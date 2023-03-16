Transportes, turismo sostenible y empleo femenino: Almanzora Comparte dibuja una hoja de ruta para dinamizar la economía de la comarca

Transportes, turismo sostenible y empleo femenino: Almanzora Comparte dibuja una hoja de ruta para dinamizar la economía de la comarcaLa hackatón cierra su sexta edición con cinco propuestas transformadoras que precisan de la implicación de las administraciones públicas
El proyecto, que busca transformar el Valle de Almanzora, contó con más de cuarenta representantes del tejido económico, social y cultural de la mancomunidad
La última edición de Almanzora Comparte se cierra con cinco propuestas para dinamizar la economía de la comarca y una opinión compartida: hay que mejorar los transportes y las comunicaciones para lograr un crecimiento efectivo de la comarca. "En el Valle del Almanzora la economía gira en torno al mármol". Allí se encuentran Cosentino, su principal motor económico, y la Escuela del Mármol de Fines, un centro de referencia en el sector a escala nacional. "Pero [el mármol] es un recurso finito", recuerda Sandra Sanz, vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y principal impulsora y organizadora del evento. De ahí surge la necesidad de impulsar estos encuentros colaborativos, de buscar vías alternativas de crecimiento en la zona.
Sobre esa base de mejorar el acceso a la comarca, las propuestas transformadoras surgidas de esta edición —la sexta y la tercera en forma de hackatón— están atravesadas por dos objetivos: la denominación de parque natural de la Sierra de los Filabres y la creación de empleo femenino. Se dividieron en cinco mesas, cuatro reeditadas de la pasada edición —"Despoblación", "Turismo", "Agricultura y ganadería" e "Industria y formación"— y una quinta itinerante, que esta vez ha girado en torno a la "Sostenibilidad y economía circular".
Fomentar el empleo femenino
Crear empleo para la mujer es, coinciden los participantes, necesario para revertir la despoblación, algo común en toda la España vaciada. "Hay emprendedoras en el sector de la agricultura y la ganadería; también en la hostelería y, aunque los empleos más exigentes físicamente de la industria del mármol los ocupan hombres, en mosaicos o manufacturación hay mujeres", comenta la vicedecana, que añade que mejorar los servicios asistenciales es una forma de crear puestos de trabajo en un área que está "muy feminizada, pero en positivo, puesto que favorece el crecimiento demográfico".
Junto a la mujer, el de la juventud es el otro colectivo que la comarca pretende retener. Con ese fin surgió la propuesta nacida de la mesa "Despoblación", que busca promover la diversificación económica y crear condiciones más favorables para la empleabilidad, en especial la femenina y la juvenil. Todo, atravesado por mejoras como la ordenación del territorio, la creación de infraestructuras de acompañamiento y un ambicioso plan de movilidad.
En la mesa "Turismo" se volvió a incidir en la declaración de parque natural para la Sierra de Filabres. Precisamente, el Plan estratégico de turismo Valle del Almanzora es, en palabras de Sanz, "el logro más brillante" a día de hoy de Almanzora Comparte, y coincide con los expertos de esta edición en que un parque natural promovería más y mejor el turismo. La propuesta utiliza esta potencial declaración como eje vertebrador del proyecto Corazón de Filabres, que integra el patrimonio industrial minero y el empleo femenino para evitar la despoblación, reutilizando instalaciones abandonadas o en desuso para difundir el patrimonio paisajístico y cultural de la comarca.
Sobre estos dos grandes ejes estratégicos está la que para la experta es una de las grandes necesidades de la zona: "Mejorar los servicios de transportes y comunicación. Las carreteras hasta aquí no son lo suficientemente buenas. Y en Almanzora Comparte surgen ideas muy interesantes, pero chocamos con las limitaciones en este sentido de las administraciones".
Industria, agricultura y sostenibilidad
De la mesa "Sostenibilidad y economía circular", la novedad de esta edición, surge la propuesta Diversa Almanzora. Implementado en tres fases y con implicación público-privada, Diversa Almanzora es una estrategia dirigida a diversificar la economía comarcal, hacerla inclusiva y sostenible y completar su transformación digital, con el apoyo tanto de empresas como de los ayuntamientos de la mancomunidad.
También apela a la economía circular el proyecto nacido de la mesa "Industria" con la creación de una asociación sin ánimo de lucro (Almanzora Conectada) cuyo objetivo es mejorar las relaciones entre las empresas, los centros formativos, la Administración pública y la ciudadanía. Entre otras funciones, dicha asociación coordinaría la elaboración de un plan de cuatro años de duración orientado a detectar todas las necesidades de la comarca.
El comercio de proximidad y la puesta en valor del producto local fueron los conceptos en torno a los que giró la propuesta de la mesa "Agricultura y ganadería", que sugirió una plataforma de logística y comercialización mediante la cooperación entre productores locales e instituciones del Valle del Almanzora.
Compromiso y cooperación de cara a una nueva ruralidad
Esta tercera hackatón, que se desarrolló en horario de mañana y tarde, tuvo como dinamizadores, además de a Sandra Sanz, a África Lucena, autora del blog Una idea brillante y experta en consultoría, mentoring y formación mediante herramientas de marketing digital; a Carles Rocadembosch, coordinador de Nueva Ruralidad en la UOC, y a Pablo Lara, también profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. "En cada nueva edición la gente se conoce más y tiene más ganas de participar", explica Sandra Sanz. Y habla de Almanzora Comparte como una "gotita malaya" que va sembrando posibilidades, sinergias, proyectos para el impulso económico del Valle del Almanzora.
Entre los asistentes destacaron tanto varias empresas de la comarca como responsables de las administraciones públicas. Entre ellas, de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la Escuela de Pastores de Andalucía o el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Precisamente, la nueva responsable del SAE aseguró a Sandra Sanz que van a dar "acompañamiento a estas propuestas y van a elevarlas a las delegaciones pertinentes". "Entendió las bondades de la propuesta y fue realmente positivo, ya que, si no se implican las delegaciones, las propuestas se quedan sin salida", explica Sanz.
Almanzora Comparte "confirma, un año más, el valor y la importancia de crear conocimiento de forma cooperativa y de compartirlo como mecanismos de generación de riqueza para el entorno más cercano", explica Carles Rocadembosch. Sandra Sanz, por su parte, añade que "permite que se generen oportunidades y que surjan sinergias que, de otro modo, no surgirían: se reúnen sectores muy distintos que no tienen otro espacio para intercambiar conocimiento, por lo que a veces aparecen colaboraciones inesperadas y hasta un tanto disruptivas".