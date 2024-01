¿Falsa bandera?

Ahora bien, continúa siendo una incógnita que esta apuesta que están haciendo las marcas sea realmente porque la igualdad forma parte de su identidad de marca. "En todo caso, para no caer en una crisis de reputación tendrían que hacer femvertising solo si realmente creen en ello", recuerda Menéndez. Para la profesora Neus Soler, muchas empresas lo hacen solo por marketing: "Lo demuestran en sus prácticas habituales no igualitarias". Entre estas firmas está Nike, que "en las campañas apuesta por el feminismo, pero no duda en rebajar las condiciones contractuales de patrocinio a las atletas que se quedan embarazadas, tal como ellas mismas han denunciado en varias ocasiones ", comenta. Sin embargo, Soler también deja claro que no puede generalizarse, y recuerda que en España se creó un clúster de empresas que trabajan, precisamente, por una sociedad igualitaria.

De hecho, este tipo de publicidad de falsa bandera feminista también tiene un nombre, se la denomina feminiwashing o purplewashing. "Es sinónimo de lavado violeta y se inspira en otras etiquetas más conocidas como el greenwashing, que se usa para denunciar la falsa bandera ecológica", explica Menéndez.

Para solucionar el problema entre la publicidad feminista y la que se vende como feminista, Menéndez propone lo que ha bautizado como profem. "Es una publicidad generadora de feminismo, que permite hablar y reflexionar sobre la igualdad, que, para mí, es lo verdaderamente importante", apunta.