Transportes, turismo sostenible y empleo femenino: Almanzora Comparte dibuja una hoja de ruta para dinamizar la economía de la comarca

Industria, agricultura y sostenibilidad

De la mesa "Sostenibilidad y economía circular", la novedad de esta edición, surge la propuesta Diversa Almanzora. Implementado en tres fases y con implicación público-privada, Diversa Almanzora es una estrategia dirigida a diversificar la economía comarcal, hacerla inclusiva y sostenible y completar su transformación digital, con el apoyo tanto de empresas como de los ayuntamientos de la mancomunidad.

También apela a la economía circular el proyecto nacido de la mesa "Industria" con la creación de una asociación sin ánimo de lucro (Almanzora Conectada) cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre las empresas, los centros formativos, la Administración pública y la ciudadanía. Entre otras funciones, dicha asociación coordinaría la elaboración de un plan de cuatro años de duración orientado a detectar todas las necesidades de la comarca.

El comercio de proximidad y la puesta en valor del producto local fueron los conceptos en torno a los que giró la propuesta de la mesa "Agricultura y ganadería", que sugirió una plataforma de logística y comercialización mediante la cooperación entre productores locales e instituciones del Valle del Almanzora.

Compromiso y cooperación de cara a una nueva ruralidad

Esta tercera hackatón, que se desarrolló en horario de mañana y tarde, tuvo como dinamizadores, además de a Sandra Sanz, a África Lucena, autora del blog Una idea brillante y experta en consultoría, mentoring y formación mediante herramientas de marketing digital; a Carles Rocadembosch, coordinador de Nueva Ruralidad en la UOC, y a Pablo Lara, también profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. "En cada nueva edición la gente se conoce más y tiene más ganas de participar", explica Sandra Sanz. Y habla de Almanzora Comparte como una "gotita malaya" que va sembrando posibilidades, sinergias, proyectos para el impulso económico del Valle del Almanzora.

Entre los asistentes destacaron tanto varias empresas de la comarca como responsables de las administraciones públicas. Entre ellas, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Escuela de Pastores de Andalucía o el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Precisamente, la nueva responsable del SAE aseguró a Sandra Sanz que van a dar "acompañamiento a estas propuestas y van a elevarlas a las delegaciones pertinentes". "Entendió las bondades de la propuesta y fue realmente positivo, ya que, si no se implican las delegaciones, las propuestas se quedan sin salida", explica Sanz.

Almanzora Comparte "confirma, un año más, el valor y la importancia de crear conocimiento de forma cooperativa y de compartirlo como mecanismos de generación de riqueza para el entorno más cercano", explica Carles Rocadembosch. Sandra Sanz, por su parte, añade que "permite que se generen oportunidades y que surjan sinergias que, de otro modo, no surgirían: se reúnen sectores muy distintos que no tienen otro espacio para intercambiar conocimiento, por lo que a veces aparecen colaboraciones inesperadas y hasta un tanto disruptivas".