En el Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos des estudio de los Recursos Humanos.

El trabajo final de máster consiste en la realización memoria individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa, concretamente 28 créditos, preferentemente obligatorios y / o que incluyan la asignatura optativa de Investigación y consultoría de Recursos Humanos. Este requisito permitirá realizar un buen seguimiento y alcanzar con éxito las tareas que se solicitan.

Los estudios de Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.

Trabajo Final de Máster

Los estudios de Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.

El trabajo final de máster consiste en la realización memoria individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa, concretamente 28 créditos, preferentemente obligatorios y / o que incluyan la asignatura optativa de Investigación y consultoría de Recursos Humanos. Este requisito permitirá realizar un buen seguimiento y alcanzar con éxito las tareas que se solicitan.

En el Máster Universitario de Dirección y Gestión de Recursos Humanos se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos des estudio de los Recursos Humanos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento y tipología en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster universitario (profesionalizador o investigador). El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.

El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del director del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) el diseño y desarrollo del TFM, (2) la memoria, y (3) la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de forma virtual y síncrona (por videoconferencia).

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.