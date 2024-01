La producció i el consum d'aliments representen una tercera part de la petjada ecològica europea. Per evitar les conseqüències catastròfiques del canvi climàtic, és vital transformar els sistemes alimentaris perquè siguin més sostenibles i saludables per a les persones. Amb aquest objectiu final treballa el grup de recerca FoodLab , dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a través de PLAN'EAT , un projecte Horitzó Europa de quatre anys de durada que finalitzarà el 2026. Liderat pel CREA (Council for Agricultural Research) d'Itàlia, el grup investigador dels onze països involucrats es proposa avaluar els sistemes ecoagroalimentaris de nou països europeus. Els socis de PLAN'EAT s'han trobat a la UOC el 9 i 10 d'octubre per compartir els avenços fets fins ara i planificar els passos següents.

"La dieta occidental ha anat guanyant terreny les darreres dècades, sobretot entre la població més jove. Això comporta un desplaçament d'aliments com la verdura, la fruita o els cereals per altres d'origen animal com la carn vermella; l'augment de sucres simples, com els afegits als aliments, begudes ensucrades i refrescs, i l'augment de productes que porten més sucre, sal i greix, com els ultraprocessats", explica la investigadora de FoodLab Iris Blázquez , tècnica del projecte i estudiant de doctorat de la UOC en el programa de Salut i Psicologia .

La tasca dels investigadors del laboratori de la UOC se centra a analitzar els patrons alimentaris de ciutadans d'entre 40 i 85 anys de Catalunya amb l'objectiu de detectar les barreres i els facilitadors necessaris per anar cap a comportaments alimentaris que promoguin la sostenibilitat i un impacte positiu en la salut.

Amb els resultats es dissenyaran intervencions per millorar la dieta, és a dir, consumir menys carn vermella i ultraprocessats, augmentar el consum de fruita, verdura i llegums, i millorar les activitats culinàries. "Ens centrarem en aquest grup d'edat perquè representa moments vitals diferents, com la vida laboral activa, però també la transició a la jubilació. La franja d'edat de més de 65 anys ens interessa especialment perquè comprèn més d'un 19 % de la població a Catalunya", explica Blázquez.

Aquesta feina es duu a terme a través dels living labs —ecosistemes d'innovació oberts i centrats en l'usuari—; en total, PLAN'EAT ha integrat nou living labs, que treballaran en coordinació amb Itàlia, Suècia, França, Grècia, Irlanda, Alemanya, Hongria i Polònia.