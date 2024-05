Psicólogo clínico y terapeuta familiar que ha trabajado en el terreno de la salud mental durante casi cuatro décadas, Jeff Young (doctorado) es profesor emérito de la Universidad La Trobe, en Melbourne, Australia. Entre 2009 y 2022 dirigió The Bouverie Centre, el centro especializado en terapia familiar más grande del mundo, y sus conocimientos han llegado a países de todo el planeta, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros, a través de talleres y conferencias. Su dominio de materias como la terapia de una sola sesión y el pensamiento de sesión única; las enfermedades crónicas; la culpa, el duelo familiar y las enfermedades mentales; la salud y el bienestar de los indígenas; los servicios de salud contextualmente compasivos y la teoría de la implementación, entre otros, le sitúan como todo un referente en este campo del conocimiento, y más aún con la reciente publicación de las bases de la no bullshit therapy (terapia sin tonterías), un enfoque de asesoramiento que desarrolló para involucrar a personas a las que no les gusta precisamente recibir ninguna clase de ayuda.

El profesor Young estará presente en el I Congreso Nacional de Avances en la Intervención Psicológica en Crisis y Emergencias, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM), que se celebrará del 30 de mayo al 1 de junio y reunirá a más de 120 profesionales del ámbito de la psicología de emergencias.

Durante el congreso, se abordarán temas cruciales como el uso de la tecnología para ofrecer asistencia en situaciones de crisis, el abordaje del suicidio, las crisis humanitarias y la asistencia en casos de violencia sexual, y los participantes tendrán la oportunidad de asistir a presentaciones y talleres liderados por ponentes nacionales e internacionales especialistas en la intervención psicológica en situaciones de crisis y emergencias.

Señor Young, ¿podría hablarnos de su trayectoria profesional y de cómo llegó a especializarse en el pensamiento de sesión única?

Me formé como psicólogo clínico en Melbourne, y me especialicé en terapia psicodinámica, pero descubrí que la terapia familiar era más útil. Así que me formé en terapia familiar y finalmente me incorporé a The Bouverie Centre, el centro de terapia familiar más importante de Australia. Supervisé que el centro se convirtiera en un servicio integrado de práctica-investigación-traducción dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad La Trobe, en Melbourne, con más de sesenta empleados.

Antes de incorporarme a Bouverie, fui subdirector de un servicio comunitario de salud en el que creaba sesiones de urgencia de 1 a 3h para clientes que necesitaban ayuda urgente. En el Centro Bouverie, Colin Riess, Pam Rycroft y yo mismo creamos un equipo clínico especializado en explorar la terapia de sesión única. En 1994, empezamos a organizar talleres de un día sobre la terapia de sesión única. Los talleres suscitaron fuertes reacciones, pero los participantes experimentaron un cambio radical en su forma de pensar.

Presentamos pruebas de que el número más común de sesiones de psicoterapia es una sesión, independientemente del diagnóstico, aunque la media sea de 3,5; la mayoría de los clientes que deciden no volver para otras sesiones (tres de cada cuatro) están satisfechos con esa única sesión, y no es posible predecir quién asistirá a una sesión y quién volverá a otras.

El interés creció, y poco a poco en Australia el enfoque fue adoptado por muchas organizaciones. Desde 1994, hemos formado a más de 7.000 profesionales y hemos ayudado a cientos de servicios a poner en práctica el pensamiento de sesión única (PSU).

¿Qué es exactamente el pensamiento de sesión única y qué ventajas ofrece sobre los enfoques terapéuticos más tradicionales?

El pensamiento de sesión única consiste en aprovechar al máximo cualquier encuentro o acontecimiento, siendo consciente del tiempo disponible. Tiene la ventaja de influir no solo en el trabajo en la sala de terapia, sino en cómo se prestan los servicios, cómo dirigir una reunión y cómo disfrutar del tiempo con un amigo. No veo la terapia de sesión única como un modelo de terapia, sino como un modelo de prestación de servicios.

¿Cómo se aplica el pensamiento único en situaciones de crisis y emergencia? ¿Puede dar un ejemplo práctico?

No soy psicólogo de urgencias, pero el propósito de mi presentación es ofrecer una breve historia del PSU, resumir la investigación y proporcionar las directrices clínicas para estimular un debate formal con Andrés Cuartero, jefe de Psicología del Sistema de Emergencias Médicas, e informal con todos los delegados sobre cómo se puede aplicar el pensamiento de sesión única en situaciones de crisis y emergencias.

¿Qué temas abordará en su ponencia en el I Congreso Nacional de Avances en la Intervención Psicológica en Crisis y Emergencias?

