Gracias a la conexión con Nadia Mireles, en aquel entonces directora de PLAi y alumni del máster de Educación y TIC (E-learning) de la UOC, durante una visita institucional del equipo de rectorado de la UOC, las dos organizaciones identificaron un objetivo común: impulsar la transformación digital desde una perspectiva inclusiva, sostenible y centrada en las personas. Esta coincidencia motivó el inicio de una colaboración que se materializó con la participación activa de la UOC en la 6.ª edición del programa "Transformación Digital de tu PyME" en 2024, liderado por PLAi.

La participación de la UOC estuvo encabezada por Dalilis Escobar Rivera, directora del máster universitario de Innovación y Transformación Digital de los Estudios de Economía y Empresa, quien aportó una perspectiva académica y aplicada sobre cómo las pequeñas y medianas empresas pueden adaptarse y evolucionar en entornos digitales cada vez más complejos. Además, entre finales de junio e inicios de julio, se desarrolló el ciclo de conferencias "IA: del dato a la acción en salud, seguridad, agricultura y administración pública", organizado por la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica y PLAi, en el que la UOC tuvo una destacada participación con la impartición de dos masterclasses que estuvieron a cargo de los expertos de la UOC Antoni Baena y Jordi Soria. La primera, centrada en inteligencia artificial (IA) y salud, Transformando la medicina, y, la segunda, en IA para la ciberseguridad, Defensa inteligente. Los expertos exploraron, a lo largo de los paneles de discusión, las aplicaciones prácticas, los beneficios potenciales y los desafíos éticos que acompañan a la implementación de la IA en estos campos.

Estos espacios de diálogo fueron diseñados para impulsar la reflexión crítica, identificar las mejores prácticas y preparar a los asistentes para un futuro en el que la IA jugará un papel cada vez más central.

Uno de los impactos más relevantes de esta colaboración, gracias a la articulación de la Delegación del Gobierno de Cataluña en México, ha sido el fortalecimiento de capacidades en inteligencia artificial desde una perspectiva accesible, aplicada y contextualizada para el entorno latinoamericano.

Desde la UOC y PLAi seguimos trabajando para crear nuevas iniciativas que impulsen la innovación y el desarrollo digital con impacto social y regional.

Sobre PLAi

La Plataforma Abierta de Innovación (PLAi) es una iniciativa del Gobierno de Jalisco que busca conectar el talento, la tecnología y el conocimiento para acelerar procesos de innovación en Jalisco. Su misión es promover el desarrollo de capacidades en distintos sectores mediante alianzas con instituciones de referencia global.