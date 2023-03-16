La traducción como política cultural

Las ayudas a la traducción suelen presentarse como instrumentos de apoyo a la cultura, pero su función va más allá. También participan en la producción de valor literario, capital simbólico y visibilidad internacional. Estos programas se han convertido en actores clave para difundir literaturas nacionales. En este sentido, las investigaciones que se presentan permitirán estudiar cómo gobiernos y organismos públicos, pero también otros actores no estatales, influyen en lo que se publica y traduce en el mercado editorial internacional.

Para Diana Roig Sanz, investigadora ICREA y coordinadora de Trad-Divers junto a Laura Fólica, el objetivo es analizar los mecanismos de legitimación que determinen la consagración de unas obras frente a otras. "Queremos estudiar los mecanismos que intervienen en la consagración de la literatura y determinar qué agentes —editores, traductores, agentes literarios, ferias del libro, festivales e institutos nacionales de cultura— desempeñan un papel en ese proceso", explica Roig-Sanz, y añade que las políticas de traducción también operan como herramientas de poder blando y de construcción de una marca país en el exterior. En concreto, Trad-Divers estudia la relación entre traducción, diversidad y circulación literaria en Iberoamérica, con una mirada que combina estudios literarios globales, sociología de la traducción, relaciones internacionales y metodologías de las humanidades digitales.

Traducción y poder blando

La traducción es una forma de diplomacia cultural, como han puesto de manifiesto en sus trabajos las organizadoras del congreso junto con Lucia Campanella y Elisabet Carbó. Las ponencias plantean de manera explícita que las traducciones subvencionadas contribuyen a la construcción de una marca país y al fortalecimiento del poder blando de una nación. No se trata solo de exportar libros: se exportan también lenguas, un canon de autores y obras, marcos culturales y tipos de capital. En el caso de regímenes sobrepolitizados, esas políticas operan, además, en una zona ambigua entre la legitimidad cultural y la propaganda, precisamente porque la financiación pública interviene en la circulación de textos y puede beneficiar determinados autores y títulos frente a otros.

Esa dimensión geopolítica y cultural se refleja en el programa. Reúne investigadores de un amplio espectro geográfico que presentarán ponencias sobre programas de traducción en África y Oriente Medio, la traducción como herramienta de diplomacia cultural en Túnez, la gobernanza institucional de la traducción en Egipto, las subvenciones del Ministerio de Cultura español, la bibliodiversidad en América Latina, o la relación entre literatura, agentes literarios y financiación pública. Lejos de ser un debate abstracto, el congreso pone sobre la mesa casos concretos que muestran cómo la circulación literaria se organiza en distintas escalas, mecanismos que legitiman y consagran, y mediante redes de poder que pretenden incrementar la influencia cultural y editorial en el extranjero.

Qué diversidad promueven realmente las traducciones subvencionadas

La segunda cuestión que se va a examinar es el tipo de diversidad cultural que las instituciones están fomentando. El congreso no se limita a estudiar las instituciones que financian traducciones, sino que se propone averiguar qué tipo de diversidad apoyan estas organizaciones. Los investigadores convocados analizarán hasta qué punto las políticas de traducción favorecen o limiten la bibliodiversidad, la diversidad lingüística y la visibilidad de las lenguas minorizadas o más pequeñas, la presencia de autoras y autores queer, o la circulación de obras que quedan al margen de los grandes circuitos comerciales.

Ese planteamiento parte de una evidencia incómoda: toda política de apoyo define, de forma explícita o implícita, qué tipo de libros se financian para su traducción y qué obras quedan fuera de esa ayuda. Y ahí no solo entran en juego los criterios literarios, sino también las inercias del mercado, las prioridades estatales por lo que respecta a las áreas geopolíticas que se privilegian, los marcos ideológicos y las desigualdades estructurales. La convocatoria menciona de forma expresa la necesidad de examinar qué identidades se benefician de las subvenciones, cuáles quedan excluidas y qué relación existe entre la diversidad que promueven las instituciones y la que ya favorece, por interés comercial, el propio mercado editorial.

Lenguas minorizadas, diversidad sexo-genérica y bibliodiversidad

El programa convierte estas preguntas en mesas específicas que debatirán sobre traducción y diversidad sexo-genérica en Iberoamérica, sobre autotraducción feminista, sobre bibliodiversidad en el ámbito latinoamericano y sobre programas de traducción vinculados a lenguas minorizadas o más pequeñas. También figuran trabajos sobre el lugar del yidis en los programas subvencionados, la mediación institucional en relación con la literatura mapuche, o la tensión entre el mercado y las instituciones en la promoción de distintas lenguas y tradiciones literarias.

Para Laura Virginia Fólica, investigadora del ILLA-CSIC y codirectora del proyecto, este campo de estudio permite medir con más rigor hasta qué punto la diversidad cultural es una práctica real o una etiqueta vacía. Junto con Roig-Sanz, ha defendido que el objetivo es producir conocimiento sobre la circulación literaria desde una perspectiva más plural, democrática e inclusiva, atendiendo no solo a las obras, sino también a las estructuras institucionales y económicas que deciden su visibilidad internacional.

En este contexto, el congreso acoge especialistas como Adan Kovacsics, traductor al castellano del Nobel 2025 László Krasznahorkai; Simona Škrabec, doctora en literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona; Gustavo Sorá, investigador del CONICET especialista en ferias del libro; José Diego González, coordinador del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y la propia Diana Roig Sanz, especialista en circulación internacional de la literatura y polítiques de traducció. El programa incluye, además, conferencias plenarias de Reine Meylaerts, Beatriz Barreiro Carril y Alejandro Dujovne, así como mesas redondas con editoriales como Galaxia y Tigre de Paper, y agentes literarios como Maria Cardona.

La relevancia del debate supera el ámbito acadèmico. En un momento marcado por disputas sobre identidad, desigualdad, representación y retrocesos en políticas de inclusión, la traducción aparece como un terreno en el que también se decide qué culturas son visibles, qué voces adquieren legitimidad y qué relatos logran atravesar fronteras. La circulación global de la literatura no es un fenómeno espontáneo. Es, en buena medida, el resultado de una cadena de decisiones institucionales, económicas y simbólicas que conviene examinar de frente.

Programa del congreso: Cultural Diversity and Funded Translations: Between Institutional Gatekeeping and the Market, Past and Present





Este acto favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 5 y 10 de la ONU, correspondientes a igualdad de género y reducción de las desigualdades, respectivamente, y se alinea con la misión de investigación de la UOC Cultura para una sociedad crítica.