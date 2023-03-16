Cinco factores que dificultan una dieta saludable

En el marco del proyecto, se han analizado las barreras y los factores ambientales que condicionan lo que comemos. La disposición de los productos en los comercios, los precios elevados de los alimentos frescos, la desinformación, las barreras culturales y la presión social son algunos de los principales obstáculos identificados. Estas dificultades afectan especialmente a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores o con pocos recursos.

El análisis se basa en el trabajo de campo llevado a cabo en nueve países europeos mediante laboratorios ciudadanos (Living Labs) que permiten recoger datos cualitativos y cuantitativos, y cocrear soluciones con los propios usuarios. Como parte de los resultados del proyecto, también se ha elaborado el informe Dietary patterns mapping report of the nine pre-selected target groups, que analiza los patrones alimentarios de los grupos objetivo en los diferentes territorios europeos.

La UOC lidera el análisis en Cataluña

La UOC participa en esta iniciativa, liderada por el catedrático Francesc Xavier Medina, a través del grupo de investigación epi4health (Epidemiología y Salud Pública en el Contexto de la Salud Digital), que pertenece a la unidad de Salud Digital, Salud y Bienestar. La investigadora Iris Blázquez Sucarrat, ayudante de investigación y doctoranda del proyecto, explica el estudio llevado a cabo en Cataluña con una muestra de personas de entre 40 y 85 años: "El objetivo es entender mejor cómo influyen los entornos en los comportamientos alimentarios de las personas para poder diseñar estrategias que favorezcan decisiones más saludables y sostenibles". En este proyecto también participan Alícia Aguilar, Anna Bach i Laura Esquius.

Recomendaciones para una dieta sostenible

Otro de los informes del proyecto, dedicado al análisis de los patrones alimentarios actuales, compara las dietas de países como Suecia, Francia e Italia con la dieta de salud planetaria, rica en alimentos vegetales y baja en carne roja. Adoptar este modelo permitiría reducir la carga de dolencias y el impacto ambiental asociado a la alimentación.

Los expertos también han publicado una guía con recomendaciones como:

Priorizar legumbres, frutas, verduras, cereales integrales y proteínas vegetales .





. Reducir el consumo de carnes procesadas, productos ultraprocesados y azúcares añadidos .





. Apostar por pescado de origen sostenible .





. Introducir alimentos fortificados o suplementos en dietas vegetarianas y veganas.





Un proyecto alineado con la estrategia de investigación de la UOC

La participación de la UOC en el proyecto PLAN'EAT se alinea con dos de las cinco misiones estratégicas de investigación de la universidad, Salud digital y bienestar planetario y Transición digital y sostenibilidad, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar; 12, producción y consumo responsables, y 13, acción por el clima.