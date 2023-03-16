Com influeix l'entorn alimentari en la nostra dieta?La UOC analitza els hàbits de consum a Catalunya en el marc del projecte europeu PLAN'EAT
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en el projecte europeu PLAN'EAT, que estudia com millorar l'alimentació de la ciutadania a partir d'intervencions basades en evidència científica. Enguany s'han publicat els primers resultats del projecte, que inclouen anàlisis comparatives i recomanacions per promoure dietes més saludables i sostenibles.
PLAN'EAT, en el qual participen vint-i-quatre socis d'onze països, està finançat pel programa Horitzó Europa des del 2022 i, actualment, es troba en el tercer any de desenvolupament.
“L'objectiu és entendre millor com influeixen els entorns en els comportaments alimentaris de les persones per tal de poder dissenyar estratègies que afavoreixin decisions més saludables i sostenibles”
Cinc factors que dificulten una dieta saludable
En el marc del projecte, s'han analitzat les barreres i els factors ambientals que condicionen el que mengem. La disposició dels productes als comerços, els preus elevats dels aliments frescos, la desinformació, les barreres culturals i la pressió social són alguns dels principals obstacles identificats. Aquestes dificultats afecten especialment els col·lectius més vulnerables, com ara les persones grans o amb pocs recursos.
L'anàlisi es basa en el treball de camp portat a terme en nou països europeus mitjançant laboratoris ciutadans (Living Labs) que permeten recollir dades qualitatives i quantitatives, i cocrear solucions amb els mateixos usuaris. Com a part dels resultats del projecte, també s'ha elaborat l'informe Dietary patterns mapping report of the nine pre-selected target groups, que analitza els patrons alimentaris dels grups objectiu als diferents territoris europeus.
La UOC lidera l'anàlisi a Catalunya
La UOC participa en la iniciativa, liderada pel catedràtic Francesc Xavier Medina, a través del grup de recerca epi4health (Epidemiologia i Salut Pública en el Context de la Salut Digital), que pertany a la unitat de Salut Digital, Salut i Benestar. La investigadora Iris Blázquez Sucarrat, ajudant de recerca i doctoranda del projecte, explica l'estudi dut a terme a Catalunya amb una mostra de persones d'entre 40 i 85 anys: "L'objectiu és entendre millor com influeixen els entorns en els comportaments alimentaris de les persones per tal de poder dissenyar estratègies que afavoreixin decisions més saludables i sostenibles". En aquest projecte també participen Alícia Aguilar, Anna Bach i Laura Esquius.
Recomanacions per a una dieta sostenible
Un altre dels informes del projecte, dedicat a l'anàlisi dels patrons alimentaris actuals, compara les dietes de països com Suècia, França i Itàlia amb la dieta de salut planetària, rica en aliments vegetals i baixa en carn vermella. Adoptar aquest model permetria reduir la càrrega de malalties i l'impacte ambiental associat a l'alimentació.
Els experts també han publicat una guia amb recomanacions com ara:
- Prioritzar llegums, fruites, verdures, cereals integrals i proteïnes vegetals.
- Reduir el consum de carns processades, productes ultraprocessats i sucres afegits.
- Apostar per peix d'origen sostenible.
- Introduir aliments fortificats o suplements en dietes vegetarianes i veganes.
Un projecte alineat amb l'estratègia de recerca de la UOC
La participació de la UOC en el projecte PLAN'EAT s'alinea amb dues de les cinc missions estratègiques de recerca de la Universitat, Salut digital i benestar planetari i Transició digital i sostenibilitat, i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 12, producció i consum responsables, i 13, acció pel clima.
La recerca de la UOC
La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.