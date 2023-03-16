Con el propósito de fortalecer las competencias profesionales de la Administración pública en América Latina, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han firmado un acuerdo de colaboración estratégico. Esta alianza busca promover la formación del funcionariado público y mejorar el acceso a programas educativos en línea de calidad, que quieren apoyar la gestión pública en la región. El convenio establece un marco de actuación que les permitirá acceder a una oferta académica de alto nivel y calidad educativa, con ayudas al estudio que suponen una reducción del coste de matrícula del 45 % en titulaciones oficiales y del 30 % en microcredenciales. Estas ayudas tratan de hacer más accesible la formación continua, promoviendo el desarrollo de competencias clave para la innovación y la eficiencia en la gestión pública.

Una alianza para el fortalecimiento de la Administración pública

La UOC es una universidad global, nativa digital, que tiene por misión asegurar, con un mandato público, la formación a lo largo de la vida de la ciudadanía. Para hacerlo, genera conocimiento focalizado en la interacción entre la tecnología y las ciencias humanas y sociales.

Por su parte, el CLAD, como organismo intergubernamental de referencia en la modernización del Estado y la Administración pública en Iberoamérica, promueve el análisis, el intercambio de conocimientos, la investigación y la cooperación técnica entre países miembros. Es por ello por lo que esta alianza entre ambas instituciones ratifica sus objetivos misionales y su compromiso con el desarrollo de capacidades en la región.

Acciones conjuntas para la formación y el desarrollo profesional

El acuerdo contempla diversas líneas de acción, entre ellas:

La organización y realización de cursos, seminarios, reuniones o jornadas para potenciar la formación e investigación en la Administración pública.

El impulso de tecnologías de la información aplicadas a la educación superior y continua.

La promoción del aprendizaje teórico-práctico para fortalecer el conocimiento de los profesionales del sector.

La colaboración en proyectos de investigación y estudios en materia de modernización gubernamental.

Formación accesible para funcionarios públicos

Las personas interesadas en beneficiarse de este acuerdo pueden acceder a una amplia oferta de titulaciones y programas que pueden apoyar la gestión pública desde diferentes ámbitos del conocimiento, como los siguientes:

Informática, multimedia y telecomunicación

Economía y empresa

Ciudad y urbanismo

Educación

Competencias digitales y uso de la inteligencia artificial

Desarrollo personal y profesional

Análisis de datos e inteligencia de negocio

Para más información y para acceder a las ayudas al estudio pueden completar el formulario de contacto disponible.