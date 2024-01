La importancia de una perspectiva interseccional

El término interseccionalidad hace referencia a un enfoque analítico que señala que factores como la pobreza, la etnia, la clase social o la orientación sexual, entre otros, están interrelacionados e influyen en las desigualdades sistémicas y la injusticia social, como por ejemplo la desigualdad de género.

Sin embargo, de acuerdo con Zamarreño, existe una laguna en los planes de igualdad del área provincial de Barcelona: ninguno incluye el concepto de interseccionalidad de una forma sólida, y la legislación no aporta herramientas o instrumentos para que las organizaciones puedan hacerlo. Por tanto, existe un vacío en los ámbitos académico, legislativo y organizacional.

"Solo un grupo reducido de mujeres se beneficia de las mejoras que suponen las políticas de igualdad en el ámbito del trabajo. Además, se percibe al conjunto de las mujeres como un sujeto único, irreal, abstracto, que no representa de ninguna forma la enorme diversidad de las mujeres que trabajan", explica Zamarreño.

"Otras discriminaciones o dificultades que intersectan con el hecho de ser mujer están invisibilizadas y no existen herramientas para atenderlas. Esto impide a las trabajadoras desarrollar al máximo sus capacidades y a las empresas encontrar el talento que necesitan. Supone una ruptura de la justicia social e impacta negativamente en los niveles de bienestar organizacional de la mayoría de las mujeres", señala.

De acuerdo con el profesor de la UOC, la publicación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, ha supuesto un avance importante para los planes de igualdad respecto a la situación anterior. Sin embargo, no da herramientas suficientes para que las empresas puedan hacer cambios que tengan verdaderamente en cuenta todas las situaciones de discriminación y vulnerabilidad que afectan a las mujeres.

"Este marco legal no solo menciona la interseccionalidad, sino que explica el concepto con bastante detalle, lo que supone un progreso enorme y confirma mi tesis de que esta noción va a marcar el futuro de las leyes y las políticas de igualdad", explica. "Sin embargo, mi conclusión tras analizar dicha ley es que no proporciona los instrumentos necesarios para implementar un concepto tan complejo. Esta situación deja a las empresas desamparadas, especialmente a las de menor tamaño, que no tienen los recursos o el personal necesarios para llevar a cabo iniciativas como esta, debido a que suelen estar centradas en su propia supervivencia en un ambiente económico que siempre es hostil", añade.