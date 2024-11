Control mental y privacidad: los desafíos de la neurotecnología

"En casos extremos, se pueden producir atentados contra la integridad física y mental de personas a través del brain-hacking. Por este motivo, la introducción de estas tecnologías en nuestra vida cotidiana debe hacerse con una enorme prudencia, determinando cuáles son las aplicaciones beneficiosas (por ejemplo, en el ámbito médico) y cuáles plantean riesgos, especialmente las que se dirigen al consumo de masas", advierte Costa.

Aunque toda tecnología puede utilizarse de forma beneficiosa o perjudicial, la neurotecnología presenta unas características que la convierten en especialmente disruptiva por los particulares riesgos que entraña, sobre todo en derechos vinculados a la personalidad y a las características que definen la identidad de una persona. "Pueden afectar a la capacidad de la persona para pensar libremente, es decir, la toma de decisiones, o modificar las percepciones o las emociones. Por otra parte, también pueden utilizarse para extraer información muy sensible y para hacer inferencias sobre su vida o personalidad, por lo que los riesgos en materia de privacidad son extremos", comenta Costas.

Estos datos mentales, también conocidos como neurodata, "pueden aportar, en un futuro no muy lejano, información especialmente sensible sobre aquellos aspectos que podríamos definir como la "esencia" de un individuo, como su identidad, sus tendencias sexuales, etc.", prevé la profesora de la UOC. De esta manera, "las consecuencias de dejar que las empresas atraviesen ese último bastión de privacidad, que es la mente humana, implica riesgos desconocidos que aún no se han valorado adecuadamente", alerta.

Presentación del informe de las Naciones Unidas en la UOC

Para hacer frente a estos riesgos sin precedentes, a finales del 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó a su Comité Asesor la elaboración de un informe sobre las oportunidades, retos e impactos de las neurotecnologías en los derechos humanos, un estudio que recientemente, en septiembre del 2024, fue publicado y presentado al Consejo de Derechos Humanos para su valoración.

Milena Costas, que, además de profesora de la UOC es miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y relatora de este informe sobre neurotecnología y derechos humanos, será la encargada de explicar y contextualizar las conclusiones y recomendaciones de este estudio en un seminario en línea que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre, a las 16:00 horas. "Con este informe, lo que hemos pretendido es, por una parte, ofrecer una visión actualizada sobre la existencia y avance de las neurotecnologías, y, por otra, poner a disposición de los Estados y otros actores interesados información sobre los principales problemas que plantean desde el punto de vista de los derechos humanos, con miras a que se adopten las medidas que sean necesarias para prevenir y anticipar violaciones y abusos", concluye la experta.