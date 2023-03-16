Comunicado de la UOC a raíz del ataque a Venezuela

A raíz de los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), como institución global firmemente comprometida con la libertad, la paz y la justicia social, expresa su solidaridad y hace llegar su apoyo especialmente a todas las personas de la comunidad que están sufriendo sus consecuencias.

La UOC confía en que la situación pueda resolverse lo antes posible y que el pueblo venezolano pueda recuperar la normalidad con plenas garantías de derechos. Asimismo, se pone a disposición de su comunidad universitaria afectada, al tiempo que traslada su solidaridad a las instituciones de educación superior del país.