar propuestas”.

Asimismo, ha agradecido a la UOC que de nuevo cuente para la realización de la jornada Almanzora Comparte con la colaboración de la Escuela del Mármol de Fines, Centro de Referencia Nacional en formación en industrias extractivas desde 2019 y parte de la red de centros de FP para el Empleo del SAE, “que tiene un claro compromiso con la innovación formativa, el constante diálogo con los agentes de la Comarca del Mármol y la contribución a su desarrollo social y económico”, ha añadido.

Por su parte, el delegado de la UOC en Andalucía, Miguel Ángel García, ha querido dar las gracias “al compromiso de todas las personas e instituciones que participan y colaboran con este proyecto, afrontamos esta sexta edición con el reto de seguir avanzando para que Almanzora Comparte llegue a ser un referente en la provincia de Almería”. En este sentido, ha manifestado que “nuestro objetivo es que las experiencias y el conocimiento generado en las jornadas pueda llegar a tener un efecto tractor y multiplicador, tanto de otras iniciativas similares como de proyectos y acciones que permitan impulsar el desarrollo económico y social de la comarca”.