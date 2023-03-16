Cómo desenmascarar una voz generada con IA

La IA ya crea voces y vídeos que se hacen pasar por humanos. Algunos delincuentes la están usando para engañar a los ciudadanos, pretendiendo ser empresas o instituciones con el fin de conseguir su dinero, como se muestra en este vídeo. A medida que los modelos de voz generativa maduran, los "fallos" que delatan un deepfake (contenido audiovisual sintético o manipulado mediante modelos de IA generativa) son más sutiles. La clave no es oír un robot, sino distinguir la huella algorítmica de una mera mala conexión.

Así lo explica Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ofrece señales prácticas para detectar voces sintéticas en tiempo real, recomienda herramientas y marcas de agua con sus límites, y propone un ABC antifraude para empresas y administraciones, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley de IA europea (AI Act).

"A medida que los modelos se perfeccionan, las señales de detección se vuelven más sutiles", advierte el experto. La mayoría de los deepfakes de voz fallan en cómo suena la conversación —prosodia (entonación, acento, ritmo, intensidad), pausas, latencias sospechosamente regulares— más que en la textura del timbre. Por eso, en entornos cotidianos (una llamada urgente, un supuesto aviso del banco, una videollamada improvisada), muchas personas no perciben las anomalías si no saben qué observar y cómo comprobarlo en el momento.

Curto subraya una regla de oro: distinguir artefactos de red de imperfecciones algorítmicas. En una mala conexión, el sonido fluctúa y el desfase audio/vídeo es errático; en el contenido sintético, los "fallos" tienden a ser consistentes (entonación plana o saltos de tono improbables, pausas colocadas donde la gramática no las espera, latencias de respuesta "demasiado iguales"). En una videollamada, las microseñales del rostro —parpadeo, sombras, detalle del cabello y de las orejas— delatan más que el propio lipsync (correspondencia temporal entre movimiento de labios y sonido del habla): cuando es IA, aparecen pequeñas incoherencias visuales que no se explican por compresión o ancho de banda.

Para un test en directo, el experto recomienda romper la inercia del modelo: pedir que repita una frase inesperada, introducir ruido de contexto (una palmada frente al micrófono, teclear fuerte) o intercalar interrupciones cortas para forzar la variación en la prosodia. Si persisten la entonación antinatural o las latencias constantes, se activa el protocolo: callback (devolución de llamada) a un número verificado y comprobación de safe word (palabra clave acordada previamente para autentificar). "La mejor defensa es el escepticismo humano, más verificación por un segundo canal y menor huella pública de tu voz", resume el profesor de la UOC.