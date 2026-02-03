Máster universitario Online en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Presentación
El máster universitario online de Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la UOC forma investigadores y profesionales expertos en la dirección avanzada de personas y la organización del trabajo. Capacita para adaptarse a la transformación digital y responder a las necesidades de las empresas y organizaciones en el siglo XXI. Propone un marco de reflexión y aporta técnicas para construir una visión innovadora, inclusiva y sostenible de los RRHH.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
Consulta el apartado precio y matrícula.
Fracciona en cuotas tu máster.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la empresa”
Empieza tu máster con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
Este máster a distancia se fundamenta en el reconocimiento de los factores de cambio que condicionan la dirección y gestión de los recursos humanos de una empresa.
El enfoque interdisciplinario de este máster online te ayudará a integrar áreas como la dirección de empresas, la economía, la psicología del trabajo y las organizaciones y las relaciones laborales.
Sé un especialista a la hora de liderar las funciones del departamento de RRHH con una visión global innovadora. Serás una persona preparada para abordar la transformación de una empresa, conseguir el progreso competitivo y mejorar el bienestar de los trabajadores.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
-
Inicio
14 oct 2026
-
100%
Online
-
60
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.