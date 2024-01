La importància d'una perspectiva interseccional

El terme interseccionalitat fa referència a un enfocament analític que assenyala que factors com la pobresa, l'ètnia, la classe social o l'orientació sexual, entre altres, estan interrelacionats i influeixen en les desigualtats sistèmiques i la injustícia social, com ara la desigualtat de gènere.

Amb tot, d'acord amb Zamarreño, hi ha una llacuna en els plans d'igualtat de l'àrea provincial de Barcelona: cap inclou el concepte d'interseccionalitat de manera sòlida, i la legislació no aporta eines o instruments perquè les organitzacions ho puguin fer. Per tant, hi ha un buit en els àmbits acadèmic, legislatiu i organitzacional.

"Només un grup reduït de dones es beneficia de les millores que comporten les polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral. A més, el conjunt de les dones és percebut com un subjecte únic, irreal, abstracte, que no representa de cap manera l'enorme diversitat de les dones que treballen", explica Zamarreño.

"Hi ha altres discriminacions o dificultats que intersequen amb el fet de ser dona i que estan invisibilitzades, i no hi ha eines per poder-les atendre. Això impedeix a les treballadores desenvolupar al màxim les seves capacitats i a les empreses trobar el talent que necessiten. Comporta una ruptura de la justícia social i impacta negativament en els nivells de benestar organitzacional de la majoria de dones", assenyala.

D'acord amb el professor de la UOC, la publicació de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, ha suposat un avenç important per als plans d'igualtat respecte a la situació anterior. No obstant això, no dona prou eines perquè les empreses puguin fer canvis que tinguin veritablement en compte totes les situacions de discriminació i vulnerabilitat que afecten les dones.

"Aquest marc legal no només esmenta la interseccionalitat, sinó que explica el concepte amb força detall, fet que implica un progrés enorme i confirma la meva tesi que aquesta noció marcarà el futur de les lleis i les polítiques d'igualtat", explica. "Amb tot, la meva conclusió després d'analitzar aquesta llei és que no proporciona els instruments necessaris per implementar un concepte tan complex. Aquesta situació deixa les empreses desemparades, especialment les més petites, que no tenen els recursos o el personal necessaris per dur a terme iniciatives com aquesta, ja que acostumen a estar centrades en la seva pròpia supervivència en un ambient econòmic que sempre és hostil", afegeix.