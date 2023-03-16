EcoCircular AI parte de un objetivo simple y práctico: aportar materiales interactivos, un juego de escapada (escape room) y un asistente de IA que acompañen al alumnado y faciliten la tarea docente y de aprendizaje. El contenido se organiza en cuatro retos autónomos que pueden combinarse según el tiempo y el nivel de cada aula: una introducción a la economía circular, un reto sobre electrónica (cómo alargar la vida de un teléfono móvil y reducir residuos), uno de textil y moda tejana (para calcular y entender el impacto ambiental de los tejanos) y uno de restauración y alimentación (para prevenir el derroche). La flexibilidad ha sido un criterio central: cada caso de estudio puede adaptarse al contexto del centro, al tiempo disponible y a la profundidad que se quiera lograr.

¿Cómo se ha probado y qué se ha aprendido?

Durante el desarrollo se han hecho dos pruebas principales. Primero, un dry run —una prueba interna y controlada con profesionales de la educación y de la tecnología para detectar mejoras de contenido, funcionamiento y facilidad de uso antes de exponer la herramienta en el aula—. Después, un pilotaje —una prueba en contexto real de centro de FP con profesorado y estudiantado para comprobar el encaje curricular y el uso efectivo en el día a día—.

En ambas fases el equipo analizó la aceptación del recurso y la intención real de uso. El resultado fue elevado: alrededor del 68 % en el dry run y del 70 % en el pilotaje. Según Ruiz Dotras, el equipo puso el foco en "validar la aceptación y entender qué hace útil el recurso para que los centros quieran incorporarlo".

El proyecto se ha desarrollado durante un año y medio y ha contado con la participación de estudiantes y profesionales de España y de Chipre, puesto que es una iniciativa cofinanciada por el programa Erasmus+ orientada a FP y formación continua en el ámbito europeo. Además de la plataforma, se han creado materiales de aprendizaje (juego con retos), un chatbot de IA y un sistema de ludificación para estimular la participación.

Del análisis se desprende una conclusión central: la utilidad percibida es el factor decisivo en la adopción de una tecnología educativa. La facilidad de uso es necesaria, pero no suficiente; para que el profesorado y el alumnado decidan incorporar el recurso, tienen que percibir que resuelve problemas reales del día a día (planificación de clase, seguimiento del alumnado, práctica guiada, etc.). "No basta con que sea fácil. Si los usuarios no ven su utilidad, no la usarán", resume Elisabet Ruiz Dotras. En el colectivo profesional (docentes y perfiles tecnológicos), la percepción de utilidad tiende a ser más alta; entre el alumnado, en cambio, gana peso que el recurso sea atractivo, interactivo y que incorpore dinámicas de juego que incrementen la participación. Este patrón se ha observado tanto en el estudio de aceptación como en la comparación entre los grupos de usuarios (profesionales vs. estudiantes).

A partir del retorno de las pruebas, el equipo ha introducido mejoras concretas. La más visible es un juego de escapada digital para trabajar las competencias de manera más práctica y motivadora, que se suma a ajustes de lenguaje y a la mejora de las respuestas del asistente de IA. El objetivo es que cada centro pueda integrar los retos sin dependencias entre ellos, eligiendo solo el que necesite (por ejemplo, el de moda si es el que se alinea con un módulo específico) y con diferentes niveles de profundidad.

¿Qué aporta la IA y cuáles son los próximos pasos?

En cuanto al rol de la IA, EcoCircular AI la usa para personalizar el acompañamiento al estudiante (respuestas y orientación durante la actividad), para generar simulaciones y para agilizar el trabajo docente. Son funcionalidades de apoyo pensadas para mejorar la experiencia sin sustituir el criterio pedagógico. "En este proyecto, la IA nos ayuda a personalizar, simular y acompañar el proceso de aprendizaje", explica Ruiz Dotras, adscrita junto con Lladós al Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT).

La protección de datos se ha resuelto con el socio tecnológico del proyecto, que asegura su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales. Entre los riesgos detectados, el equipo señala el bajo uso (si no se hace suficiente difusión o si no se integra al currículum) y la brecha digital (cuando el alumnado no dispone de acceso o de habilidades digitales básicas). En los análisis realizados no se han observado diferencias de género en el uso. El objetivo inmediato es ampliar la difusión para que más centros conozcan el recurso y lo incorporen a sus itinerarios formativos, especialmente a FP, donde la orientación práctica de los retos encaja de forma natural.

"Nos hemos propuesto ofrecer una herramienta versátil, adaptable y flexible que pueda integrarse de verdad a la práctica docente. Por eso los retos se pueden trabajar por separado y a diferentes niveles de profundidad", explica Ruiz Dotras.

La plataforma ha elaborado una matriz de competencias y un currículum orientado a la economía sostenible, que facilitan la integración del recurso en módulos y asignaturas. La continuidad dependerá de la adopción que hagan los centros de esta plataforma y de la difusión entre el profesorado.

Esta investigación se inscribe en las líneas prioritarias de la UOC sobre educación y sostenibilidad, y explora cómo la combinación de contenidos contextualizados (electrónica, moda, alimentación) y ayuda inteligente puede acelerar que se adopten prácticas de economía circular en el aula. El siguiente paso es ampliar el uso a FP y formación continua, con la colaboración de centros y docentes interesados.

EcoCircular AI se alinea con dos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: El ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, y el ODS 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Además, el proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC: la educación del futuro y la transformación digital y sostenibilidad.