El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han formalizado una alianza estratégica destinada a fortalecer la formación de 150 profesionales colombianos a través de una bonificación del 45 % del importe total del programa de maestría durante seis semestres consecutivos.

Con una amplia oferta académica, los beneficiarios que apliquen a esta convocatoria tendrán la posibilidad de escoger el programa de su preferencia en alguna de las siguientes áreas: artes y humanidades; ciencias de la salud; ciudad y urbanismo; comunicación e información; derecho y ciencia política; diseño, creación y multimedia; economía y empresa; e-learning (educación y TIC); informática, multimedia y telecomunicación; psicología y ciencias de la educación.

Para participar en el proceso de selección, las personas interesadas tienen que cumplir con los requisitos establecidos en las bases legales de la convocatoria, además de residir legalmente en Colombia. Es importante tener en cuenta que quedan excluidas las personas que ostenten la residencia legal en España o posean la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que se aplique el régimen comunitario, incluso en los casos en que el solicitante posea la doble nacionalidad. Además, los candidatos deberán ser preseleccionados por el ICETEX para concurrir a las presentes becas y presentar la documentación solicitada, así como contar con los requisitos de acceso legales para cursar el máster universitario.

El plazo de presentación a la convocatoria cerrará el18 de junio de 2026 hasta las 17.00 horas de Colombia, y la publicación del listado provisional de personas seleccionadas será el 17 de julio. El inicio de la docencia será el 23 de septiembre o el 14 de octubre del presente año, dependiendo del programa que se vaya a cursar.

Sobre el ICETEX

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es la entidad del Estado colombiano, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, encargada de promover la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y el recaudo de estos.

Dentro de sus objetivos fundamentales está el fomentar el acceso a la educación superior, garantizar la permanencia de las personas durante toda la carrera, promover la internacionalización de los currículos y trabajar por la equidad social.

Sobre la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es una universidad 100 % virtual, pionera a escala mundial, con más de treinta años de experiencia impulsando el futuro con formación de calidad. Con más de 133.000 graduados, más de 97.000 estudiantes y presencia en 142 países, destaca por su modelo educativo digital, centrado en el estudiante, con titulaciones oficiales y alta empleabilidad.

Impulsa alianzas estratégicas y la colaboración con instituciones públicas, privadas y sociales que comparten su compromiso: generar un impacto positivo y transformador en la sociedad con un modelo basado en la confianza y la escucha activa, la excelencia en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento.