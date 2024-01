1 de cada 5 españoles pedirá un crédito para comprar en el Black Friday

Según Infojobs, las categorías de distribución y logística tirarán del empleo en esta campaña de Black Friday. A falta de tres semanas, se registran 1.300 vacantes más que el año pasado (2.116). Los puestos de asistente de departamento de ventas, mozo de almacén y dependiente son los más demandados. Con el contexto económico actual y el IPC estabilizado en el 3,5 % después de tres meses de subidas, las previsiones hablan de una caída del consumo en los próximos meses. De hecho, el 20,4 % de los consumidores tiene previsto solicitar créditos de consumo y financiación para poder hacer sus compras en esta campaña de descuentos, según un estudio de KPMG. Para Elisabet Ruiz Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC e investigadora del grupo DigiBiz, esta situación supone un peligro. "Los mensajes que hay en esta temporada de Black Friday y Navidades son siempre de crear necesidades, de tentar a uno a la compra porque ahora tiene descuento, porque ahora es más económico, y lo único que se busca es crear una necesidad para que aquella persona termine comprando", advierte la experta, que añade: "Por ello es importante tener un presupuesto. Entonces, esto ya no te va a afectar, porque sabes lo que quieres comprar y el dinero que tienes para gastar y establecer unas prioridades". Según el estudio de KPMG, cada español se gastará de media unos 727 euros durante noviembre, diciembre y enero, conocidos como el trimestre de oro o golden quarter del consumo.

"En la parte financiera lo más importante es la psicología financiera, mucho más que los conocimientos. Se ha demostrado que un 80% depende de la psicología financiera, y solo un 20%, de los conocimientos. Así que se juega mucho con esto, con ofertas de precios que no son ofertas, con facilidades de pago, con crear necesidades que en realidad uno no tiene. Hay muchas variables que psicológicamente permiten que el usuario final realice la compra. Quizás no se ha planteado comprar esto, pero estamos tan bombardeados de mensajes por todos lados que, al final, la mayoría terminan picando", concluye Ruiz, experta en educación financiera.