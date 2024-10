Deadbots y regulación: un debate ético y legal imprescindible

Un debate complejo sin respuestas claras

"Aunque los deadbots no estén comercializados aún, es necesario reflexionar sobre los aspectos bioéticos de esta tecnología. Es posible que dentro de poco se normalice su uso, como ha pasado con otras aplicaciones que en un primer momento pudieron sorprender socialmente, pero cuyo uso hoy está extendido, como, por ejemplo, las aplicaciones de citas. Cada vez están surgiendo más empresas en el ámbito de la llamada digital afterlife industry, y van mejorando la tecnología", explica Jiménez. La doctora en Psicología cree esencial "estudiar cómo los deadbots mediatizan el duelo y pueden llegar a transformarlo. Es un campo sobre el cual casi no hay estudios científicos y no hay respuestas claras, pues su uso y sus efectos dependen de diversos factores, entre ellos, de cómo se diseñen estas tecnologías".

Entre otros aspectos, la nueva legislación europea establece que los chatbots deben informar al usuario de que se está comunicando con un programa informático y no con una persona. Aunque clasifica esta tecnología como de "riesgo limitado", en contextos sensibles como el de la salud —que sería el caso de los deadbots—, las implicaciones de estos programas deben ser analizadas a conciencia.

En las investigaciones realizadas por Belén Jiménez, que también es miembro del grupo de investigación CERPOP de la Universidad de Toulouse, se ha visto que los dolientes manifiestan una actitud ambivalente hacia esta nueva tecnología: el deseo de mantener los lazos afectivos con sus seres queridos se mezcla con la inquietud que provoca interactuar con un programa basado en la huella digital del fallecido.

Los deadbots se apoyan en los llamados "lazos continuos" entre el doliente y la persona traspasada, un término frecuente en el campo de la psicología del duelo. La investigadora de la UOC asegura que "estas tecnologías se aprovechan de la necesidad de los seres humanos de establecer vínculos emocionales". En realidad, podría equivaler a una versión tecnológica y avanzada de conversar de forma imaginaria con nuestro ser querido delante de su tumba o mantener su recuerdo a través de fotografías y videos. "Esta necesidad de mantener los lazos no tiene por qué ser patológica —explica Jiménez—, y es algo normal para muchas personas. Con todo, en el uso de los se deben establecer ciertas precauciones, y es esencial regular su utilización, pues los intereses de lucro de las empresas que los comercializan pueden no estar alineados con el potencial uso terapéutico que pueda tener esta tecnología".

A falta de estudios, Jiménez apunta que los efectos psicológicos de estas tecnologías estarán condicionados por el propio usuario, por la relación que mantenía con el fallecido y por la relación que establezca con el chatbot. "Uno de los peligros es que se podrían generar efectos negativos, como la creación de una relación de dependencia e, incluso, el sufrimiento provocado por una segunda pérdida si el deadbot desaparece —por ejemplo, por problemas técnicos—".

Regular la digital afterlife industry

Nuestra aspiración a la inmortalidad y el avance tecnológico están dando alas a la digital afterlife industry, un sector que digitaliza la memoria de las personas fallecidas con el fin de extender su memoria e incluso su actividad digital. Todo ello conlleva no pocas implicaciones éticas y sociales. Las compañías persiguen fines comerciales y económicos que pueden ser contradictorios con los objetivos terapéuticos potenciales de estas herramientas. Estrategias como que los deadbots envíen notificaciones y otras acciones para mantener "enganchado" al doliente pueden ser éticamente cuestionables, según Jiménez.

"Estamos ante un nuevo desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial que comporta riesgos elevados y que debe ser regulado para prever sus posibles efectos negativos, al mismo tiempo que debemos tener en cuenta su dimensión ética", asegura la investigadora. "La nueva normativa europea está enfocada en promover la transparencia de estas tecnologías, lo que es fundamental en aspectos tan sensibles como el duelo. Además, las empresas que desarrollen estos servicios deberán cumplir con estándares rigurosos e invertir en programas de auditoría, transparencia y documentación", explica. La AI Act prevé multas de hasta 30 millones de euros o del 6 % de la facturación de una corporación si no cumple con esta regulación.

A falta de una normativa específica para los deadbots, Jiménez propone que la regulación "vele especialmente por el respeto y la dignidad de la persona fallecida, además de promover el bienestar psicológico del usuario, sobre todo si está en duelo".