Hablaré sobre la terapia de una sola sesión y el pensamiento de sesión única, invitado por la profesora Alba Pérez-González, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, porque podría ayudar a conformar el modelo de práctica de la psicología de crisis y emergencias, un campo relativamente joven. Los psicólogos de crisis y emergencias a menudo solo tienen una sesión con sus clientes, por lo que es probable que el pensamiento de sesión única ayude a conformar el desarrollo de su modelo de práctica.

¿Cuáles considera que son los avances más importantes en el pensamiento psicológico en crisis y emergencias que se debatirán en el congreso?

Estoy muy ilusionado por participar en el congreso y conocer las ideas más avanzadas en la respuesta a crisis y emergencias. Me interesa ver cómo se comparan los enfoques español, catalán y europeo con los enfoques australianos.

¿Qué tendencias y desarrollos futuros prevé en el ámbito del pensamiento único?

Es probable que el pensamiento de sesión única tenga un gran impacto en la forma como se prestan los servicios de salud mental, debido a la creciente demanda. La terapia de una sola sesión podría acortar el número de sesiones que necesitan los clientes, reducir los tiempos de espera y hacer más accesibles los servicios.

¿Qué consejo daría a los profesionales de la salud mental interesados en incorporar el pensamiento de sesión única a su práctica?

Que lo prueben. La mayoría de los profesionales no creen que el PSU vaya a ser tan bien recibido por los clientes hasta que lo prueban. Mi otro consejo es que recopilen los datos de contacto de sus clientes y del servicio, ya que es probable que tengan una serie de sesiones únicas no planificadas.

¿Qué tipo de investigaciones o estudios respaldan la eficacia del pensamiento en una sola sesión?

Existen muchos estudios que respaldan las conclusiones sobre la eficacia de las sesiones únicas. La investigación sugiere que los enfoques de una sola sesión son tan eficaces como el trabajo a más largo plazo.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta a la hora de aplicar el pensamiento único en diferentes contextos?

El reto consiste en presentar la investigación de forma que los profesionales puedan asimilarla y no se pongan a la defensiva. Siempre animo a los participantes en nuestros talleres a que planteen sus inquietudes, las cuales me tomo en serio y abordo directamente.

¿Podría explicarnos en qué consiste la 'no bullshit therapy' (terapia sin tonterías)? ¿En qué se inspiró para desarrollar este enfoque y qué acogida ha tenido?

La no bullshit therapy (NBT), que viene a significar 'terapia sin tonterías', consiste en ser auténtico incluso en situaciones difíciles. Es un enfoque diseñado para personas a las que no les gusta la terapia y desconfían de los terapeutas. En esencia, se trata de crear un contexto para la honestidad y la franqueza mutuas. Hay mucho más en la NBT, y acabo de publicar un libro sobre ella titulado No Bullshit Therapy: How to engage people who don't want to work with you. Hasta el 30 de junio, los lectores pueden obtener un 30 % de descuento utilizando el código CHNBT en el sitio web de Routledge (routledge.com). El libro ha sido un éxito de ventas de Routledge en la región de Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo aborda su trabajo las cuestiones relacionadas con las enfermedades crónicas y el duelo familiar? ¿Qué ideas o enfoques únicos aporta a estas áreas?

Creo en el potencial de los enfoques de terapia familiar para ayudar a abordar las enfermedades crónicas. Puede que la enfermedad no pueda curarse, pero su impacto puede reducirse en gran medida ayudando a que el sistema de apoyo relacional que rodea a la persona con la enfermedad crónica funcione lo mejor posible.

¿Puede hablarnos de su trabajo sobre la salud y el bienestar de los indígenas? ¿Cuáles han sido algunas de las principales conclusiones o iniciativas en este campo?

He aprendido mucho del equipo de Primeras Naciones en Bouverie, que creó el Certificado de Posgrado en Terapia Familiar para Primeras Naciones. Este programa ha cambiado la vida de muchos estudiantes, mejorando su confianza y comunicación. Los graduados hacen una presentación al final del curso ante amigos, familiares, comunidad y directivos, y la mayoría de las presentaciones entrelazan una poderosa mezcla de ideas tradicionales y de terapia familiar que me ha hecho llorar muchas veces.

¿Qué entiende por servicios sanitarios contextualmente compasivos y por qué son importantes en la atención a la salud mental?

Se refiere a ponerse en la piel del paciente y explorar el mundo desde su perspectiva. Esto lleva a una apreciación real de lo que están viviendo y de cómo intentan afrontar su situación, sin ser condescendiente.

¿Qué papel desempeña la teoría de la aplicación en su trabajo y qué aplicaciones prácticas tiene en el campo de la salud mental?

La teoría de la aplicación ha sido fundamental en mi trabajo y en el del Centro Bouverie. La implantación de enfoques de sesión única puede acortar los tiempos de espera y hacer más accesibles los servicios, ofreciendo algo más en lugar de algo menos.